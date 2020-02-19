Как Путин публично унизил Лукашенко: Американские журналисты об инциденте в Сочи

Американские журналисты решили рассорить Россию и Белоруссию, выстроив целую теорию вокруг игры в хоккей. Напомним, в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин не только провели переговоры, но и встретились на льду. Американцы заметили, что у президентской команды был один капитан - Путин. Из этого они сделали смелый вывод, что Лукашенко готовят для вторых ролей не только в спорте, но и в политике.

"Можно сказать, что Путин загнал Лукашенко в угол и даже унизил его в любимом виде спорта белорусского президента, показав, кто настоящий капитан", - цитирует ИноСМИ.

При этом американцы решили, что Путин будет продвигать выгодное для России решение и по нефтяным переговорам. А его конечная цель - "возродить СССР" и слить Россию и Белоруссию в одно государство. Однако иностранные корреспонденты быстро нашли альтернативу: "прекратить зависимость от российских энергоресурсов". Взамен они предложили свои услуги и напомнили о визите госсекретаря США Майкла Помпео в Белоруссию.