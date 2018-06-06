Как проходили "Прямые линии" с Владимиром Путиным

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7 июня в прямой эфир выйдет программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Для президента это будет первая "Прямая линия" во время нового шестилетнего срока на высшем государственном посту и 16-я — с 2001 года. В этом году прямая линия пройдет с использованием конференц-связи с губернаторами и членами правительства для ответа на жалобы и обращения граждан.

Впервые прямой формат общения президента с россиянами на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. Всего Путин участвовал в 15 передачах, из них 11 раз в качестве главы государства и четыре — как председатель правительства.

В ходе этих передач Путин ответил на 1047 вопросов. В эфире было проведено свыше 100 прямых включений из регионов России и государств — бывших республик СССР. Если сложить все время, которое Путин отвечал на вопросы, то оно составит 56 часов 32 минуты.