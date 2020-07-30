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Как Путин будет выбирать преемника? Экс-посол США назвал 4 главных фактора
30 июля 2020, 01:05 • 70 • Политика
Как Владимир Путин будет выбирать преемника? Экс-посол США в России Джон Теффт назвал 4 главных фактора. Важную роль будет играть актуальное на тот момент положение экономики, мнение общества, а также государственных структур безопасности. Кроме того, свою лепту внесёт внутреннее политическое противостояние, считает бывший дипломат.
Бывший американский посол в РФ Джон Теффт, который теперь занимает пост научного сотрудника в компании RAND, рассказал, как российский лидер Владимир Путин будет, по его мнению, выбирать преемника.
Соответствующий материал экс-дипломата появился на официальном портале корпорации. Он перечислил некоторые ключевые моменты, на которые, как он считает, будет опираться нынешний президент России в этом вопросе.
Важную роль будет играть актуальное на тот момент положение экономики, мнение общества, а также государственных структур безопасности. Кроме того, свою лепту внесёт внутреннее политическое противостояние.
Теффт отмечает, что смена лидера РФ в будущем в значительной степени скажется и на внешнеполитическом курсе Вашингтона, поэтому США должны быть готовы к любому преемнику Путина.
Он напомнил, что Россия является единственным государством, способным разрушить Соединённые Штаты посредством ядерного вооружения. В связи с этим Белый дом должен быть чуток к переменам в РФ. Тем не менее значительного изменения курса Москвы в ближайшем будущем ожидать не стоит, уверен экс-посол.
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