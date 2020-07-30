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Как Путин будет выбирать преемника: об этом знают в США

30 июля 2020, 00:05  •  48 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бывший глава американской дипмиссии в Москве считает, что смена власти в РФ важна и для Штатов
В США попытались объяснить, какие факторы повлияют на процесс выбора преемника президента России Владимира Путина. Такой труд на себя взял экс-посол Соединенных Штатов в РФ (2014-2017 гг.), а ныне научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт. Он опубликовал свой доклад на сайте компании.
"Вопрос о возможной замене Путина является критическим как для России, так и для США", – пишет в прелюдии документа американец.
Он отметил, что принятые недавно поправки в Конституцию нашей страны дали Путину больше гибкости в определении своей преемника. Теперь он может баллотироваться на переизбрание главой государства еще два раза с вероятностью оставаться у власти до 2036 года, "если пожелает", считает Теффт.
В своем выборе преемника, полагает экс-посол, Путин будет руководствоваться рядом факторов: экономической ситуацией, общественным мнением, суждением органов безопасности и политической борьбой элит.
Однако каким бы ни был выбор нынешнего хозяина Кремля, американские власти должны быть готовы к этому, поскольку преемник Путина получит огромную власть, а его личные убеждения могут затронуть интересы США, подчеркнул Теффт.
Он напомнил, что президент РФ является и главнокомандующим вооруженными силами, а Россия – единственная держава, способная уничтожить Америку при помощи ядерного оружия.
Экс-посол считает, что перед преемником Путина возникнет вопрос: продолжать прежний внешнеполитический курс или менять его. Впрочем, убежден Теффт, вряд ли Россия откажется от нынешней политической линии, а сам действующий лидер страны и после ухода с должности скорее всего не уйдет из большой политики, следует из перевода РБК.

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