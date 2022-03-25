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Как "Газпром" будет торговать энергоносителями за рубли? Ответ дали в Кремле
25 марта 2022, 16:15 • 385 • Политика
Дмитрий Песков рассказал, как "Газпром" планирует перейти на оплату газа в рублях после отказа продавать энергоносители за валюту.
"Газпром" за оставшиеся четыре дня до срока перехода на оплату продукции в рублях определит необходимые схемы для торговли со странами Запада.
Так пояснил поручение президента России Владимира Путина перевести в рубли оплату за газ представитель Кремля Дмитрий Песков.
- пояснил представитель Кремля.
Пресс-секретарю президента также задали вопрос, будет ли Россия поставлять энергоносители в Европу, если получатели газа откажутся платить в рублях. Об отказе платить за газ и нефть из России в рублях ранее уже заявили в некоторых странах, напоминает РИА Новости.
Песков отметил: "Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а дальше посмотрим".
Решение продавать энергоносители в недружественные страны только за рубли было принято на совещании правительства с президентом Путиным 23 марта. Власти отметили, что продавать товары в США и ЕС за их валюту бессмысленно.
Страны Запада с 2014 году последовательно вводят против России экорномические санкции и ведут против России экономическаую войну.
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