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Как Путин отреагировал на угрозы Байдена на переговорах
08 декабря 2021, 22:55 • 306 • Политика
Стала известна реакция Путина на угрозу Байдена ввести санкции. Прозвучала угроза в ходе переговоров ранее.
О прозвучавших угрозах в адрес России рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Русским, как водится, угрожали санкциями. Президент США Джо Байден заявил о подобной перспективе в беседе с президентом России Владимиром Путиным. Впрочем, эта игра не удалась, более того, Байдену пришлось сменить тон.
Чтобы иллюстрировать провальную политику США, Владимир Путин привёл некий "очень точный пример", однако раскрывать суть иллюстрации Ушаков не стал. Лишь сообщил о факте и добавил, что сказанное было "доступно для понимания Байдена". По крайней мере, сам Юрий Ушаков полагает, что президент США пример понял.
В ходе публичных выступлений Байден говорил о санкциях жёстко и безапелляционно. В данном же случае, по словам Ушакова, выбрал "достаточно приемлемую форму, которая достойна президентского уровня".
Кстати, сам Владимир Путин, комментируя переговоры с Байденом, был предельно корректен и подчеркнул, что разговор получился предметным и открытым.
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