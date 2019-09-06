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Как "Дориан Грей" - красивый… и ужасный: Фиолетовое небо перед ураганом напугало и восхитило американцев
06 сентября 2019, 14:24 • 60 • В мире
Фиолетовое небо удивило жителей Флориды перед приходом урагана "Дориан". А пока американцы в прибрежных штатах любуются пейзажами, на Багамах власти разбирают завалы после ухода пятибалльного штормового ветра. Некоторые провели аналогию между названием урагана и главным героем книги "Портрет Дориана Грея", мол, такой же красивый и ужасный одновременно.
Фиолетовые облака в небе над американским штатом Флорида восхитили и ужаснули американцев. Восхитили тем, что красиво. А ужаснули, потому что это предвестник страшного урагана "Дориан", который идет с Багамских островов.
Некоторые провели аналогию между названием урагана и главным героем книги "Портрет Дориана Грея", мол, такой же красивый и ужасный одновременно.
Напомним, что от стихии пострадали порядка 70 тысяч человек. Как передает Daily Mail, жертвами урагана стали по меньшей мере 23 человека.
По данным CNN, торнадо, образовавшиеся под воздействием урагана "Дориан" уже разрушили несколько домов в штате Северная Каролина.
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