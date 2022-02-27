Как "малый наполеончик" сорвал переговоры России и Белоруссии

О том, как планировались переговоры России и Украины в Гомеле, рассказали все стороны процесса. Кроме того, Александр Лукашенко сделал свои выводы о "малом наполеончике".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона сама выбрала Гомель для переговоров с Москвой. Однако затем, как известно, Киев отказался встречаться на территории Белоруссии. Причём случилось это уже после того, как наша делегация прибыла в Белоруссию.

Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте, - сказал Дмитрий Песков, добавив, что нашу делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский.

Отдельно Дмитрий Песков добавил, что Владимир Мединский в скором времени выступит со специальным заявлением.

Помимо всего прочего, на этот раз Кремль принял решение не приостанавливать спецоперацию на Украине. Когда Киев в прошлый раз согласился на переговоры, спецоперация была поставлена на паузу. Теперь таких решений не принималось, о чём и было объявлено украинской стороне.

На этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут - так, как было сделано вчера, - о чём мы вас проинформировали накануне, - сказал представитель Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский после того, как русская делегация прибыла в Гомель, заявил, что ничего не знает об этой переговорной площадке, и предложил выбрать иные - в любом другом городе, но не в Белоруссии. Между тем белорусская сторона подтвердила, что Киев знал о площадке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко был эмоционален.

Совсем недавно "малый наполеончик" (извините, что я так о нём говорю) обратился к белорусскому народу по поводу референдума. Как будто в Украине больше нечем заниматься, как из бункера вещать белорусскому народу и советовать, что им сделать, - сказал Лукашенко, имея в виду обращение Владимира Зеленского к белорусскому народу, опубликованное сегодня.

Об очередном провале Киевом переговоров высказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Владимир Зеленский рискует вовсе потерять Украину.

Добавим, Мединский заявил, что Россия ждёт ответа от Украины по поводу переговоров до 15:00 по белорусскому времени.