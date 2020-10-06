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Как "излечиться" от COVID за три дня: Трампа выписали из больницы в рекордные сроки
06 октября 2020, 08:50 • 40 • Политика
Врачи Трампа не увидели угрозы для его здоровья при выписке. Президент США подхватил коронавирус, но был поставлен на ноги в рекордные сроки. "Он соответствует нормам для выписки (пациента)", - заявил лечащий врач главы государства.
Не успел президент США Дональд Трамп заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19, как его уже выписывают из больницы. О возвращении американского лидера домой объявил лечащий врач главы государства Шон Конли.
По его словам, пока преждевременно объявлять, что опасность миновала и жизнь президента США находится вне опасности. Однако наблюдения и клинические показатели говорят, что Трамп может вернуться домой.
В частности, у Трампа не было высокой температуры в течение 72 часов, уточнил лечащий врач главы США.
Тем временем американские власти уже вовсю готовятся к информационным вбросам из-за болезни президента со стороны иностранных государств. Соответствующее заявление главы Госдепа США Майка Помпео приводит портал Nation News.
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