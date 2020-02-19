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Как Путин публично унизил Лукашенко: Американские журналисты об инциденте в Сочи
19 февраля 2020, 18:24 • 62 • В мире
Американские журналисты из издания Eurasia Review выстроили целую теорию о встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Они заявили, что Путин "унизил" своего коллегу во время хоккейного матча, потому что капитан в президентской команде был всего один. Американцы считают, что такая же судьба ждёт Лукашенко и во время переговоров по нефти.
Американские журналисты решили рассорить Россию и Белоруссию, выстроив целую теорию вокруг игры в хоккей. Напомним, в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин не только провели переговоры, но и встретились на льду. Американцы заметили, что у президентской команды был один капитан - Путин. Из этого они сделали смелый вывод, что Лукашенко готовят для вторых ролей не только в спорте, но и в политике.
"Можно сказать, что Путин загнал Лукашенко в угол и даже унизил его в любимом виде спорта белорусского президента, показав, кто настоящий капитан", - цитирует ИноСМИ.
При этом американцы решили, что Путин будет продвигать выгодное для России решение и по нефтяным переговорам. А его конечная цель - "возродить СССР" и слить Россию и Белоруссию в одно государство. Однако иностранные корреспонденты быстро нашли альтернативу: "прекратить зависимость от российских энергоресурсов". Взамен они предложили свои услуги и напомнили о визите госсекретаря США Майкла Помпео в Белоруссию.
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