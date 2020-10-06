Как "излечиться" от COVID за три дня: Трампа выписали из больницы в рекордные сроки

Не успел президент США Дональд Трамп заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19, как его уже выписывают из больницы. О возвращении американского лидера домой объявил лечащий врач главы государства Шон Конли.

По его словам, пока преждевременно объявлять, что опасность миновала и жизнь президента США находится вне опасности. Однако наблюдения и клинические показатели говорят, что Трамп может вернуться домой.

Он соответствует нормам для выписки (пациента), - отметил Шон Конли.

В частности, у Трампа не было высокой температуры в течение 72 часов, уточнил лечащий врач главы США.

Тем временем американские власти уже вовсю готовятся к информационным вбросам из-за болезни президента со стороны иностранных государств. Соответствующее заявление главы Госдепа США Майка Помпео приводит портал Nation News.