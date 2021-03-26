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Как противостоять ментальной войне США: Политолог Самонкин назвал единственный способ

26 марта 2021, 00:35  •  70 • Политика
США начали против России новый тип войны - ментальный, заявили в российском Минобороны. "Мы можем противодействовать своим информационным пространством, показывать, что действительно представляет собой внешняя политика России", - считает политолог Юрий Самонкин.
Запад во главе с США развязал против России новый тип войны — ментальную войну, которая проявляется не сразу, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий. Как России этому противостоять, рассказал политолог Юрий Самонкин.
По словам Ильницкого, страны Запада избегают прямой военной конфронтации с Россией, так как она обладает ядерным оружием. Поэтому вместо этого ведётся информационно-гибридная война.
Я бы назвал этот тип войны ментальным,
- сказал Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества".
По мнению политолога Юрия Самонкина, использование против России ментальной войны на самом деле демонстрирует слабость США и Европы. Россия наращивает свой военный потенциал в Крыму, Арктике и других регионах, а США и их союзники ничего не могут этому противопоставить. Поэтому стратегия Запада заключается в том, чтобы ослабить Россию без использования военных средств.
Мы можем противодействовать своим информационным пространством, показывать, что действительно представляет из себя внешняя политика России,
- сказал эксперт в беседе с Nation News.

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