Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём говорил" - Рар

Путин взбесил немецкую прессу реакцией на острые вопросы после встречи с Шольцем. "Немецкий журналист, видно, забыл, о чем хотел говорить, и как-то потерялся", - отметил политолог Рар.

Президент России Владимир Путин взбесил немецкие СМИ своей реакцией на их провокационные вопросы на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Такое мнение высказал политолог из Германии Александр Рар.

Речь идёт о вопросах немецких журналистов об Алексее Навальном* и закрытии "Мемориала"**. Представители СМИ ожидали, что президент России будет как-то оправдываться, а он просто проигнорировал их, поставив тем самым в тупик.

Это взбесило немецкую прессу. Прямо взбесило. Путин сделал такую паузу гигантскую, и все думали: вот, сейчас он что-то скажет про Навального. А вообще ничего не сказал,

- отметил Александр Рар в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

После драматической паузы президент России поинтересовался, насчёт второй части вопроса. И это сломало всю заранее заготовленную схему, отмечает политолог.

И тут немецкий журналист, видно, забыл, о чем хотел говорить, и как-то потерялся,

- приводит его слова "Экономика. Сегодня".

* Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.