Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр,...
Главная / Политика

Как "морские охотники" России выследили военных США в Арктике: Эксперт рассказал о необычном указе Путина

15 марта 2020, 22:35  •  146 • Политика
"Морские охотники" России показали США перспективы противостояния в Арктике. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как российские Ту-95 так быстро обнаружили прятавшихся во льдах американских военных. "Мало кто заметил, что 5 марта этого года президент РФ Владимир Путин подписал необычный указ", - отметил эксперт.
Два российских бомбардировщика Ту-142 пролетели над американским лагерем Seadragon, развернутом в Арктике на время учений, сообщает журнал Popular Mechanics со ссылкой на данные командования Воздушно-космической обороны Северной Америки. Произошедшее прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.
Российские самолёты обнаружили американский лагерь в Арктике менее чем за пять дней, что вызвало удивление американцев. Дело в том, что лагерь был разбит в международных водах, посреди бесконечных ледяных полей, в 50 милях от материка.
Мало кто заметил, что 5 марта этого года президент РФ Владимир Путин подписал необычный указ. Это распоряжение определило мероприятия по обеспечению безопасности в арктических широтах вплоть до 2035 года, - комментирует произошедшее военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, в рамках этого указа морские границы страны оснащаются современной морской космической системой разведки и целеуказания (МКРЦ) "Лиана". Однако эта система способна обнаружить любую деятельность далеко за пределами российского шельфа.
И то, что произошло с американцами, выглядит вполне логично. Военные США не уведомили Россию о проведении своих учений в Арктике, поэтому глава Минобороны Сергей Шойгу направил в район, где была зафиксирована подозрительная активность, самолеты Ту-142. Их ещё называют "морскими охотниками".
Они разобрались на месте, что происходит, и дали понять американцам: их присутствие в регионе для РФ больше не секрет, - объяснил эксперт в интервью ФБА "Экономика сегодня".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



146
Источник
Похожие новости
15 марта 2020, 17:35
Заговор раскрыт? "Хозяева денег" запустили коронавирус для свержения двух президентов
15 марта 2020, 02:35
Биологическое оружие и большая нефтяная игра: Глазьев указал на роль США в гибридной войне за счёт коронавируса
15 марта 2020, 11:35
Путин собрался переселить в Крым половину России? Чубаров видит препятствие только в воде
15 марта 2020, 11:35
Украинцы обстреляли здание российского посольства
15 марта 2020, 19:35
"Профессор Вера" хочет "визжать и царапаться" ради оскорблений Валентины Терешковой
15 марта 2020, 17:35
"Умирают старые - очень хорошо": Как в Италии пытаются сэкономить за счёт коронавируса
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2020, 10:30
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
15 марта 2020, 06:35
Львов в ярости: Посреди Киева установили символ царской России
15 марта 2020, 17:35
Заговор раскрыт? "Хозяева денег" запустили коронавирус для свержения двух п...
15 марта 2020, 08:35
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
15 марта 2020, 16:35
Обещанный «сюрприз» националистов на марше в Киеве обернулся провалом
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2020, 23:35
Харьков: как умер массовый протест
08 марта 2020, 23:35
Украинцам посоветовали приготовиться к жизни после коллапса
10 марта 2020, 07:35
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по Минским соглашениям
15 марта 2020, 10:30
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный член
10 марта 2020, 20:35
Пробила лёд и всплыла: Атомная подлодка США появилась у военной базы России в Арктике
10 марта 2020, 03:35
"Украинская власть опять это проглотит?": Поклонская назвала тех, кто даст отпор "бандеровским упырям"
13 марта 2020, 23:35
Боевой трофей, отбитый у турок в Идлибе, заметили в Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.