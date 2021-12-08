Как Путин отреагировал на угрозы Байдена на переговорах

Стала известна реакция Путина на угрозу Байдена ввести санкции. Прозвучала угроза в ходе переговоров ранее.

О прозвучавших угрозах в адрес России рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Русским, как водится, угрожали санкциями. Президент США Джо Байден заявил о подобной перспективе в беседе с президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, эта игра не удалась, более того, Байдену пришлось сменить тон.

Президент США говорил о возможных санкциях, а наш президент говорил о том, что необходимо российской стороне, что санкции - вещь не новая, принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России, к сожалению, не дают.

Чтобы иллюстрировать провальную политику США, Владимир Путин привёл некий "очень точный пример", однако раскрывать суть иллюстрации Ушаков не стал. Лишь сообщил о факте и добавил, что сказанное было "доступно для понимания Байдена". По крайней мере, сам Юрий Ушаков полагает, что президент США пример понял.

В ходе публичных выступлений Байден говорил о санкциях жёстко и безапелляционно. В данном же случае, по словам Ушакова, выбрал "достаточно приемлемую форму, которая достойна президентского уровня".

Кстати, сам Владимир Путин, комментируя переговоры с Байденом, был предельно корректен и подчеркнул, что разговор получился предметным и открытым.