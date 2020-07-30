Как Путин будет выбирать преемника: об этом знают в США

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Бывший глава американской дипмиссии в Москве считает, что смена власти в РФ важна и для Штатов

В США попытались объяснить, какие факторы повлияют на процесс выбора преемника президента России Владимира Путина. Такой труд на себя взял экс-посол Соединенных Штатов в РФ (2014-2017 гг.), а ныне научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт. Он опубликовал свой доклад на сайте компании.

"Вопрос о возможной замене Путина является критическим как для России, так и для США", – пишет в прелюдии документа американец.

Он отметил, что принятые недавно поправки в Конституцию нашей страны дали Путину больше гибкости в определении своей преемника. Теперь он может баллотироваться на переизбрание главой государства еще два раза с вероятностью оставаться у власти до 2036 года, "если пожелает", считает Теффт.

В своем выборе преемника, полагает экс-посол, Путин будет руководствоваться рядом факторов: экономической ситуацией, общественным мнением, суждением органов безопасности и политической борьбой элит.

Однако каким бы ни был выбор нынешнего хозяина Кремля, американские власти должны быть готовы к этому, поскольку преемник Путина получит огромную власть, а его личные убеждения могут затронуть интересы США, подчеркнул Теффт.

Он напомнил, что президент РФ является и главнокомандующим вооруженными силами, а Россия – единственная держава, способная уничтожить Америку при помощи ядерного оружия.

Экс-посол считает, что перед преемником Путина возникнет вопрос: продолжать прежний внешнеполитический курс или менять его. Впрочем, убежден Теффт, вряд ли Россия откажется от нынешней политической линии, а сам действующий лидер страны и после ухода с должности скорее всего не уйдет из большой политики, следует из перевода РБК.

