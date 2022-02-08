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Как "кукурузники" Ан-2 помогут России подавить ПВО Украины? Мнение Defence Blog
08 февраля 2022, 00:00 • 40 • Политика
Американские эксперты пояснили, как Россия может использовать против Украины боевой опыт Азербайджана в войне в Карабахе.
Система противоракетной обороны Украины может быть взломана Россией с помощью опыта Азербайджана в войне в Карабахе.
Авторы американского издания Defence Blog отметили, что Баку в ходе войны против Армении применил против системы ПРО беспилотники, переделанные из советских самолётов Ан-2. Полёт этих БПЛА вызывал огонь армянских систем ПВО, что раскрывало их местоположение. После этого их было легко уничтожить.
В России также осталось множество самолётов Ан-2, которые ВВС намерены заменить новым самолётом ЛМС-901 "Байкал", писал Царьград. Эксперты предположили, что в случае возникновения войны с Украиной армия России сможет также использовать "кукурузники".
После обнаружения систем ПВО Украины ВКС России смогут получить преимущество в воздушном пространстве.
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