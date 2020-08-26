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Как Путин "отвадил" Меркель и Макрона от Белоруссии? Мнение украинского политолога
26 августа 2020, 16:35 • 282 • Политика
Политолог из Украины Михаил Погребинский считает, что ЕС фактически отступился от Белоруссии. Он объяснил, что Владимир Путин мог сказать Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону в ходе переговоров по телефону, что в итоге отвадило их от планов по созданию новой "Анти-России".
Политолог из Украины Михаил Погребинский в интервью для канала NewsOne прокомментировал недавнее заявление представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля о Белоруссии.
Ранее последний подчеркнул, что ЕС не хочет того, чтобы ситуация в республике развивалась по украинскому сценарию. Эксперт уверен, что данные слова дипломата были навеяны итогами бесед президента России Владимира Путина с главами ФРГ и Франции.
Политолог считает, что оценка украинского Майдана европейскими политиками перешла в разряд "чего-то нежелательного". Они не декларируют это прямо, однако прекрасно понимают, что случившееся в Незалежной - это далеко не "победа народа над коррумпированным режимом".
Погребинский убеждён, что этого же мнения придерживаются и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон. Окончательно от планов по вмешательству в дела Белоруссии их могли отвадить переговоры с российским лидером.
Политолог предполагает, что Путин ясно дал понять европейским коллегам, что Москва не допустит создания новой "Анти-России" вблизи своих границ с подачи Запада.
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