Как провожают стадионы? Не так, как ЦСКА • 79 • Аналитика

Пакет без права передачи?

Пакет акций клуба находился в залоге по кредиту на строительство стадиона ЦСКА. В 2013 году ВЭБ выдал ЦСКА кредит на 280 миллионов долларов. Поскольку владелец клуба Евгений Гинер 110 млн долларов нашёл самостоятельно, ЦСКА использовал из 280 только 240 млн. Стоимость строительства стадиона «ВЭБ-Арены» при этом составила 350 млн долларов.



Изначально было понятно, что без помощи покровителя Евгения Гинера, Сергея Иванова, никогда бы ВЭБ не дал такого кредита под столь сомнительный в плане окупаемости бизнес. Авторитетные «Ведомости» писали, что «Иванов покровительствует ЦСКА и симпатизирует Гинеру лично». По информации этого издания, переговоры с ВЭБ со стороны ЦСКА возглавлял именно руководитель администрации президента Сергей Иванов.







И чиновники повторяли заветные мантры. Игорь Шувалов в июне в Петербурге говорил с надеждой:



«Мы анализировали ситуацию. У нас нет опасений, что кредит не будет погашен. У нас сейчас с главным акционером, Евгением Гинером, ведётся работа по тому, как сделать из ЦСКА суперклуб. Чтобы бизнес-центр работал и место стало точкой притяжения. Арена носит наше имя, мы должны дать ей другое качество».



И банкиры (банкиры, Карл!) твердили примерно то же, как молитву. Сергей Горьков (председатель ВЭБ в 2017 году) вещал:



«Затраты на стадион обязаны окупиться. У ЦСКА очень правильное финансовое управление. Мы понимаем бизнес-модель и, конечно, стадион окупится. У нас есть период, когда ЦСКА практически не должен погашать кредит, там небольшая сумма. Основные платежи идут позже. ЦСКА нужно время, чтобы разогнать стадион. Пока задача не погашать кредит, а хорошо играть и радовать болельщиков».



Вернуть 240 млн с процентами за 10 лет. Видимо, Евгений Ленорович Гинер надеялся, что «томатный спонсор» окажет давление на ВЭБ, и условия возврата денег будут смягчены, пролонгированы, и т.п. То ли Иванов не смог, то ли не захотел, то ли его административный удельный вес уменьшился – не важно. Не получилось.



Ищите не женщину, ищите инвестора

Для ЦСКА это мало что меняет. Евгений Гинер остаётся президентом, все его люди сохраняют посты в клубной системе, да и сам переход акций на баланс ВЭБ – наиболее вероятный исход событий. Вот для ВЭБ это новая головная боль. Что делать со стадионом – единственным материальным активом ЦСКА? Руководство банка изначально относилось к клубу и стадиону как к непрофильному активу.



Ещё в 2017 вышеупомянутый тогдашний председатель ВЭБа Сергей Горьков категорично заявил:



«Мы вообще не являемся организацией, которая инвестирует в спортивные клубы. У нас нет планов инвестиций в клуб ЦСКА. Вообще у нас мораторий на благотворительную деятельность. У нас нет никакого интереса не только к ЦСКА, но и к любым другим клубам».



Сейчас у ЦСКА одна надежда – на инвесторов. Нынешний председатель ВЭБа Игорь Шувалов отметил, что управление акциями ЦСКА – временная мера:



«Мы рассчитываем, что будем в состоянии привлечь инвестора в период от года до трёх. Это не должно быть дольше трёх лет. Вместе с клубом ЦСКА и РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций – Н.М.) уже работаем для того, чтобы привлечь новых стратегических инвесторов.

Данная мера позволит не сдерживать обычную деятельность клуба – например, по приобретению новых игроков, – чтобы клуб развивался. Будучи просто кредитором, мы ограничивали их деятельность, поскольку были вынуждены концентрировать финансовые ресурсы для оплаты долга. Сегодня ситуация таким образом меняется».







Похоже, без новых инвесторов армейскому клубу уже не обойтись

Но найти инвесторов в нынешней экономической ситуации – крайне непростое решение. Любого инвестора интересует в первую очередь окупаемость. Не секрет, что проблема окупаемости стадионов – не чисто русская. Во всем мире вопрос «Что делать со стадионом?» стоит достаточно остро. Основной статьей расходов является содержание стадиона и самого газона – на это уходят сумасшедшие деньги. И каждый новый инвестор встанет перед содержанием стадиона, как сивка-бурка.



Добро пожаловаться… в Катар

Редакция провела собственное исследование и, к своему удивлению, нашла эффективное решение – в Катаре. 11 декабря в Катаре стартовал клубный чемпионат мира по футболу. Катар выиграл право проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Естественно, руководство Катара влило огромные суммы в подготовку чемпионата. И вот что удивительно: катарские власти загодя подумали о том, что делать со стадионами после окончания чемпионата мира.





Уже первый стадион, выстроенный по проекту Захи Шадид к ЧМ-2022 в Катаре, поражает воображение

Самое забавное – в эмирате Катар всерьёз намерены использовать российские разработки. Министр энергетики РФ Александр Новак на четвёртом заседании Российско-Катарской межправительственной экономической комиссии заявил: "Мы обсудили участие российских компаний в подготовке Чемпионата мира в 2022 году". Итогом работы стал грядущий визит российской делегации бизнесменов и чиновников в Катар.



Принимающую сторону прежде всего будут интересовать конкретные российские проекты, связанные с прибыльной эксплуатацией спортивных арен. Акцент делается не только на чемпионат мира 2020 гола, но и на время между крупными турнирами. Русские предприниматели ещё на встречах в России успели сделать коллегам из Катара целую серию бизнес-предложений. И это – за три года до мирового первенства.



Есть интересные идеи перекрёстного финансирования туристических и спортивных объектов, были представлены и успешно использованные в России в 2014 году на сочинской Олимпиаде и в 2018-м на Чемпионате мира схемы организации работы с массовым наплывом туристов. Не могли не привлечь внимания бизнесменов из Катара системы кибербезопасности, а также распознавания лиц и контроля допуска болельщиков от ГК «Инжиниринговые технологии».



Но больше всего, как ни удивительно, коллегам из Катара было предложено вполне конкретных, причём, как правило, практически готовых разработок. Из тех, которые, что называется, можно потрогать руками. Катарская сторона обратила внимание на аналитику компании "Спорт-инжиниринг", раскрывающую механизмы бюджетного финансирования стадионов, а также на объекты, возведённые, а ныне довольно эффективно эксплуатируемые компанией «Спорт-Ин».



Из того же, что ориентировано на будущее, нельзя не выделить проект специальной защитной системы для травяного покрытия, представленный генеральным директором "Диверсус-Групп" Николаем Альтштейном. Сборно-разборный защитный комплекс СРЗК — уникальная российская разработка, к которой приложили руки специалисты-атомщики, вызвал самое пристальное внимание хозяев чемпионата-2020.



СРЗК представляет собой, по сути, второй пол, благодаря которому нагрузка на газон нулевая, а основное давление приходится на нерабочую зону поля – за его кромки. Эта технология может использоваться на любых стадионах. Помимо защиты травяного покрытия, она обеспечивает поддержание необходимой для газона циркуляции воздуха, температуры, влажности и оптимального режима освещения.





Газон на футбольном поле требует к себе совершенно особого отношения Горе с умом

Ведущая катарская компания «Al Khan Group International», которая занимается обеспечением оснащения стадионов, в том числе к грядущему ЧМ – 2022, уже обратила внимание на российскую разработку. А поскольку свои «Ивановы» есть и в Катаре, можно сделать однозначный вывод – технология работает и работает отлично.



В связи с этим возникает резонный вопрос. Почему в Катаре углядели российскую разработку, позволяющую сделать эксплуатацию стадиона выгодной, а в России, на родине технологического прорыва, ищут инвесторов для убыточного нового стадиона? Удивительно — у нас спрашивают совета, что делать со стадионами. И где — в богатейшем Катаре! Да, Левши в России никуда не делись, но их как всегда, на родине не замечают… Пакет акций клуба находился в залоге по кредиту на строительство стадиона ЦСКА. В 2013 году ВЭБ выдал ЦСКА кредит на 280 миллионов долларов. Поскольку владелец клуба Евгений Гинер 110 млн долларов нашёл самостоятельно, ЦСКА использовал из 280 только 240 млн. Стоимость строительства стадиона «ВЭБ-Арены» при этом составила 350 млн долларов.Изначально было понятно, что без помощи покровителя Евгения Гинера, Сергея Иванова, никогда бы ВЭБ не дал такого кредита под столь сомнительный в плане окупаемости бизнес. Авторитетные «Ведомости» писали, что «Иванов покровительствует ЦСКА и симпатизирует Гинеру лично». По информации этого издания, переговоры с ВЭБ со стороны ЦСКА возглавлял именно руководитель администрации президента Сергей Иванов.И чиновники повторяли заветные мантры. Игорь Шувалов в июне в Петербурге говорил с надеждой:И банкиры (банкиры, Карл!) твердили примерно то же, как молитву. Сергей Горьков (председатель ВЭБ в 2017 году) вещал:Вернуть 240 млн с процентами за 10 лет. Видимо, Евгений Ленорович Гинер надеялся, что «томатный спонсор» окажет давление на ВЭБ, и условия возврата денег будут смягчены, пролонгированы, и т.п. То ли Иванов не смог, то ли не захотел, то ли его административный удельный вес уменьшился – не важно. Не получилось.Для ЦСКА это мало что меняет. Евгений Гинер остаётся президентом, все его люди сохраняют посты в клубной системе, да и сам переход акций на баланс ВЭБ – наиболее вероятный исход событий. Вот для ВЭБ это новая головная боль. Что делать со стадионом – единственным материальным активом ЦСКА? Руководство банка изначально относилось к клубу и стадиону как к непрофильному активу.Ещё в 2017 вышеупомянутый тогдашний председатель ВЭБа Сергей Горьков категорично заявил:Сейчас у ЦСКА одна надежда – на инвесторов. Нынешний председатель ВЭБа Игорь Шувалов отметил, что управление акциями ЦСКА – временная мера:Но найти инвесторов в нынешней экономической ситуации – крайне непростое решение. Любого инвестора интересует в первую очередь окупаемость. Не секрет, что проблема окупаемости стадионов – не чисто русская. Во всем мире вопрос «Что делать со стадионом?» стоит достаточно остро. Основной статьей расходов является содержание стадиона и самого газона – на это уходят сумасшедшие деньги. И каждый новый инвестор встанет перед содержанием стадиона, как сивка-бурка.Редакция провела собственное исследование и, к своему удивлению, нашла эффективное решение – в Катаре. 11 декабря в Катаре стартовал клубный чемпионат мира по футболу. Катар выиграл право проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Естественно, руководство Катара влило огромные суммы в подготовку чемпионата. И вот что удивительно: катарские власти загодя подумали о том, что делать со стадионами после окончания чемпионата мира.Самое забавное – в эмирате Катар всерьёз намерены использовать российские разработки. Министр энергетики РФ Александр Новак на четвёртом заседании Российско-Катарской межправительственной экономической комиссии заявил: "Мы обсудили участие российских компаний в подготовке Чемпионата мира в 2022 году". Итогом работы стал грядущий визит российской делегации бизнесменов и чиновников в Катар.Принимающую сторону прежде всего будут интересовать конкретные российские проекты, связанные с прибыльной эксплуатацией спортивных арен. Акцент делается не только на чемпионат мира 2020 гола, но и на время между крупными турнирами. Русские предприниматели ещё на встречах в России успели сделать коллегам из Катара целую серию бизнес-предложений. И это – за три года до мирового первенства.Есть интересные идеи перекрёстного финансирования туристических и спортивных объектов, были представлены и успешно использованные в России в 2014 году на сочинской Олимпиаде и в 2018-м на Чемпионате мира схемы организации работы с массовым наплывом туристов. Не могли не привлечь внимания бизнесменов из Катара системы кибербезопасности, а также распознавания лиц и контроля допуска болельщиков от ГК «Инжиниринговые технологии».Но больше всего, как ни удивительно, коллегам из Катара было предложено вполне конкретных, причём, как правило, практически готовых разработок. Из тех, которые, что называется, можно потрогать руками. Катарская сторона обратила внимание на аналитику компании "Спорт-инжиниринг", раскрывающую механизмы бюджетного финансирования стадионов, а также на объекты, возведённые, а ныне довольно эффективно эксплуатируемые компанией «Спорт-Ин».Из того же, что ориентировано на будущее, нельзя не выделить проект специальной защитной системы для травяного покрытия, представленный генеральным директором "Диверсус-Групп" Николаем Альтштейном. Сборно-разборный защитный комплекс СРЗК — уникальная российская разработка, к которой приложили руки специалисты-атомщики, вызвал самое пристальное внимание хозяев чемпионата-2020.СРЗК представляет собой, по сути, второй пол, благодаря которому нагрузка на газон нулевая, а основное давление приходится на нерабочую зону поля – за его кромки. Эта технология может использоваться на любых стадионах. Помимо защиты травяного покрытия, она обеспечивает поддержание необходимой для газона циркуляции воздуха, температуры, влажности и оптимального режима освещения.Ведущая катарская компания «Al Khan Group International», которая занимается обеспечением оснащения стадионов, в том числе к грядущему ЧМ – 2022, уже обратила внимание на российскую разработку. А поскольку свои «Ивановы» есть и в Катаре, можно сделать однозначный вывод – технология работает и работает отлично.В связи с этим возникает резонный вопрос. Почему в Катаре углядели российскую разработку, позволяющую сделать эксплуатацию стадиона выгодной, а в России, на родине технологического прорыва, ищут инвесторов для убыточного нового стадиона? Удивительно — у нас спрашивают совета, что делать со стадионами. И где — в богатейшем Катаре! Да, Левши в России никуда не делись, но их как всегда, на родине не замечают… Николай Михайлов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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