Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бабченко. Прогревая забуксовавший «Абрамс»
Новак прокомментировал действия Украины по взысканию $2,6 млрд с «Газпрома»
Останется только один: оружие США и России на Ближнем Востоке (Анна Сочина)
«Я дозвонился Путину»: как изменилась жизнь героев Прямой линии-2017 за год
Главная / Политика

Как проходили "Прямые линии" с Владимиром Путиным

06 июня 2018, 12:24  •  62 • Политика

7 июня в прямой эфир выйдет программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран. Для президента это будет первая "Прямая линия" во время нового шестилетнего срока на высшем государственном посту и 16-я — с 2001 года. В этом году прямая линия пройдет с использованием конференц-связи с губернаторами и членами правительства для ответа на жалобы и обращения граждан.

Впервые прямой формат общения президента с россиянами на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов. Всего Путин участвовал в 15 передачах, из них 11 раз в качестве главы государства и четыре — как председатель правительства. 

В ходе этих передач Путин ответил на 1047 вопросов. В эфире было проведено свыше 100 прямых включений из регионов России и государств — бывших республик СССР. Если сложить все время, которое Путин отвечал на вопросы, то оно составит 56 часов 32 минуты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

62
Источник
Похожие новости
06 июня 2018, 05:54
Антонов: призывы не признавать выборы в Венесуэле ведут к дестабилизации ситуации
06 июня 2018, 02:39
Путин оценил "мужественное и зрелое" решение Трампа о встрече с Ким Чен Ыном
05 июня 2018, 10:24
Выборы губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября

06 июня 2018, 12:24
Как проходили "Прямые линии" с Владимиром Путиным
06 июня 2018, 09:09
Путин назвал Си Цзиньпина душевным человеком
05 июня 2018, 16:54
Путин прибыл в Вену с рабочим визитом
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 июня 2018, 07:09
Армяне. Улица. Майдан
04 июня 2018, 07:10
Бывшие союзники разорвут экономику США в клочья!
01 июня 2018, 07:39
Первое серьёзное испытание для Москвы и Дамаска в анклавной войне и секрет железного спокойствия США
01 июня 2018, 10:24
Командир ССА перешел на сторону Асада и позирует с российским флагом
05 июня 2018, 05:54
С-400: сокрушительный удар по гегемонии США
01 июня 2018, 07:39
Хайли лайкли. Скрипалей отравила Англия
05 июня 2018, 05:54
Кто остановит поток патриофантастической бредятины в России?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.