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Как примирить Азербайджан и Армению? На новом витке войны вспомнили о плане Лаврова

28 сентября 2020, 23:55  •  67 • Политика
Как примирить Азербайджан и Армению? На новом, ещё более жёстком витке войны вспомнили о плане Сергея Лаврова. Его стратегия предполагает адекватные компромиссы с обеих сторон и имеет потенциал стать эффективной в урегулировании противоречий, считает эксперт Ниязи Ниязов.
Доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов в ходе пресс-конференции медиагруппы "Патриот" рассказал о возможном пути примирения Армении и Азербайджана.
По его мнению, разрешить конфликт можно лишь путём мирного диалога. В этом процессе поможет план министра иностранных дел России Сергея Лаврова, предложенный им в 2016 году, передаёт Nation News.
Эксперт напомнил, что свой перечень необходимых шагов глава МИД РФ ещё тогда обговаривал с представителями Баку и Еревана. Тем не менее до реализации дело так и не дошло.
Между тем стратегия предполагает адекватные компромиссы с обеих сторон и имеет потенциал стать эффективной в урегулировании противоречий, считает Ниязов.
Если удастся договориться, то Азербайджан получит пять районов, куда вернёт своих беженцев, и получит возможность мирного развития, - отметил он.

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