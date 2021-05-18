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Как Путин поможет Зеленскому сохранить лицо

18 мая 2021, 12:05  •  103 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава России готов к диалогу с украинским лидером
Отношения между братскими государствами Россией и Украиной оставляют желать лучшего. Киевские власти прикладывают огромные усилия для отмежевания страны от нашего государства. Однако диалог между Москвой и Киевом необходим в любом случае. Даже лидер незалежных Владимир Зеленский заявил, что хочет провести встречу с нашим президентом Владимиром Путиным. Условия, которые предложил глава Украины, выходят за рамки существующей реальности, однако главнокомандующий России готов подобрать для украинца удобоваримый вариант.
Такими рассуждениями поделился политэксперт Алексей Зубец. Так, первоначальная инициатива Зеленского пообщаться с Путиным на донбасской земле является неприемлемой. Глава России прямо на это указал, отметив, что по поводу конфликта на юго-востоке страны Зеленскому нужно беседовать с лидерами ДНР и ЛНР. А встречу, посвященную отношениям России и Украины, Путин предложил провести в Москве.
Потом началась чехарда с идеями встретиться в Ватикане и другими оригинальными вариантами. В беседе с изданием "Украина.ру" политолог отметил, что Путин готов проявить терпение и добъется того, чтобы диалог состоялся на его условиях.
При этом, как мудрый руководитель, наш президент позволит украинскому коллеге "сохранить лицо". Весьма вероятно, что встреча двух главнокомандующих пройдет в Москве, но в рамках нормандского формата. Тогда Зеленский сможет сказать, что поехал не к Путину, а на встречу лидеров четырех государств.
При этом главы Франции и Германии также могут надавить на несговорчивого украинского президента для того, чтобы встреча наконец состоялась.

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