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Как Путин в Сибири Меркель медвежатиной кормил
13 января 2020, 23:09 • 82 • В России
Накануне Нового года пресс-служба президента России начала публикацию архивов о работе Владимира Путина за последние 20 лет, приурочив это к юбилею его избрания на пост главы государства. Выложив фото и видео за первые четыре года, в наступившем году пресс-служба продолжила работу и опубликовала архивы еще за пять лет — с 2005 по 2009 году.
Некоторые фотографии хорошо известны, как например, выступление Путина на конференции в Германии с так называемой Мюнхенской речью или его пребывание на ранчо семейства Бушей в США. А некоторые публикуются впервые, как, например, поход Путина и Ангелы Меркель в Томске в ресторан «Вечный зов», где канцлера Германии угощали медвежатиной. В архиве много личных фото и тех, которые изменили судьбу миллионов людей. Как например, чаепитие Путина с Димой Рогачевым или его поездка в госпиталь в Алагир, после нападения грузинских военных на Цхинвал.
«КП» публикует наиболее интересные снимки.
Владимир Путин и Башар Асад в Кремле, 2005 год.
Путин в Освенциме на церемонии, посвященной 60-летию освобождения концлагеря, 2005 год.
Путин в Египте — в лапах у Сфинкса, 2005 год.
Джордж Буш-младший рассматривает карту России в рабочем кабинете Путина, 2005 год.
Президент США Джордж Буш на Параде Победы, 2005 год.
Члены Совбеза поздравляют с 50-летием Сергея Шойгу и дарят ему статуэтку охотника на коне, 2005 год.
Владимир Путин приехал на блины к Диме Рогачеву, 2005 год.
Путин, Эрдоган и Берлускони открывают газопровод «Голубой поток», 2005 год.
Во время саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге Путин показывает Джорджу Бушу свой первый автомобиль, 2006 год.
Путин в Дрездене в кафе, куда он заходил во время работы в Германии, 2006 год.
Путин в тире нового центра ГРУ, 2007 год.
Путин, Меркель и Кони в Ново-Огарево, 2007 год.
Владимир Путин выступает с Мюнхенской речью на конференции в Германии, 2007 год.
Путин на реке Иордан в месте, где был крещен Иисус Христос, 2007 год.
Владимир Путин на семейном ранчо президентского семейства Бушей в США, 2007 год.
Владимир Путин поздравляет Александра Солженицына с государственной премией, 2008 год.
Путин и Каддафи в Ливии, 2008 год.
Владимир Путин в палаточном госпитале в Алагире, где оперировали раненных после нападения Грузии на Южную Осетию, 2008 год.
Владимир Путин и премьер Украины Юлия Тимошенко разрешили очередной газовый кризис, 2009 год.
Путин показывает свежекупленную «Ниву», которая до сих пор значится у его декларации о доходах, 2009 год.
Первая встреча Путина и Барака Обамы, 2009 год.
Владимир Путин в глубоководном аппарате «Мир» на дне озера Байкал, 2009 год.
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