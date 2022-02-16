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Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём говорил" - Рар

16 февраля 2022, 16:50  •  357 • Политика
Путин взбесил немецкую прессу реакцией на острые вопросы после встречи с Шольцем. "Немецкий журналист, видно, забыл, о чем хотел говорить, и как-то потерялся", - отметил политолог Рар.
Президент России Владимир Путин взбесил немецкие СМИ своей реакцией на их провокационные вопросы на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Такое мнение высказал политолог из Германии Александр Рар.
Речь идёт о вопросах немецких журналистов об Алексее Навальном* и закрытии "Мемориала"**. Представители СМИ ожидали, что президент России будет как-то оправдываться, а он просто проигнорировал их, поставив тем самым в тупик.
Это взбесило немецкую прессу. Прямо взбесило. Путин сделал такую паузу гигантскую, и все думали: вот, сейчас он что-то скажет про Навального. А вообще ничего не сказал,
- отметил Александр Рар в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
После драматической паузы президент России поинтересовался, насчёт второй части вопроса. И это сломало всю заранее заготовленную схему, отмечает политолог.
И тут немецкий журналист, видно, забыл, о чем хотел говорить, и как-то потерялся,
- приводит его слова "Экономика. Сегодня".
* Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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