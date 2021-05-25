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Как "мелочь" стала "оружием" в руках Кремля: FT изумила наша победа

25 мая 2021, 20:05  •  145 • Политика
Financial Times считает, что Путин использует Царьград против Google и глобалистов. Материал британских журналистов прокомментировал учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.
Британское деловое издание Financial Times опубликовало статью, посвящённую войне Google против Царьграда и борьбе России за собственный цифровой суверенитет. На это обратил внимание учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.
В материале Financial Times признаётся, что Google столкнулся с серьёзными последствиями в силу того, что Россия пытается заставить западные технологические компании соблюдать свои законы. Издание даже приводит слова президента России Владимира Путина о том, что принуждение иностранных компаний к соблюдению русских законов имеет решающее значение для того, чтобы общество не "рухнуло изнутри". Из этого Financial Times делает вывод, что канал Царьград, который в статье называют "мелочью" по меркам YouTube, является "оружием" в руках Кремля.
Про победу Царьграда над "Гуглом" и многомиллиардный штраф, наложенный на американского IT-гиганта арбитражным судом Москвы, написало уважаемое деловое издание Financial Times,
- прокомментировал Константин Малофеев в своём Telegram-канале.
Напомним, что принадлежащий Google видеохостинг YouTube бесцеремонно удалил канал Царьград, оправдав это санкциями против учредителя телеканала Константина Малофеева. Однако санкции, о которых идёт речь, наложены в 2014 году, а канал удалён только летом 2020 года. До этого YouTube выплачивал каналу по 10 тысяч долларов в месяц в качестве доходов от рекламы и никаких проблем с этим не испытывал. Арбитражный суд Москвы встал на сторону Царьграда и обязал Google восстановить канал на YouTube и все размещённые там видеозаписи, а также постановил выплатить многомиллиардный штраф.

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