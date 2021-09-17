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Как Путин смог проголосовать онлайн без гаджета: В Кремле раскрыли секрет

17 сентября 2021, 22:20  •  80 • Политика
У самого президента России действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. "Телефон одного из помощников был использован для голосования", - пояснил Песков.
В Кремле рассказали, как президент России Владимир Путин смог проголосовать онлайн, не имя современных гаджетов. Секрет раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что у Путина нет смартфона. Но зато новейшие гаджеты есть у помощников главы государства. Поэтому у президента России не возникло никаких проблем с тем, чтобы отдать свой голос на выборах в Госдуму через интернет.
Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь всё было абсолютно нормально,
- цитирует Пескова Telegram-канал "Пул №3".
Система онлайн-голосования впервые применяется на выборах в Госдуму в качестве альтернативы личному появлению на избирательных участках. Такой способ голосования позволяет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне четвёртой волны заболевания.
Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:
- Чей Крым?
- Бог есть?
- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?
- В какой стране учатся ваши дети?
- Вы за гей-парады?
Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.
На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.
"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.

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