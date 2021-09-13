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Как "бутылочки Навального" попали в Берлин: Контрабанду организовала Певчих - Сосновский

13 сентября 2021, 23:55  •  176 • Политика
Мария Певчих попросила врача Якоби, сопровождавшего Навального взять с собой в самолёт бутылки, которые она забрала из номера блогера, рассказал Сосновский.
Сопровождавший Алексея Навального в Берлин врач Филипп Якоби по просьбе Марии Певчих взял с собой в самолёт бутылки, которые она якобы забрала из номера блогера в отеле. Новыми подробностями истории "берлинского пациента" поделился политолог Александр Сосновский.
По его информации, по прибытию в Берлин доктор Якоби передал рюкзак Певчих с бутылочками из представителей, встречавших самолёт с Навальным в аэропорту. Это произошло без соблюдения каких-либо формальных процедур, вроде подписания протокола передачи, отметил Сосновский в эфире YouTube-канала Соловьёв Live.
Напомним, что ранее доктор Якоби поделился другой интересной информацией о Навальном. Выяснилось, что в анализах Навального были выявлены психоактивные вещества, однако журнал Lancet почему-то умолчал об этом в своём материале.

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