Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У природы нет плохой погоды
ПВО стран восточного фланга НАТО: грозная сила или иллюзия защищённости
Премьер-министр Молдовы назвал «несерьёзным» диалог с Тирасполем
Госдума приняла во втором чтении проект закона о расширении маткапитала
Главная / В мире

Как Путин публично унизил Лукашенко: Американские журналисты об инциденте в Сочи

19 февраля 2020, 18:24  •  62 • В мире
Американские журналисты из издания Eurasia Review выстроили целую теорию о встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Они заявили, что Путин "унизил" своего коллегу во время хоккейного матча, потому что капитан в президентской команде был всего один. Американцы считают, что такая же судьба ждёт Лукашенко и во время переговоров по нефти.
Американские журналисты решили рассорить Россию и Белоруссию, выстроив целую теорию вокруг игры в хоккей. Напомним, в Сочи Александр Лукашенко и Владимир Путин не только провели переговоры, но и встретились на льду. Американцы заметили, что у президентской команды был один капитан - Путин. Из этого они сделали смелый вывод, что Лукашенко готовят для вторых ролей не только в спорте, но и в политике.
"Можно сказать, что Путин загнал Лукашенко в угол и даже унизил его в любимом виде спорта белорусского президента, показав, кто настоящий капитан", - цитирует ИноСМИ.
При этом американцы решили, что Путин будет продвигать выгодное для России решение и по нефтяным переговорам. А его конечная цель - "возродить СССР" и слить Россию и Белоруссию в одно государство. Однако иностранные корреспонденты быстро нашли альтернативу: "прекратить зависимость от российских энергоресурсов". Взамен они предложили свои услуги и напомнили о визите госсекретаря США Майкла Помпео в Белоруссию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
19 февраля 2020, 15:09
Просил не депортировать: Власти Канады рассмотрят обращение фигуранта дела о геноциде в Ейске
19 февраля 2020, 01:54
«Подходит на роль олигарха»: сможет ли миллиардер Майкл Блумберг стать лидером демократов на выборах 2020 года
18 февраля 2020, 19:39
Бабушкиными методами: Кейт Миддлтон дала личные советы по воспитанию детей
19 февраля 2020, 18:24
Бежавший из России "борцун с режимом" разочаровался в западной демократии
19 февраля 2020, 11:54
Танец, чтобы спастись от коронавируса: Уникальные занятия ежедневно проводятся в Китае
19 февраля 2020, 18:09
«Это худший вариант»: в Кремле прокомментировали возможную военную операцию Турции в Идлибе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2020, 07:39
Аналогов нет: в США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года
15 февраля 2020, 22:54
"Россия захочет сама Крым отдать. У меня предчувствие": Зеленский сделал заявления в Мюнхене. Соловьёв парировал вопросом
13 февраля 2020, 12:09
«Открыли огонь на поражение»: Минобороны рассказало о конфликте военных США с мирными жителями в Сирии
16 февраля 2020, 21:39
Отдых 2020: В Турции скоро будут ноги вытирать о «руссо туристо»
15 февраля 2020, 00:09
«Новатор» против американских противоракет в Румынии и Польше
18 февраля 2020, 09:54
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
16 февраля 2020, 13:40
Освобожение Украины от НАЦИСТСКОГО режима невозможно! Багдасаров честно об УЖАСЕ Незалежной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.