Как "морские охотники" России выследили военных США в Арктике: Эксперт рассказал о необычном указе Путина

Два российских бомбардировщика Ту-142 пролетели над американским лагерем Seadragon, развернутом в Арктике на время учений, сообщает журнал Popular Mechanics со ссылкой на данные командования Воздушно-космической обороны Северной Америки. Произошедшее прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

Российские самолёты обнаружили американский лагерь в Арктике менее чем за пять дней, что вызвало удивление американцев. Дело в том, что лагерь был разбит в международных водах, посреди бесконечных ледяных полей, в 50 милях от материка.

Мало кто заметил, что 5 марта этого года президент РФ Владимир Путин подписал необычный указ. Это распоряжение определило мероприятия по обеспечению безопасности в арктических широтах вплоть до 2035 года, - комментирует произошедшее военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, в рамках этого указа морские границы страны оснащаются современной морской космической системой разведки и целеуказания (МКРЦ) "Лиана". Однако эта система способна обнаружить любую деятельность далеко за пределами российского шельфа.

И то, что произошло с американцами, выглядит вполне логично. Военные США не уведомили Россию о проведении своих учений в Арктике, поэтому глава Минобороны Сергей Шойгу направил в район, где была зафиксирована подозрительная активность, самолеты Ту-142. Их ещё называют "морскими охотниками".