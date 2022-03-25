Как "Газпром" будет торговать энергоносителями за рубли? Ответ дали в Кремле

Дмитрий Песков рассказал, как "Газпром" планирует перейти на оплату газа в рублях после отказа продавать энергоносители за валюту.

"Газпром" за оставшиеся четыре дня до срока перехода на оплату продукции в рублях определит необходимые схемы для торговли со странами Запада.

Так пояснил поручение президента России Владимира Путина перевести в рубли оплату за газ представитель Кремля Дмитрий Песков.

В течение фактически оставшихся четырех дней "Газпром" должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять технически и логистически

- пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретарю президента также задали вопрос, будет ли Россия поставлять энергоносители в Европу, если получатели газа откажутся платить в рублях. Об отказе платить за газ и нефть из России в рублях ранее уже заявили в некоторых странах, напоминает РИА Новости.

Песков отметил: "Эта информация будет доведена до покупателей продукции "Газпрома", а дальше посмотрим".

Решение продавать энергоносители в недружественные страны только за рубли было принято на совещании правительства с президентом Путиным 23 марта. Власти отметили, что продавать товары в США и ЕС за их валюту бессмысленно.

Страны Запада с 2014 году последовательно вводят против России экорномические санкции и ведут против России экономическаую войну.