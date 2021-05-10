Как прошла вакцинация Путина от COVID. Известны результаты

Президент сообщил о хорошем титре антител после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него хорошие показатели антител к коронавирусу после прививки. По его словам, анализы взяли вчера, 9 мая, и результат "позитивный".

"Титр у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это хороший результат", - отметил Путин.

Первый компонент вакцины Владимир Путин получил 23 марта, а 14 апреля - второй. Какой именно препарат он использовал, неизвестно - ни он, ни его представители об этом не говорили. После вакцинации президент отмечал, что чувствует себя хорошо.