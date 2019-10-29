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Как "Белые каски" отрабатывают деньги Трампа: Гаспарян раскрыл схему США с фейковой смертью аль-Багдади

29 октября 2019, 13:09  •  149 • Политика
"Белые каски" отрабатывают деньги США в деле фейкового уничтожения аль-Багдади, считает политолог и публицист Армен Гаспарян. "Если "Белые каски" в конце прошлой недели получили дополнительное финансирование от США и конкретно от Трампа в размере 4,5 млн долларов, то они должны эти деньги отработать", - поясняет он.
Связанный с "Белыми касками" пропагандист джихадистов оказался первым на месте предполагаемого уничтожения главаря ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена) Абу Бакра аль-Багдади.
Российский политолог и публицист Армен Гаспарян считает, что таким образом "белокасочники" отрабатывают деньги, полученные от США.
Американская сторона уверяет, что якобы уничтожила лидера исламских террористов по наводке его жены, однако не может показать тело, так как оно уничтожено. В России и ООН выразили большие сомнения по поводу заявлений США.
При этом первые кадры с места предполагаемой гибели главаря джихадистов опубликовал связанный с псевдогуманитарной организацией медиаактивист Мохаммад Рашид. Он опубликовал в Twitter два видео, на которых видны развалины дома, где якобы скрывался аль-Багдади.
"Ну ведь совершенно же очевидно, что если "Белые каски" в конце прошлой недели получили дополнительное финансирование от США и конкретно от Трампа в размере 4,5 млн долларов, то они должны эти деньги отработать", - комментирует Армен Гаспарян в интервью РИА ФАН.
Он добавляет, что опубликованные кадры не доказывают гибель лидера боевиков, так как кроме развалин на видео ничего не видно. По мнению политолога и публициста, сообщение об уничтожении главаря террористов - это попытка добавить политических очков президенту США Дональду Трампу, а также "переиграть информационное пространство". Неслучайно "уничтожение" аль-Багдади произошло вскоре после успешных переговоров между президентами России и Турции.

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