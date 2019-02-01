Как проверяют людей, идущих в чиновники

После ареста сенатора Арашукова по подозрению в убийствах возник вопрос - неужели людей не проверяют перед назначением на такие должности? Депутат Госдумы, имевший отношение и к работе в правительстве, на условиях анонимности рассказал «КП» о том, какие кадровые барьеры есть на пути госслужащего и народного избранника...

- Допуск к сведениям, составляющим гостайну, у депутатов есть. Но я допуском обладал, и работая в Белом доме. Проходить проверки и получить допуск мне было проще - я бизнесом не занимался. Когда на работу в аппарат правительства оформлялся, там давал согласие на полную проверку всех сведений, которые меня касались. Я заполнил стандартную анкету госслужащего. Честно рассказал все и о себе, и о родителях, и о жене, детях, братьях, сестрах. Отводилось на ее проверку три месяца. Наверняка посылались запросы. И за эти месяцы ко мне никто ни за каким уточнением не обращался.

- Проверку перед тем, как стать депутатом, проходили?

- Там другая история. Ты сам заполняешь декларацию о доходах и имуществе. Сам указываешь пункты биографии. Справку о наличии или отсутствии судимости. Обязательно указываешь, что нет двойного гражданства и собственности за рубежом. И направляешь все это в ЦИК через структуры той партии, по спискам которой идешь в Думу. В ЦИКе вся эта информация проверяется. А дальше, уже став депутатом, ежегодно, весной, заполняем декларации. Ее уже проверяет спецкомиссия Госдумы.

- По работе за рубежом к вам не возникало вопросов?

- В анкете пункта «работа за рубежом» нет - есть «наличие родственников за рубежом».

- Подписка о неразглашении гостайны...

- Депутат Госдумы подписок не дает.

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