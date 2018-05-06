Как проходили прошлые инаугурации президента и чего ждать от нынешней

«У меня есть традиция — каждый раз после выборов президента 7 мая я хожу в Кремль на инаугурацию» - мог бы сказать Владимир Путин. Уже трижды он в этот день в Андреевском зале Кремля, положа руку на томик Конституции России из президентской библиотеки, произносил присягу.

В этот понедельник Путин вновь окажется в этом зале и вновь произнесет: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу!»

«КП» вспомнила, как и в какой обстановке проходили предыдущие инаугурации Путина и разобралась — чего ждать от нынешней церемонии.

2000 год

«ИДЕТ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОЛИТИКОВ»

Стиль и результаты правления Бориса Ельцина к концу его второго срока буквально требовали преемника-антипода. И с появлением нового энергичного лидера на рубеже тысячелетий многие связывали надежды на принципиальные изменения в обществе и государстве.

ЧТО ТВОРИЛОСЬ В СТРАНЕ?

Описание всего происходившего в России сегодня выглядит как пропагандистская страшилка, но именно так все и было. Страна находилась в многослойном кризисе. Война в Чечне пошла на второй круг, банды террористов начали нападать на соседние республики, а в Москве и других городах взрывали целые дома. В армии, и не только в ней, не платили зарплату. Шахтеры стучали касками перед Белым домом. Не было денег ни на детские пособия, ни на пенсии. А долги перед МВФ и другим международным организациям исчислялись многими миллиардами долларов.

7 мая 2000 года на свой первый срок Владимир Путин получил благословение от Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и первого Президента РФ Бориса Ельцина. Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ЦЕРЕМОНИИ?

Впервые за всю многовековую историю страны высшая власть перешла от одного человека к другому добровольно и при жизни предшественника. Присутствовавший на церемонии Ельцин объявил: «Мы должны строить новую Россию, для этого идет новое поколение политиков. Им будет легче: они гораздо меньше, чем мы, скованы привычками прошлого, они смелее работают с устаревшими догмами и справляются с этим».

ГЛАВНАЯ ЦИТАТА ИНАУГУРАЦИОННОЙ РЕЧИ

«Мы обязаны беречь достигнутое, хранить и развивать демократию, сделать так, чтобы избранная народом власть работала в его интересах, защищала российского гражданина везде – и в нашей стране, и за ее пределами, – служила обществу. Это принципиальная, жесткая позиция, я ее отстаивал и намерен отстаивать в будущем».

2004 год

«ЭТО МЫ ИЗБАВИЛИ СТРАНУ ОТ УГРОЗЫ РАСПАДА»

Пожалуй, главным выводом второго срока Путина стало понимание того, что даже выполнение всех предписываемых правил не сделают Россию другом Запада. Хотя во время инаугурации такие иллюзии еще были. Еще теплились надежды, что проведение Большой восьмерки в Питере и личная дружба с Бушем-младшим не только внешние, но и истинные признаки принятия России в число равноправных мировых держав.

Но закончилось это все равно Мюнхенской речью.

ЧТО ТВОРИЛОСЬ В СТРАНЕ?

Война в Чечне де-факто завершилась, но 2003-й и 2004-й стали самыми страшными годами бесконечных взрывов в электричках и метро, на рынках и стадионах, закончившиеся ужасом Беслана. Уже через два дня после инаугурации — на стадионе в Грозном во время парада Победы была взорвана трибуна, на которой стоял Ахмад Кадыров. Всей стране пришлось окончательно осознать, что терроризм за нее никто не победит, и надо радикально меняться.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ЦЕРЕМОНИИ?

Церемония стала традицией. Если смотреть подряд инаугурации 2000 и 2004 годов, они практически идентичны - разница только в отсутствии Бориса Ельцина, которого заменила, поздравившая Путина на Красном крыльце Кремля Наина Ельцина.

ГЛАВНАЯ ЦИТАТА ИНАУГУРАЦИОННОЙ РЕЧИ

«В 2000 году очень многие проблемы казались просто неразрешимыми. Но в критических ситуациях народ России проявил свои самые лучшие качества. Это мы сами добились высоких темпов развития нашей экономики. Это мы сами остановили агрессию международного терроризма. Избавили страну от реальной угрозы распада. Это мы вместе сделали нашу Родину открытой страной. Страной, укрепляющей свои позиции на международной арене».

2012 год

«МЫ ГОТОВЫ К ИСПЫТАНИЯМ И СВЕРШЕНИЯМ»

После четырех лет работы премьером «как раб на галерах» Путин вернулся на пост президента страны.

ЧТО ТВОРИЛОСЬ В СТРАНЕ?

Мир и Россия вошли в череду сначала экономических, а затем и внешнеполитических кризисов. Поначалу казалось, что страна сможет остаться «тихой гаванью», но очень скоро выяснилось — в XXI веке на планете Земля все слишком тесно взаимосвязано. И «жирные нулевые» годы стали быстро сменяться куда более непростым вторым десятилетием.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ЦЕРЕМОНИИ?

Власть вновь мирным путем перешла из одних рук в другие. Оставивший президентскую должность Дмитрий Медведев при передаче Знака президента России — золотой цепи с золотым орлом на алом кресте - произнес: «Возглавлять российское государство – это великая ответственность и великая честь. И я рад, что сегодня президентом станет опытный человек и сильный руководитель, которого поддерживает большинство граждан страны»

ГЛАВНАЯ ЦИТАТА ИНАУГУРАЦИОННОЙ РЕЧИ

«Мы хотим и будем жить в демократической стране, где у каждого есть свобода и простор для приложения таланта и труда. Мы хотим и будем жить в успешной России, которую уважают в мире. Я верю в силу нашей решимости преобразить страну. Мы готовы к грядущим испытаниям и грядущим свершениям».

Владимир Шевченко: Все президенты у нас вступали в должность по-нашему. Мы ни у кого ничего не списывали Три тысячи гостей на инаугурации 7 мая 2004 года приветствовали Путина, который прошел через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский (на фото), где и принес присягу. Фото: Алексей Панов/ТАСС

2018 год

И ПЕРЕМЕНЫ, И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Нынешняя инаугурация должна подчеркнуть одновременно и преемственность власти, и ее готовность меняться. Отсюда строгое следование протоколу, но и готовность вводить, например, первый российский президентский лимузин проекта "Кортеж" и инновационные экраны в исторических залах Кремля.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ?

Россия оказалась под небывалым внешним давлением, наметившийся после мирового кризиса и падения цен на нефть экономический рост пока невелик. Но удалось сохранить стабильность как экономики, так и политического курса.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ?

Путин победил на выборах с рекордными 76% голосов, но сам он уже не раз говорил, что не собирается "сидеть тут до 100 лет". Нынешняя инаугурация, согласно действующей Конституции, вероятнее всего для него последняя.

О ЧЕМ БУДЕТ ГЛАВНАЯ ЦИТАТА?

Исходя из последних заявлений и Послания президента, можно предположить, что в его инаугурационной речи будет озвучена необходимость для России технологического прорыва, преобразований в медицине и образовании, в науке и инфраструктуре.

КАК ПРОИСХОДИТ ИНАУГУРАЦИЯ

Ровно в полдень президент прибывает в Большой Кремлевский дворец (будет ли при этом использован новый лимузин «Кортеж» до сих пор держится в тайне). В Андреевский зал вносят Государственный флаг России, Штандарт Президента, Конституцию России и Знак Президента России. Президент проходит через Георгиевский, Александровский и Андреевский залы (тот самый красивый момент, когда его приветствуют около трех тысяч приглашенных гостей). Президент приносит присягу на верность народу России. Председатель Конституционного суда (в мантии и шапочке) объявляет о вступлении в должность главы государства. На Соборной площади проходит представление Президентского полка (символический парад с участием всадников). Далее - торжественный прием на Ивановской площади.

ЧЕГО ЖДАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ

- Отставки правительства, она происходит автоматически после принесения присяги.

- Публикации серии указов, которые зададут ориентиры развития страны на ближайшие годы.

- Внесения в Госдуму кандидатуры нового премьера.

- Анонсированной неофициально реформы ряда министерств и Администрации президента.

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