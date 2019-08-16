Как Путин спас для России рукопись «Тихого Дона»

Литературная травля Михаила Шолохова началась 90 лет назад. После публикации в журнале «Октябрь» первых двух книг «Тихого Дона» писатель сразу стал знаменитым. Тысячи восторженных читателей слали ему письма, требуя продолжения романа.

Обратная сторона славы - зависть. Коллеги по писательскому цеху запустили слухи: дескать, Шолохов украл чужую рукопись. Слишком молод донской казак, чтобы самому сочинить такой роман. С тех пор вышли десятки «разоблачительных» книг и сотни статей о его «плагиате». В кампании по сбросу классика с корабля современности поучаствовали Солженицын, Евтушенко, Вознесенский, Аксенов, другие именитые авторы из разных лагерей, даже сам идеолог перестройки, член Политбюро Александр Яковлев.

Почему? Ситуацию объяснил еще в XVIII веке автор «Гулливера» Джонатан Свифт: «Когда в мире появляется настоящий гений, вы можете легко узнать этого человека по обилию врагов, которые объединяются против него».

Молодой писатель тяжело переживал. «Что мне делать? - спрашивал он главного редактора журнала «Октябрь» Серафимовича. - Мне крепко надоело быть «вором». У меня руки опускаются, и становится до смерти нехорошо».

Сталинскую премию, полученную в 1941 году за «Тихий Дон», Шолохов передал в Фонд обороны.Фото: РИА Новости

Следствие ведут писатели

- Видимо, по совету Серафимовича Шолохов обратился в РАПП (Российскую ассоциацию пролетарских писателей), - говорит писатель Валентин Осипов, давний биограф классика и ниспровергатель мифов о нем. - Там создали комиссию. Весной 1929 года руководство РАПП в «Рабочей трибуне» и «Правде» официально назвало злостной клеветой обвинения Шолохова в плагиате. «Всякий, даже неискушенный в литературе читатель, знающий изданные ранее произведения Шолохова, может без труда заметить общие для тех его ранних произведений и для «Тихого Дона» стилистические особенности, манеру письма, подход к изображению людей». Хотя у руководства РАПП, неистовых ревнителей стерильно-идеологических партийных устоев, не было особых причин любить Шолохова. Они сами обвиняли его в «идеализации кулачества, белогвардейщины». Фадеев даже требовал выбросить 30 глав из третьей книги «Тихого Дона»!

В том же 1929 году Союз российских писателей провел собственный «трибунал». И заявил, что дело «закончилось оправданием Шолохова, которому удалось доказать, что роман действительно принадлежит ему».

Утечет на Запад?

- На какое-то время клеветники смолкли, - продолжает Осипов. - Затем нападки продолжились и даже усилились. Ничто не помогало опровергнуть ложь. Ни Нобелевская премия «Тихому Дону» (1965 год), ни открытия в архивах.

- Почему?

- Отсутствовала рукопись - главное доказательство авторства. И вдруг в 1998-м в центральной прессе повилось ошеломляющее сообщение: рукопись есть! Заголовок статьи был красноречивый: «Тихий Дон» течет на Запад».

«Запросив за всю рукопись полмиллиона американских долларов и не найдя, видимо, охотников выложить такую сумму за черновики русского классика, владелец архива, похоже, решился на постраничную распродажу. Поскольку эта рукопись является национальным культурным достоянием, ее по идее невозможно вывезти из России и предложить мало-мальским солидным аукционным домам. Потому-то операция и проводится в условиях сугубой конфиденциальности. Имя владельца по разным причинам, в том числе и из страха перед бандитами (!), засекречено. Понятно, что подтвердить или опровергнуть всю эту информацию строго юридически пока невозможно. Однако знающие люди утверждают: рукопись уплывает из России».

Но у кого она хранится? И с кем вести переговоры, чтобы реликвия осталась в России? Сам Шолохов к тому времени уже умер. К счастью, неравнодушными оказались один чекист с Дона, директор Института мировой литературы Академии наук и глава правительства России...

Одна из страниц рукописи «Тихого Дона». Фото: Архив «КП»

Крестная мама книги

Начнем с чекиста, ветерана КГБ-ФСБ, полковника в отставке Николая Ушакова. Его я отыскал в станице Вешенской.

- Я сам донской казак, уроженец Вешенской, - рассказывает Николай Васильевич. - Отец хорошо знал Шолохова. Мне тоже посчастливилось видеть Михаила Александровича в детстве, юности.

- Поиском рукописи вы занялись по приказу Лубянки?

- Нет, по просьбе моего друга Михаила Туркова, внука Шолохова. Когда в феврале 1998 года появилась статья «Тихий Дон» течет на Запад», возникла реальная угроза, что рукопись попадет за рубеж либо кому-то из наших богатых коллекционеров. В одной из газет тогда прозвучало обвинение, что реликвию собирается продать семья Левицких.

- Что за семья такая?

- Евгения Григорьевна Левицкая - старая большевичка, член партии с 1903 года, знала Ленина. Позже была консультантом в издательстве «Московский рабочий». К ней-то и попала на рецензию рукопись «Тихого Дона». «Пухлая, большая, - вспоминала она. - Как раз перед этим я прочла десятки таких рукописей, и все не были пригодны к печати: одна другой хуже. Положила в портфель. Пришла домой. Поздновато я освободилась в тот вечер от домашних дел, чувствовала себя усталой, но достала ее. Прочла несколько страниц и остановилась. Что за чудо?! Может, первое впечатление обманчиво? Перечитала начало. Впечатление еще большее. Сына позвала. Он стал читать за мной следом... Книгу сразу рекомендовала к печати. Вскоре встретила Михаила Александровича в издательстве. Паренек невысокий, тонкий, в кожаной куртке и кубанке. Меня поразило: очень молодой, немного старше моего сына. С тех пор мы с ним и подружились. Он у нас, в «Московском рабочем», печатал все».

Евгения Левицкая стала инициатором поисков рукописи. Фото: Личный архив

Сам Шолохов называл Левицкую крестной мамой «Тихого Дона», посвятил ей знаменитый рассказ «Судьба человека». Левицкая не раз гостила с сыном Игорем в Вешенской...

- Выходит, подозрения, что рукопись хранится у Левицких, не случайны?

- Банальная клевета! Самой Евгении Григорьевны уже не было на свете. Честь семьи взялась защитить ее внучка Евгения Игоревна. Она решила найти реликвию, обелить имя Шолохова. Внук писателя Михаил порекомендовал меня, поскольку я четверть века проработал в органах госбезопасности и уволился в 1996?м в звании полковника.

Отдал оригинал другу

Мы с Левицкой обговорили пути и направления поиска. Нужно было не допустить, чтобы рукопись ушла на Запад или чтобы на родине ее перехватил кто-либо из недоброжелателей Михаила Александровича.

- А что конкретно вы искали?

- Те листки, по воспоминаниям Левицкой-старшей, были отпечатаны на машинке с небольшими правками автора. Серьезным аргументом они быть не могли. Требовалась рукопись, написанная рукой самого Шолохова. И она была! По требованию комиссии РАПП Шолохов привез ее в 1929 году из Вешенской.

- Куда же она потом пропала?

- После расследования РАПП Михаил Александрович оставил ее в Москве у приятеля, крестьянского писателя Василия Кудашева. «Зачем она мне нужна?» - спросил тот. «Может быть, когда-нибудь пригодится», - ответил донской казак. Полагаю, он не взял ее с собой в Вешенскую из-за недоброжелателей, гонений и провокаций со стороны местных властей и органов НКВД, которых критиковал в «Правде» и личных письмах Сталину. Скорее всего, Шолохов посчитал, что у Кудашева более надежное место хранения.

Новое дело: украинские солдаты обстреляли школу Ветеран КГБ-ФСБ Николай Ушаков помог найти пропавшую рукопись. Фото: Личный архив

- Он был прав! НКВД на Дону арестовывало его родственников, на самого писателя шили дело. В 1942?м фашисты разбомбили его дом в Вешенской. Погибла мать, архив сгинул в пожаре. Сгорела бы и рукопись «Тихого Дона»...

- Когда началась Великая Отечественная, Шолохов отправился на фронт военным корреспондентом. Кудашев же пошел добровольцем в московское ополчение. Написал жене Матильде: «Мотя, найди, пожалуйста, Михаила, он сейчас в Москве. Попроси его, пусть он меня выдернет с фронта на два-три дня. Я должен передать ему рукопись «Тихого Дона».

Нашла ли Матильда Шолохова, неизвестно. Но это письмо было доказательством, где находилась «потерянная» рукопись. Осенью 1941 года Кудашев попал в плен и умер в концлагере в 1944 году.

- В середине 60-х началась новая кампания обвинений классика в плагиате. Почему Шолохов не забрал рукопись у Кудашевых и не предъявил обвинителям?

- Почему не забрал, не знаю. А оправдываться перед клеветниками всемирно признанный писатель, полагаю, считал ниже своего достоинства. После его смерти семья обращалась к Матильде за рукописью. Но та ответила, что потеряла ее при переезде.

Мы с Левицкой пришли к выводу, что, скорее всего, рукопись «Тихого Дона» по-прежнему находится у Кудашевых. Было известно, что после войны Матильда так и не вышла замуж, жила в Москве с дочерью Натальей, тоже одинокой. Я решил съездить к Кудашевым и прояснить обстановку. Было лето 1998-го. Позвонил в квартиру - никто не ответил. Соседи сообщили, что Матильда Емельяновна три года как скончалась. Рак. Ее дочь Наталья умерла несколько месяцев назад. Тоже от рака. С помощью бывшего однокурсника, майора московской милиции, оперативно получил документ о дальней родственнице Кудашевых, которая оформляла наследство.

Пятьдесят тысяч долларов плюс квартира

На этом мы с Евгенией Левицкой решили завершить свое неофициальное расследование. Розыск я проводил как независимый юрист и не имел права вести с наследницей переговоры. Этим должна была заняться серьезная общественная или государственная организация. Мы знали, что в рукописи был очень заинтересован Институт мировой литературы имени Горького Российской академии наук (ИМЛИ). Директору ИМЛИ Феликсу Кузнецову мы и вручили документ с фамилией. На этом я посчитал свою миссию завершенной. Не тут-то было.

- Что случилось дальше?

- Феликс Феодосьевич встретился с наследницей. Та призналась, что рукопись у нее, и согласилась продать ее за разумную цену - 50 тысяч долларов. Но сначала надо было убедиться, что рукопись настоящая. Наследница передала Кузнецову часть листов. Лингвистическая, почерковедческая и другие экспертизы Минюста подтвердили подлинность. Но появилась другая проблема. По закону рукопись «Тихого Дона» принадлежала семье Шолохова. Вновь по просьбе Феликса Кузнецова я еду в Вешенскую, объясняю ситуацию. И получаю документ за подписью внука писателя Александра Михайловича Шолохова, ныне зампредседателя Комитета Госдумы по культуре, что семья отказывается от прав наследования рукописей «Тихого Дона» и передает их ИМЛИ.

- Благородно!

- Это в традиции Михаила Шолохова: Нобелевскую премию он передал на строительство школы в Вешенской, Сталинскую, полученную в 1941 году за «Тихий Дон», - в Фонд обороны, Ленинскую премию за «Поднятую целину» - на новую школу в станице Каргинская...

Теперь можно было выкупать рукопись у наследницы. Но... У ИМЛИ просто не было 50 тысяч долларов! А на горизонте появился один писатель, который предложил наследнице такую же сумму в баксах плюс квартиру. Женщина могла в любой момент поддаться соблазну...

Письмо премьеру

- Оставалась последняя надежда, - продолжает писатель Валентин Осипов. - Ученые отправили письмо главе правительства Владимиру Путину: спасайте реликвию, нужна валюта!

Чего ждать в ответ? Всякое могло случиться в ту пору разрухи экономики. Годом ранее Минфин РФ обнародовал проект директивы о прекращении финансирования музея-заповедника Шолохова в Вешенской. Только благодаря протестам общественности его удалось отстоять.

На пятый день директору ИМЛИ Феликсу Кузнецову позвонили: Путин распорядился немедленно изыскать деньги. Так была спасена для России и науки бесценная рукопись «Тихого Дона».

ГОСТЬ

Визит в станицу

Весной 2005 года, на 100-летие Шолохова, президент Владимир Путин приезжал в Вешенскую на торжества.

- Он возложил цветы на могилу писателя, почаевничал с его родственниками, пообщался со станичниками, - вспоминает Николай Ушаков.

«Мы любим Шолохова не только за то, что он - выдающийся, гениальный писатель, но и за то, что он открыл в своих произведениях самые лучшие черты русского человека», - сказал президент.

Вешенцы приняли президента в казаки.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Рукопись, выкупленная в 1999 году, - это 920 листов нестандартного формата: исходный черновой текст двух первых книг «Тихого Дона», вторично переписанные черновики, беловой текст, вставные главки и дополнения. 663 листа заполнены рукой Шолохова, остальные набело переписаны его женой и ее сестрой. Есть также разные рисунки, адреса, строки, не связанные с романом...

Внучка классика Нина презентует в Академии наук РФ факсимильное издание рукописи «Тихого Дона». 2006 год.Фото: РИА Новости

Вывод текстологов: «Не вызывает никаких сомнений факт написания данной рукописи рукой Михаила Александровича Шолохова».

В 2006 году при содействии РАН было выпущено факсимильное издание рукописи.

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