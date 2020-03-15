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Как "морские охотники" России выследили военных США в Арктике: Эксперт рассказал о необычном указе Путина
15 марта 2020, 22:35 • 146 • Политика
"Морские охотники" России показали США перспективы противостояния в Арктике. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как российские Ту-95 так быстро обнаружили прятавшихся во льдах американских военных. "Мало кто заметил, что 5 марта этого года президент РФ Владимир Путин подписал необычный указ", - отметил эксперт.
Два российских бомбардировщика Ту-142 пролетели над американским лагерем Seadragon, развернутом в Арктике на время учений, сообщает журнал Popular Mechanics со ссылкой на данные командования Воздушно-космической обороны Северной Америки. Произошедшее прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
Российские самолёты обнаружили американский лагерь в Арктике менее чем за пять дней, что вызвало удивление американцев. Дело в том, что лагерь был разбит в международных водах, посреди бесконечных ледяных полей, в 50 милях от материка.
По его словам, в рамках этого указа морские границы страны оснащаются современной морской космической системой разведки и целеуказания (МКРЦ) "Лиана". Однако эта система способна обнаружить любую деятельность далеко за пределами российского шельфа.
И то, что произошло с американцами, выглядит вполне логично. Военные США не уведомили Россию о проведении своих учений в Арктике, поэтому глава Минобороны Сергей Шойгу направил в район, где была зафиксирована подозрительная активность, самолеты Ту-142. Их ещё называют "морскими охотниками".
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