Как Путин исполнил мечту русских царей

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Выход к тёплым морям и наличие военных баз на Ближнем Востоке — давняя мечта русских правителей, уходящая корнями ещё в допетровские времена. Наличие такого рода инфраструктуры позволяет России обезопасить свои южные рубежи — так называемое мягкое геополитическое подбрюшье. Осуществить мечту многих русских государей удалось Владимиру Путину

Сегодня в Георгиевском зале Кремля глава государства встретился с российскими военнослужащими, отличившимися в Сирии, и вручил им государственные награды. Президент особо подчеркнул тот факт, что граждане России поддерживали проведение операции Российских ВКС в Сирии.

Вы сражались за интересы России, за Россию, за свой родной дом, за справедливое и правое дело, и потому вместе с вами был весь наш народ. Уверен, вы чувствовали эту гражданскую, патриотическую сплочённость, и это единство армии и народа придавало вам сил. Люди следили за ежедневными событиями, как за сводками, верили в вас, гордились вашими успехами, нашими Вооружёнными силами, искренне, с болью, как свою, переживали каждую невосполнимую утрату. Мы всегда будем помнить наших товарищей, павших при исполнении боевых задач. Они погибли, защищая Россию. Их имена будут навечно записаны в списки частей, в которых они служили, на их подвигах будет воспитываться молодое поколение офицеров и солдат. Семьи, родители, дети, родные и близкие всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены нашей заботой и поддержкой, мы всё сделаем для этого.

Глава государства также обратил внимание на то, что в Сирии Россия вновь выполнила своё предназначение. Как в 1812 и в 1945 годах, мы вновь спасли огромное пространство от варварской диктатуры.

Память о наших героях будет укреплять нашу решимость в борьбе с международным терроризмом, с другими угрозами нашей стране. Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, решающий вклад в разгром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации, в уничтожение террористической армии, варварской диктатуры, которая сеяла смерть и разрушения, стирала с лица земли больницы, школы, мечети, церкви, памятники истории и культуры, стремилась превратить Сирию, сопредельные государства в плацдарм для глобальной агрессии, целью которой является и являлась наша страна.

Победа в Сирии: Путин выводит войска, но оставляет базы

Одной из важнейших угроз нашей безопасности Владимир Путин назвал терроризм. Российские спецслужбы эффективно борются с этой проблемой, зачастую рискуя жизнью и здоровьем сотрудников. Путин подчеркнул, что в борьбе с этим явлением нельзя давать слабину.

"Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершён террористический акт, а совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла ещё одну попытку теракта, — сказал президент. — А что было бы, если бы эти сотни, тысячи, о которых я сейчас сказал, вернулись к нам, вернулись обученными, вооружёнными, хорошо подготовленными? Кстати, вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при задержании бандитов действовать, разумеется, только в рамках закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте".

Герои войны в Сирии

"Уходя из Сирии, — продолжил Путин, — мы, по сути, там остаёмся. За время военной операции через наши военные базы прошли 48 тысяч военнослужащих, которые получили бесценный опыт. Несмотря на то, что основной контингент был выведен, важная работа на базах Тартус и Хмеймим продолжится. Россия имеет полное право принимать самое активное участие в обеспечении безопасности всего ближневосточного региона. И будет это делать.

На сирийской земле остаются и будут действовать на постоянной основе два российских пункта базирования: на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус. Это важный фактор защиты наших национальных интересов, обеспечения безопасности России на одном из ключевых, стратегических направлений".

Сирийские "Тигры" — железный кулак Асада

"Мы намерены и дальше совершенствовать Вооружённые силы, их боевой, технический потенциал, строить армию нового поколения, развивать систему специальных гарантий военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров, — отметил Владимир Путин. — Это наши безусловные приоритеты, потому что Вооружённые силы — это основа независимости и безопасности России, а значит, её необратимого, устойчивого развития и движения вперёд".

Отличное послание всем тем "экспертам", которые спят и видят, как бы урезать бюджет армии, флота и ОПК. Закрепившись на средиземноморском побережье, мы, по сути, осуществляем давнюю мечту российских лидеров: выйти к тёплым морям и обеспечить надёжное прикрытие нашей страны с юга. Операция в Сирии, длившаяся 2,5 года, стала важнейшим шагом в достижении этой цели. Такого рода действия показывают, что у верховного главнокомандующего есть чёткое понимание наших геополитических задач и методов их достижения.

Афанасьев Андрей