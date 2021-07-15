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Как проголосовать онлайн: Москвичам напомнят о процедуре перед выборами
15 июля 2021, 12:35 • 46 • Политика
В Москве вновь проведут электронное голосование в ходе ближайших выборов. Возможность отдать свой голос онлайн жители столицы получают уже в четвёртый раз, а платформой снова станет портал mos.ru.
Кроме того, информация об электронном голосовании доступна в специальном проекте, который также будет анонсирован на упомянутом московском портале. Выборы в онлайн-режиме пройдут с 17 по 19 сентября этого года.
Московские избиратели смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы, довыборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов. Чтобы разобраться в механизме голосования, избирателю предложат простую инструкцию. Кроме того, на портале разместят ответы на самые популярные вопросы.
Со 2 августа по 13 сентября посетителям портала напомнят, что они могут отправить заявку на включение в список участников электронного голосования.
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