Как Путин выберет преемника: эксперт выдвинул теорию

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Транзит власти может пойти по двум сценариям

До предстоящих президентских выборов в России еще несколько лет, и примет ли на них участие Владимир Путин – вопрос открытый. Президент ранее подчеркивал, что окончательного решения на этот счет пока не принял. Эксперты, в свою очередь, строят теории, как именно может состояться транзит власти в стране. Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин поделился со "Свободной прессой" своим мнением на этот счет.

По его словам, Путин по психотипу совершенно не похож на своего предшественника Ельцина – просто так отдавать власть он не станет.

"Так что личность преемника определится, судя по всему, в результате долгого и мутного торга группы Путина с западными "партнерами",– считает он.

Лепехин полагает, что для российского лидера главным критерием станет получение гарантии сохранения его личной неприкосновенности. Потенциальный преемник должен доверять Путину, а тот, в свою очередь, должен зависеть от предшественника.

"Поэтому, скорее всего, президент будет делать ставку на абсолютно контролируемого им кандидата, а как можно контролировать преемника, отдав ему власть? Только через серьезный компромат на него и отсечения от реальных финансовых и силовых ресурсов", – заявляет эксперт.

При этом, полагает Лепехин, у есть два варианта развития событий: либо с ущербом для России на место президента поставят "некую бледную тень", либо Запад начнет угрожать применением военной силы и проталкивать собственного кандидата. Перед Путиным в перспективе будет стоять крайне сложный выбор: сделать ставку на силовиков, что приведет к силовой диктатуре, либо выбрать "мировое правительство", что выльется в колониальную диктатуру.

Среди потенциальных кандидатов на пост эксперт назвал Михаила Мишустина, который, по его мнению, не проявляет особого рвения, дабы не потерять доверие. Медведева, которого до сих пор пророчат в президенты, сбрасывать со счетов тоже нельзя, несмотря на зашкаливающий антирейтинг.

"По нынешним временам и западным меркам, чем карикатурнее персонаж правителя РФ, тем для Запада лучше", – заявил Лепехин.

Однако пока, отметил он, у российского лидера нет "скамейки запасных".