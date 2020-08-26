Как Путин "отвадил" Меркель и Макрона от Белоруссии? Мнение украинского политолога

Политолог из Украины Михаил Погребинский в интервью для канала NewsOne прокомментировал недавнее заявление представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля о Белоруссии.

Ранее последний подчеркнул, что ЕС не хочет того, чтобы ситуация в республике развивалась по украинскому сценарию. Эксперт уверен, что данные слова дипломата были навеяны итогами бесед президента России Владимира Путина с главами ФРГ и Франции.

Политолог считает, что оценка украинского Майдана европейскими политиками перешла в разряд "чего-то нежелательного". Они не декларируют это прямо, однако прекрасно понимают, что случившееся в Незалежной - это далеко не "победа народа над коррумпированным режимом".

Погребинский убеждён, что этого же мнения придерживаются и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон. Окончательно от планов по вмешательству в дела Белоруссии их могли отвадить переговоры с российским лидером.

Политолог предполагает, что Путин ясно дал понять европейским коллегам, что Москва не допустит создания новой "Анти-России" вблизи своих границ с подачи Запада.