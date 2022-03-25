Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В порту Бердянска гремят мощные взрывы. Что случилось?
Ликвидирован известный украинский неонацист
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось ...
Главная / Политика

Как "Газпром" будет торговать энергоносителями за рубли? Ответ дали в Кремле

25 марта 2022, 16:15  •  385 • Политика
Дмитрий Песков рассказал, как "Газпром" планирует перейти на оплату газа в рублях после отказа продавать энергоносители за валюту.
"Газпром" за оставшиеся четыре дня до срока перехода на оплату продукции в рублях определит необходимые схемы для торговли со странами Запада.
Так пояснил поручение президента России Владимира Путина перевести в рубли оплату за газ представитель Кремля Дмитрий Песков.
В течение фактически оставшихся четырех дней "Газпром" должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять технически и логистически
- пояснил представитель Кремля.
Пресс-секретарю президента также задали вопрос, будет ли Россия поставлять энергоносители в Европу, если получатели газа откажутся платить в рублях. Об отказе платить за газ и нефть из России в рублях ранее уже заявили в некоторых странах, напоминает РИА Новости.
Песков отметил: "Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а дальше посмотрим".
Решение продавать энергоносители в недружественные страны только за рубли было принято на совещании правительства с президентом Путиным 23 марта. Власти отметили, что продавать товары в США и ЕС за их валюту бессмысленно.
Страны Запада с 2014 году последовательно вводят против России экорномические санкции и ведут против России экономическаую войну.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


385
Источник
Похожие новости
25 марта 2022, 03:25
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут - источник
25 марта 2022, 05:10
"Позорная суета": Сатановский оценил панику из-за "многоходовки" Путина с рублями за газ
25 марта 2022, 01:05
Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ
25 марта 2022, 03:25
Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе
25 марта 2022, 08:40
Жить среди "ватников и быдла" станет невыносимо. Элитный приговор
25 марта 2022, 06:55
Газ за рубли – подножка США. Политолог объяснил, почему Запад в панике
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 марта 2022, 17:00
"Сорвавшийся с цепи" Запад рассекретил Лавров: Россия сработала на опережение
19 марта 2022, 10:00
Понятно без слов: Командир батальона показал 13 секунд "реальной войны" в Донбассе
23 марта 2022, 09:25
Бандеровский террор на официальном уровне: шокирующий документ из Одессы
20 марта 2022, 02:20
Турки требуют: "Вон из НАТО!". Народ вышел на улицы
20 марта 2022, 16:20
Мир на пороге катастрофы: Немцев охватила паника
19 марта 2022, 13:30
"Красные линии" русской кровью: Секретные документы США объяснили все
19 марта 2022, 13:30
Кадыров прямо поставил ультиматум всем украинским "нацикам": "Можете рявкать"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.