Американские эксперты пояснили, как Россия может использовать против Украины боевой опыт Азербайджана в войне в Карабахе.

Система противоракетной обороны Украины может быть взломана Россией с помощью опыта Азербайджана в войне в Карабахе.

Авторы американского издания Defence Blog отметили, что Баку в ходе войны против Армении применил против системы ПРО беспилотники, переделанные из советских самолётов Ан-2. Полёт этих БПЛА вызывал огонь армянских систем ПВО, что раскрывало их местоположение. После этого их было легко уничтожить.

В России также осталось множество самолётов Ан-2, которые ВВС намерены заменить новым самолётом ЛМС-901 "Байкал", писал Царьград. Эксперты предположили, что в случае возникновения войны с Украиной армия России сможет также использовать "кукурузники".

После обнаружения систем ПВО Украины ВКС России смогут получить преимущество в воздушном пространстве.