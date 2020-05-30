Как прицелиться в Китай — и не попасть в Миннеаполис • 111 • Аналитика © REUTERS / Carlos Barria Пока все следят за расовыми волнениями в американском Миннеаполисе, напомнившими миру о состоянии дел не в голливудском "обществе всеобщего благоденствия и равноправия", а в реальных Соединенных Штатах, балансирующих на все более тонкой грани гражданской смуты, президент США рассказал всем о том, откуда исходит угроза миру. Мир страдает от неправомерных действий китайского правительства, заявил Дональд Трамп. И хотя формально президент США говорил о коронавирусе, имел в виду он далеко не только пандемию, потому что в своем заявлении в пятницу обвинил Пекин во всех грехах. Китай ограбил Штаты как никто другой, его политика представляет угрозу для национальной безопасности США, Пекин проводит экспансионистскую политику в Тихом океане и вообще постоянно нарушает данные им американцам и другим странам обещания. Ужас, да и только — вот и Гонконг захватил: "На этой неделе Китай в одностороннем порядке установил контроль над всей сферой безопасности Гонконга, это было явным нарушением обязательств Пекина в рамках договора. <…> Китай сменил формулу "одна страна — две системы" на "одна страна — одна система". <…> Это является трагедией для его жителей. Китай утверждает, что защищает национальную безопасность, но правда состоит в том, что Гонконг был безопасным и процветающим как свободное сообщество". И поэтому США решили отказать "потерявшему автономию" Гонконгу в особом статусе (торговом и прочем) и ввести санкции как против китайских чиновников, причастных к такому злодеянию, так и против гонконгских, помогавших им. Но санкции из-за Гонконга не стали единственными, о которых объявил Трамп, — Китай же виноват сразу во всем. Начнется масштабная операция по борьбе с научным шпионажем в американских вузах — на практике это означает запрет на въезд нескольких тысяч китайских аспирантов и преподавателей, тех, кого американцы сочтут работающими на оборонный комплекс КНР. Будет проверена отчетность китайских компаний, зарегистрированных на американских биржах, — понятно, что с целью лишить их доступа к финансовому рынку. Трамп не упомянул про еще один антикитайский акт — ждущий его подписи закон, принятый на этой неделе конгрессом, в котором предусматривается введение санкций против китайских чиновников, причастных к "нарушению прав уйгуров в Синцзяне" (еще одна любимая американцами точка давления на Китай наряду с Гонконгом, Тибетом, Тайванем). Подпишет его Трамп или нет, уже не имеет никакого значения — президент США и без этого сделал в пятницу все возможное для того, чтобы обострить отношения с Китаем. Дело не только в санкциях, а в самой тональности заявлений Трампа. Если раньше откровенно хамить Китаю позволяли себе его чиновники — тот же Майк Помпео, который, как заведенный, твердит про "главную угрозу миру — Коммунистическую партию Китая", то теперь уже и сам Трамп, что называется, увеличил "накал борьбы". И коронавирус с Гонконгом тут не главное. Китай виноват в гибели сотни тысяч американцев, сказал президент США — да, и еще Китай все время врет. И это прямое оскорбление, после которого очень трудно будет пожимать руку Си Цзиньпину. Не Трампу — он с удовольствием сделал бы это уже осенью. Китайскому лидеру будет очень сложно пойти на прямые переговоры с Трампом, разве что в формате встречи "Большой пятерки", которую Путин предложил провести в этом году. Что касается сути американских санкций, то они возобновляют и выводят на новый уровень китайско-американскую торговую войну, в которой стороны вроде бы договорились поставить паузу. В январе было достигнуто предварительное торговое соглашение, нужное Трампу для спокойного переизбрания в ноябре. Он подавал бы его как свою пусть и не полную, но победу, а на следующий год возобновил бы активные бодания и споры с Пекином. Но коронавирус смешал все карты, и теперь Китай назначен безусловным главным врагом Америки. На ближайшие полгода — так хотелось бы Трампу, намеренному теперь переизбираться под лозунгом "дадим отпор китайской агрессии". Вот только замах, сделанный Трампом в пятницу, таков, что нет никаких гарантий, что выяснение отношений двух держав удастся удержать под контролем и на следующий год вернуться за стол переговоров. Нет, дело не в том, что китайцы в ответ захватят Тайвань или американцы спровоцируют вооруженный конфликт в Южно-Китайском море, — ни Си, ни Трамп не собираются переворачивать игорный стол. Но США решили ударить по Гонконгу, то есть по ключевому элементу китайско-англосаксонских отношений. В конце прошлого века Гонконг был воротами Китая во внешний мир, и США считают, что он таким и остался. Поэтому, если разрушить Гонконг — пострадает весь Китай, считают американские стратеги. Да, это не Китай собирается отказаться от принципа "одна страна — две системы". Пекин готовит абсолютно понятный закон, позволяющий ему помешать постоянной подрывной деятельности в собственном государстве (а Гонконг при всей его автономии — часть Китая). Это Штаты хотят убедить всех, что автономного Гонконга больше нет, чтобы выбить из рук Китая важнейший инструмент. Американские санкции должны лишить Гонконг статуса одной из мировых финансовых столиц. Как сказал на днях советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, "похоже, что с этим законом о национальной безопасности они собираются в основном захватить Гонконг, и если это произойдет, то будут введены санкции против Гонконга и Китая. <…> Вряд ли Гонконгу удастся остаться финансовым центром Азии, если Китай захватит его". Китай Гонконг не захватывал, но по американским документам он это сделал. Так что, как говорил Мао, "огонь по штабам" — то есть огонь по Гонконгу! Проблема только в том, что, целясь в Гонконг, чтобы попасть в Китай, американцы ударят и сами по себе, если, конечно, на самом деле решатся не на холостой выстрел, а на реальный обстрел. Потому что Гонконг остается ключевым элементом китайско-англосаксонского взаимодействия — США и Великобритания финансово заинтересованы в нем никак не меньше Китая. Лондонский Сити и американский финансовый олигархат не просто понесут огромные потери в случае ликвидации Гонконга как мирового финансового центра — это будет равнозначно стремительному обрушению всего нынешнего торгово-финансового миропорядка (он и так меняется и разваливается, точнее перестраивается, но все заинтересованы в том, чтобы этот процесс был растянут во времени и носил минимально управляемый характер). Роль Гонконга настолько велика, что его нельзя просто выключить — ни за год, ни за десять. Китай полностью заинтересован в сохранении роли и статуса Гонконга, включая его автономию до 2047 года, — ему просто не нравится, что англосаксонские "партнеры" теряют берега в использовании своей "пятой колонны" в этом уникальном городе. При этом сейчас не 1984 год (когда Тэтчер договорилась с Дэн Сяопином о возвращении Гонконга Китаю) и не 1997-й, когда колония снова стала Сянганом, — у Китая уже есть и другие "центры международной торговли". Тот же Шанхай. Да, они уступают Гонконгу, но он уже не безальтернативен. Хотя и уникален в своей двойной, китайско-англосаксонской природе. Ломать ее Пекин не собирается. Лондон скликает "крестовый поход" против Китая. В шапочках из фольги Но зачем Штатам стрелять себе в ногу, наказывая Гонконг? А они в самом деле хотят это сделать? Трамп не собирается по-настоящему пытаться уничтожить финансовую столицу Азии. Он хочет использовать тему Гонконга для выбивания уступок. Не только из Пекина, но и из мирового финансового олигархата. Он просто хочет, чтобы все испугались такой перспективы и стали сговорчивее. Си Цзиньпин пообещал покупать больше американских товаров, а старички Уолл-стрит и Сити начали вкладывать деньги в американскую экономику и инфраструктуры. "Сделать Америку великой снова". Вот только китайцы в этом никак не заинтересованы, но они, конечно, очень хотят сохранить позицию Гонконга и готовы за это поторговаться, но только без потери лица и в нормальном, уважительном тоне. А Трамп не видит границ и начинает говорить вещи, которые производят прямо противоположный эффект, лишая Си Цзиньпина желания о чем-либо договариваться с ним. Китай может подождать — не поражения Трампа, а подходящего момента для нормального разговора. А у Америки со временем отношения куда сложнее, и речь даже не о среднесрочной перспективе, а буквально о ближайших месяцах. Почти неминуемая победа Трампа в ноябре может вывести раскол американского общества на новую стадию — с массовыми волнениями, непризнанием итогов выборов со стороны ряда штатов и даже двоевластию. И тогда и демонстрации в Гонконге, и волнения в Миннеаполисе покажутся цветочками. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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