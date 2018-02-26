Как Путин, уничтожив шаблоны, добился успеха во внешней политике • 282 • Аналитика







Когда-то доктор Геббельс утверждал, что от многократного повторения ложь будет казаться людям правдой. К сожалению, именно этот принцип сегодня использует в своей работе большая часть политиков и обслуживающих их журналистов. Это работает и дает нужный эффект в краткосрочной перспективе, особенно в условиях, когда твои оппоненты не имеют возможности донести до людей правду. Но это не подходит, если мы хотим выстроить информационную борьбу на годы вперед.





Пример современных США уже стал на сегодня хрестоматийным. Не Россия, по сути, уничтожает их мировую гегемонию, а их собственная ложь и беспринципность.







Как мы видим на исторических и современных примерах, расплата за это всегда наступает. Да, ложью можно что-то нейтрализовать, например, чужую ложь. Но не имея соответствующих ресурсов, навязать свою ложь другим крайне трудно, вернее, невозможно.



Кстати, тот же доктор Геббельс, как мы помним, плохо кончил.



Между тем есть другой путь. Для начала сравним двух действующих политиков. Двух президентов. У них не только совершенно разные места в международной иерархии, но и полностью различные подходы в работе. Что очень для нас важно, чтобы мы наглядно разобрались в сути и эффективности «иного пути». И самое интересное, что начинали оба эти лидера, имея примерно одинаковые стартовые позиции.







Пример первый. Президент Украины Петр Порошенко. Сегодня его слова уже никто не воспринимает всерьез. Он столько раз был пойман на лжи, что, даже если когда-то он начинает говорить правду, ему уже никто не верит. А ведь еще недавно население Украины дало ему небывалый для страны кредит доверия. Пусть и не без мухлежа (а когда на Украине было иначе), но Петр Порошенко победил в первом туре президентских выборов с результатом 54,7%. Сегодня он и его личный рейтинг — это хороший и показательный пример, на котором политтехнологи объясняют своим подопечным, как не должен вести себя действующий политик.







А вот пример совсем другого рода. Президент России Владимир Путин. Когда в 2000 году он впервые был избран на свой (ныне уже почти бессменный пост), его стартовые позиции не особо отличались от позиции Порошенко в 2014 году. Благодаря админресурсу и локальному взаимопониманию российских элит Владимир Путин победил в первом же туре выборов (тоже на тот момент уникальное для России событие) с результатом почти в 53%.



А далее началась история, которой восхищаются до сих пор. Путин шел от победы к победе. Его личный рейтинг до сих пор является уникальным мировым достижением и предметом зависти всех без исключения политиков мира. А есть одна вещь, которая также отличает российского президента от его коллег, но на которой никто из них не любит заострять внимание. Он не врет своему народу и всегда отвечает за сказанные слова, даже если это ему и не совсем удобно.



Именно поэтому Виктор Янукович сегодня живет на Рублевке, а не сидит в Лукьяновском СИЗО.



В мире уже давно известна эта странная особенность российского президента, которая в первые годы казалась опрометчивостью. Но сегодня имидж правдивого и искреннего человека работает как лично на Путина, так и на Россию. Им верят и эта вера зачастую помогает решить те проблемы, которые никогда бы не могли быть решены иным способом.



Так почему же ложь, поддерживаемая колоссальными ресурсами и тысячами «неполживых» голосов, проиграла? И почему у Путина не было иного варианта поднять свою страну с того дна, куда ее отправили его лживые предшественники?



Куда и в кого плюют сегодня "артековцы"?



Все очень просто. Ложь невозможно контролировать, в ней легко запутаться и стать уязвимым. Она нестыкуема и всегда противоречива. Да, если лгут все, то выигрывает информационную борьбу тот, у кого больше того самого информационного ресурса, который у России на рубеже тысячелетий еще не было. Именно поэтому у Путина не было ни одного шанса выиграть борьбу с Западом при помощи лжи. Если ты говоришь правду, поймать тебя на противоречивости позиции невозможно. Ты будешь убедителен, пусть вначале твой голос и будет теряться в лживом потоке. Именно так Путин и победил.



P. S. К чему я все это говорю? Не для констатации факта, а для решения вполне прикладной задачи. На Украине построен тотальный информационный купол лжи, опирающийся на мощнейшие ресурсы не только официальной власти, но и на ресурсы западного агитпропа. Уничтожить его ложью невозможно. И, к сожалению, это до сих пор не может понять большинство тех, кто ведет с киевским режимом информационную войну. А потому и результат этой борьбы нас пока не очень удовлетворяет. Российский президент Владимир Путин идет от одного успеха к другому. Этого уже не могут не замечать и не признавать практически все его оппоненты. Но самое интересное состоит в том, что добился он этого самым нестандартным и, как показало время, самым эффективным для современного политика способом.Когда-то доктор Геббельс утверждал, что от многократного повторения ложь будет казаться людям правдой. К сожалению, именно этот принцип сегодня использует в своей работе большая часть политиков и обслуживающих их журналистов. Это работает и дает нужный эффект в краткосрочной перспективе, особенно в условиях, когда твои оппоненты не имеют возможности донести до людей правду. Но это не подходит, если мы хотим выстроить информационную борьбу на годы вперед.Как мы видим на исторических и современных примерах, расплата за это всегда наступает. Да, ложью можно что-то нейтрализовать, например, чужую ложь. Но не имея соответствующих ресурсов, навязать свою ложь другим крайне трудно, вернее, невозможно.Между тем есть другой путь. Для начала сравним двух действующих политиков. Двух президентов. У них не только совершенно разные места в международной иерархии, но и полностью различные подходы в работе. Что очень для нас важно, чтобы мы наглядно разобрались в сути и эффективности «иного пути». И самое интересное, что начинали оба эти лидера, имея примерно одинаковые стартовые позиции.Пример первый. Президент Украины Петр Порошенко. Сегодня его слова уже никто не воспринимает всерьез. Он столько раз был пойман на лжи, что, даже если когда-то он начинает говорить правду, ему уже никто не верит. А ведь еще недавно население Украины дало ему небывалый для страны кредит доверия. Пусть и не без мухлежа (а когда на Украине было иначе), но Петр Порошенко победил в первом туре президентских выборов с результатом 54,7%. Сегодня он и его личный рейтинг — это хороший и показательный пример, на котором политтехнологи объясняют своим подопечным, как не должен вести себя действующий политик.А вот пример совсем другого рода. Президент России Владимир Путин. Когда в 2000 году он впервые был избран на свой (ныне уже почти бессменный пост), его стартовые позиции не особо отличались от позиции Порошенко в 2014 году. Благодаря админресурсу и локальному взаимопониманию российских элит Владимир Путин победил в первом же туре выборов (тоже на тот момент уникальное для России событие) с результатом почти в 53%.А далее началась история, которой восхищаются до сих пор. Путин шел от победы к победе. Его личный рейтинг до сих пор является уникальным мировым достижением и предметом зависти всех без исключения политиков мира. А есть одна вещь, которая также отличает российского президента от его коллег, но на которой никто из них не любит заострять внимание. Он не врет своему народу и всегда отвечает за сказанные слова, даже если это ему и не совсем удобно.В мире уже давно известна эта странная особенность российского президента, которая в первые годы казалась опрометчивостью. Но сегодня имидж правдивого и искреннего человека работает как лично на Путина, так и на Россию. Им верят и эта вера зачастую помогает решить те проблемы, которые никогда бы не могли быть решены иным способом.Так почему же ложь, поддерживаемая колоссальными ресурсами и тысячами «неполживых» голосов, проиграла? И почему у Путина не было иного варианта поднять свою страну с того дна, куда ее отправили его лживые предшественники?Все очень просто. Ложь невозможно контролировать, в ней легко запутаться и стать уязвимым. Она нестыкуема и всегда противоречива. Да, если лгут все, то выигрывает информационную борьбу тот, у кого больше того самого информационного ресурса, который у России на рубеже тысячелетий еще не было. Именно поэтому у Путина не было ни одного шанса выиграть борьбу с Западом при помощи лжи. Если ты говоришь правду, поймать тебя на противоречивости позиции невозможно. Ты будешь убедителен, пусть вначале твой голос и будет теряться в лживом потоке. Именно так Путин и победил.P. S. К чему я все это говорю? Не для констатации факта, а для решения вполне прикладной задачи. На Украине построен тотальный информационный купол лжи, опирающийся на мощнейшие ресурсы не только официальной власти, но и на ресурсы западного агитпропа. Уничтожить его ложью невозможно. И, к сожалению, это до сих пор не может понять большинство тех, кто ведет с киевским режимом информационную войну. А потому и результат этой борьбы нас пока не очень удовлетворяет. Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy) Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 282 Источник Похожие новости Вой вокруг "русского террора" в Сирии. Всё закономерно Как Путин, уничтожив шаблоны, добился успеха во внешней политике Куда и в кого плюют сегодня "артековцы"?

"Северный поток - 2" нарушает права балтийской кильки... США пытаются вернуть Турцию, но примирение маловероятно ТАПИ: старый энергетический проект ожил неясными перспективами Новости партнеров Loading...