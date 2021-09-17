Как Путин смог проголосовать онлайн без гаджета: В Кремле раскрыли секрет

У самого президента России действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. "Телефон одного из помощников был использован для голосования", - пояснил Песков.

В Кремле рассказали, как президент России Владимир Путин смог проголосовать онлайн, не имя современных гаджетов. Секрет раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что у Путина нет смартфона. Но зато новейшие гаджеты есть у помощников главы государства. Поэтому у президента России не возникло никаких проблем с тем, чтобы отдать свой голос на выборах в Госдуму через интернет.

Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь всё было абсолютно нормально,

- цитирует Пескова Telegram-канал "Пул №3".

Система онлайн-голосования впервые применяется на выборах в Госдуму в качестве альтернативы личному появлению на избирательных участках. Такой способ голосования позволяет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне четвёртой волны заболевания.

Напомним, перед выборами в Госдуму Царьград провёл масштабное исследование в рамках проекта "Народное голосование". Мы просили кандидатов в депутаты ответить на пять вопросов:

- Чей Крым?

- Бог есть?

- Вы голосовали "за" поправки в Конституцию?

- В какой стране учатся ваши дети?

- Вы за гей-парады?

Вопросы выбирали зрители и читатели Царьграда, подчёркивая, что в программах кандидатов их интересуют именно эти точки отсчёта.

На этой неделе учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвёл итоги исследования в студии Царьграда вместе с экспертами.

"За несколько месяцев активисты Общества "Царьград" задали эти вопросы 2300 кандидатам в депутаты Госдумы (а всего на места в парламенте претендует около 6500). Таких опросов никто, кроме нас, не проводил. Мы узнали, что на самом деле думают кандидаты - о том, о чём они сами подчас не очень-то хотели говорить", - подчеркнул Малофеев.