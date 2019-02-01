Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Николай Платошкин. Вся правда о ситуации в Венесуэле
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": полито...
Bилкyл, зеленка, Бepдянcк
Климкин выразил надежду на получение от Турции денег для армии Украины
Главная / В России

Как проверяют людей, идущих в чиновники

01 февраля 2019, 22:54  •  104 • В России

После ареста сенатора Арашукова по подозрению в убийствах возник вопрос - неужели людей не проверяют перед назначением на такие должности? Депутат Госдумы, имевший отношение и к работе в правительстве, на условиях анонимности рассказал «КП» о том, какие кадровые барьеры есть на пути госслужащего и народного избранника...

- Допуск к сведениям, составляющим гостайну, у депутатов есть. Но я допуском обладал, и работая в Белом доме. Проходить проверки и получить допуск мне было проще - я бизнесом не занимался. Когда на работу в аппарат правительства оформлялся, там давал согласие на полную проверку всех сведений, которые меня касались. Я заполнил стандартную анкету госслужащего. Честно рассказал все и о себе, и о родителях, и о жене, детях, братьях, сестрах. Отводилось на ее проверку три месяца. Наверняка посылались запросы. И за эти месяцы ко мне никто ни за каким уточнением не обращался.

- Проверку перед тем, как стать депутатом, проходили?

- Там другая история. Ты сам заполняешь декларацию о доходах и имуществе. Сам указываешь пункты биографии. Справку о наличии или отсутствии судимости. Обязательно указываешь, что нет двойного гражданства и собственности за рубежом. И направляешь все это в ЦИК через структуры той партии, по спискам которой идешь в Думу. В ЦИКе вся эта информация проверяется. А дальше, уже став депутатом, ежегодно, весной, заполняем декларации. Ее уже проверяет спецкомиссия Госдумы.

- По работе за рубежом к вам не возникало вопросов?

- В анкете пункта «работа за рубежом» нет - есть «наличие родственников за рубежом».

- Подписка о неразглашении гостайны...

- Депутат Госдумы подписок не дает.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


104
Источник
Похожие новости
01 февраля 2019, 00:09
Шойгу обсудил с патриархом Антиохийским восстановление Сирии
01 февраля 2019, 22:54
Бывший глава Дагестана помолился в Мекке за арестованных чиновников из своей команды
01 февраля 2019, 16:24
Беженке с Украины дали российское гражданство вне очереди, чтобы бесплатно лечить ее больного раком ребенка
Загрузка...
01 февраля 2019, 16:24
Путин обсудил с Совбезом Каракас и Вашингтон
01 февраля 2019, 00:09
Как личный врач Буша-старшего спасал маму Бориса Ельцина
01 февраля 2019, 16:24
Медведев рассказал, как катался на беспилотниках и «толкал в спину» госкомпании
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2019, 01:24
«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле
30 января 2019, 17:24
У Рауфа Арашукова оказался самый большой дом из всей кавказской элиты
28 января 2019, 09:54
«Обладает беспрецедентными возможностями»: в НАТО оценили состояние российского флота
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
27 января 2019, 01:39
Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат сбежал, как только понял, что его накажут - свидетель
25 января 2019, 23:39
Уволить Чубайса с волчьим билетом: Коротченко запустил голосование
26 января 2019, 09:24
Чуда не произошло: Беспрецедентная операция в Испании по спасению двухлетнего мальчика закончилась трагично
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.