|
Как "малый наполеончик" сорвал переговоры России и Белоруссии
27 февраля 2022, 13:00 • 44 • Политика
О том, как планировались переговоры России и Украины в Гомеле, рассказали все стороны процесса. Кроме того, Александр Лукашенко сделал свои выводы о "малом наполеончике".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что украинская сторона сама выбрала Гомель для переговоров с Москвой. Однако затем, как известно, Киев отказался встречаться на территории Белоруссии. Причём случилось это уже после того, как наша делегация прибыла в Белоруссию.
Отдельно Дмитрий Песков добавил, что Владимир Мединский в скором времени выступит со специальным заявлением.
Помимо всего прочего, на этот раз Кремль принял решение не приостанавливать спецоперацию на Украине. Когда Киев в прошлый раз согласился на переговоры, спецоперация была поставлена на паузу. Теперь таких решений не принималось, о чём и было объявлено украинской стороне.
Президент Украины Владимир Зеленский после того, как русская делегация прибыла в Гомель, заявил, что ничего не знает об этой переговорной площадке, и предложил выбрать иные - в любом другом городе, но не в Белоруссии. Между тем белорусская сторона подтвердила, что Киев знал о площадке. Президент Белоруссии Александр Лукашенко был эмоционален.
Об очередном провале Киевом переговоров высказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что Владимир Зеленский рискует вовсе потерять Украину.
Добавим, Мединский заявил, что Россия ждёт ответа от Украины по поводу переговоров до 15:00 по белорусскому времени.
Подпишитесь на нас
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 февраля 2022, 22:15
|
23 февраля 2022, 01:05
|
21 февраля 2022, 01:15
|
25 февраля 2022, 19:35
|
22 февраля 2022, 02:20
|
21 февраля 2022, 17:00
|
22 февраля 2022, 13:25