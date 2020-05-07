Как продвигается борьба с коронавирусом в нашей стране: спорные моменты • 30 • Аналитика

Более месяца в России длится режим самоизоляции. Пока не ясно, когда ограничения будут сняты и страна вернется к нормальному ритму жизни. Ведь количество заболевших только прибавляется, а значит даже о выходе на «плато» заболевания говорить пока преждевременно.







Уже очевидно, что пандемия стала серьезным ударом для российской экономики и общества в целом. Мало того, что целый ряд сегментов экономики несут серьезнейшие убытки, катастрофические для многих бизнесов, так еще и доверие к власти и принимаемым ею мерам в обществе стремительно снижается. Это видно невооруженным глазом: если в первую неделю самоизоляции улицы российских городов действительно стали пустыми, то теперь на них все больше людей. Мало кто в состоянии более месяца проводить все свое время дома, выходя лишь в магазин за продуктами.



Работают ли меры самоизоляции?

Сам режим самоизоляции вызывает у россиян большие вопросы. Спорных моментов немало. К примеру, в Ростове-на-Дону, где даже с учетом незарегистрированных приезжих и прибывающих на работу из ближайших населенных пунктов, вряд ли живет более 1,5 млн человек, были выданы 550 тысяч пропусков для проезда на работу (это данные оперативного штаба РО по противодействию коронавирусной инфекции). Получается, что каждый третий горожанин каждый рабочий день перемещается на работу и обратно, в том числе и в переполненном общественном транспорте.



У людей возникает вопрос, неужели в таком случае самоизоляция для оставшейся части горожан позволяет предотвратить распространение заболевания? Чем прогулка в парк или рощу семьей или с немногочисленными друзьями, даже на те самые пресловутые шашлыки, опаснее, чем ежедневный проезд на работу в переполненном автобусе, плечом к плечу? Дать ответ на этот вопрос власти ни в этом конкретно взятом областном центре, ни в других регионах страны не в состоянии.



При этом растущее количество заболевших свидетельствует о том, что остановить распространение заболевания подобными мерами не представляется возможным. Свою роль сыграл и кризис в отечественной системе здравоохранения: долгое время она финансировалась по остаточному принципу, больницы закрывались, в районных поликлиниках оставались лишь врачи и медсестры пенсионного возраста, либо начинающие сотрудники, нарабатывавшие стаж.





Недовольство растет: вместо помощи - штрафы

Закономерно негативную реакцию населения вызывает и система штрафов, которые с одобрения Госдумы были введены за нарушение режима самоизоляции. Штрафы, что называется, драконовские: 15 тысяч рублей за незначительное, по большому счету, административное правонарушение это очень много, особенно на фоне сокращения доходов населения. Заметим: не за драку, не за хулиганство, а за банальное нахождение на улице на большем, чем допустимое, расстоянии от дома. Конечно, штрафуют не всех (спасибо понимающим сотрудникам полиции), но от этого не легче.



На этом фоне весьма показательно смотрится более чем скромная помощь населению. Наверное, даже самые рьяные сторонники действующей власти не могут не согласиться: 3 тысячи рублей в месяц на ребенка для потерявших работу родителей это бесстыдно мало. К тому же, не менее 20 млн россиян работали неофициально и значительная часть из них потеряла в период самоизоляции возможность работать, а следовательно и получать средства на существование. А почему работали неофициально? Ну потому что за официальный доход у нас могут позволить себе жить безбедно, как сказал "мудрец", "не только лишь все". Это обстоятельство правительством также учтено не было, а размер пособия по безработице для большинства граждан не превышает 1,5 тысяч рублей.





Здравоохранение организовано хорошо, но масок нет

Еще одна больная тема – масочный режим. С 12 мая руководство целого ряда регионов России планирует сделать ношение масок обязательным для тех, кто выходит в общественные места, посещает магазины, перемещается в такси и на общественном транспорте. Но обеспечить бесплатную и всеобъемлющую раздачу масок власти не в состоянии, зато предлагается приобретать маски по завышенным ценам у частных продавцов – в магазинах, коммерческих аптеках. Причем даже не во всех аптеках маски имеются в наличии, но штрафовать за их отсутствие уже собираются.



В то же время, если сравнивать с другими странами, то в плане заболеваемости ситуация в России складывается не так уж и плохо. Так, в нашей стране в процентном соотношении несоизмеримо меньшая смертность, чем в США и странах Южной Европы. Даже специалисты Всемирной организации здравоохранения отметили хорошую организацию системы здравоохранения в России, неплохую работу по борьбе с COVID-19. Правда, спасибо за это надо сказать 30 лет назад распавшемуся государству, чьей заслугой и является создание и развитие системы бесплатной и всеобъемлющей медицинской помощи и качественного медицинского образования.



Таким образом, при неплохой организации системы здравоохранения и помощи гражданам в период пандемии в России выявились следующие проблемы: стремление власти переложить значительную ответственность на нижестоящие ступеньки властной иерархии (федеральная власть – на региональные, регионалы – на муниципальные) и самих граждан, нежелание тратить финансовые средства страны на помощь населению и бизнесу, доминирование полицейских и «репрессивных» мер (штрафы, запреты) над помощью гражданам.



Добавило вопросов заявление липецкого губернатора о возможном разгоне скопления людей дезинфекторами. Это заявление в самом Липецке назвали вырванным из контекста.



Нужно ли говорить, что социальной, экономической и политической стабильности страны подобная линия отнюдь не способствует?.. Более месяца в России длится режим самоизоляции. Пока не ясно, когда ограничения будут сняты и страна вернется к нормальному ритму жизни. Ведь количество заболевших только прибавляется, а значит даже о выходе на «плато» заболевания говорить пока преждевременно.Уже очевидно, что пандемия стала серьезным ударом для российской экономики и общества в целом. Мало того, что целый ряд сегментов экономики несут серьезнейшие убытки, катастрофические для многих бизнесов, так еще и доверие к власти и принимаемым ею мерам в обществе стремительно снижается. Это видно невооруженным глазом: если в первую неделю самоизоляции улицы российских городов действительно стали пустыми, то теперь на них все больше людей. Мало кто в состоянии более месяца проводить все свое время дома, выходя лишь в магазин за продуктами.Сам режим самоизоляции вызывает у россиян большие вопросы. Спорных моментов немало. К примеру, в Ростове-на-Дону, где даже с учетом незарегистрированных приезжих и прибывающих на работу из ближайших населенных пунктов, вряд ли живет более 1,5 млн человек, были выданы 550 тысяч пропусков для проезда на работу (это данные оперативного штаба РО по противодействию коронавирусной инфекции). Получается, что каждый третий горожанин каждый рабочий день перемещается на работу и обратно, в том числе и в переполненном общественном транспорте.У людей возникает вопрос, неужели в таком случае самоизоляция для оставшейся части горожан позволяет предотвратить распространение заболевания? Чем прогулка в парк или рощу семьей или с немногочисленными друзьями, даже на те самые пресловутые шашлыки, опаснее, чем ежедневный проезд на работу в переполненном автобусе, плечом к плечу? Дать ответ на этот вопрос власти ни в этом конкретно взятом областном центре, ни в других регионах страны не в состоянии.При этом растущее количество заболевших свидетельствует о том, что остановить распространение заболевания подобными мерами не представляется возможным. Свою роль сыграл и кризис в отечественной системе здравоохранения: долгое время она финансировалась по остаточному принципу, больницы закрывались, в районных поликлиниках оставались лишь врачи и медсестры пенсионного возраста, либо начинающие сотрудники, нарабатывавшие стаж.Закономерно негативную реакцию населения вызывает и система штрафов, которые с одобрения Госдумы были введены за нарушение режима самоизоляции. Штрафы, что называется, драконовские: 15 тысяч рублей за незначительное, по большому счету, административное правонарушение это очень много, особенно на фоне сокращения доходов населения. Заметим: не за драку, не за хулиганство, а за банальное нахождение на улице на большем, чем допустимое, расстоянии от дома. Конечно, штрафуют не всех (спасибо понимающим сотрудникам полиции), но от этого не легче.На этом фоне весьма показательно смотрится более чем скромная помощь населению. Наверное, даже самые рьяные сторонники действующей власти не могут не согласиться: 3 тысячи рублей в месяц на ребенка для потерявших работу родителей это бесстыдно мало. К тому же, не менее 20 млн россиян работали неофициально и значительная часть из них потеряла в период самоизоляции возможность работать, а следовательно и получать средства на существование. А почему работали неофициально? Ну потому что за официальный доход у нас могут позволить себе жить безбедно, как сказал "мудрец", "не только лишь все". Это обстоятельство правительством также учтено не было, а размер пособия по безработице для большинства граждан не превышает 1,5 тысяч рублей.Еще одна больная тема – масочный режим. С 12 мая руководство целого ряда регионов России планирует сделать ношение масок обязательным для тех, кто выходит в общественные места, посещает магазины, перемещается в такси и на общественном транспорте. Но обеспечить бесплатную и всеобъемлющую раздачу масок власти не в состоянии, зато предлагается приобретать маски по завышенным ценам у частных продавцов – в магазинах, коммерческих аптеках. Причем даже не во всех аптеках маски имеются в наличии, но штрафовать за их отсутствие уже собираются.В то же время, если сравнивать с другими странами, то в плане заболеваемости ситуация в России складывается не так уж и плохо. Так, в нашей стране в процентном соотношении несоизмеримо меньшая смертность, чем в США и странах Южной Европы. Даже специалисты Всемирной организации здравоохранения отметили хорошую организацию системы здравоохранения в России, неплохую работу по борьбе с COVID-19. Правда, спасибо за это надо сказать 30 лет назад распавшемуся государству, чьей заслугой и является создание и развитие системы бесплатной и всеобъемлющей медицинской помощи и качественного медицинского образования.Таким образом, при неплохой организации системы здравоохранения и помощи гражданам в период пандемии в России выявились следующие проблемы: стремление власти переложить значительную ответственность на нижестоящие ступеньки властной иерархии (федеральная власть – на региональные, регионалы – на муниципальные) и самих граждан, нежелание тратить финансовые средства страны на помощь населению и бизнесу, доминирование полицейских и «репрессивных» мер (штрафы, запреты) над помощью гражданам.Добавило вопросов заявление липецкого губернатора о возможном разгоне скопления людей дезинфекторами. Это заявление в самом Липецке назвали вырванным из контекста.Нужно ли говорить, что социальной, экономической и политической стабильности страны подобная линия отнюдь не способствует?.. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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