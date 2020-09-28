Как примирить Азербайджан и Армению? На новом витке войны вспомнили о плане Лаврова

Доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов в ходе пресс-конференции медиагруппы "Патриот" рассказал о возможном пути примирения Армении и Азербайджана.

По его мнению, разрешить конфликт можно лишь путём мирного диалога. В этом процессе поможет план министра иностранных дел России Сергея Лаврова, предложенный им в 2016 году, передаёт Nation News.

Эксперт напомнил, что свой перечень необходимых шагов глава МИД РФ ещё тогда обговаривал с представителями Баку и Еревана. Тем не менее до реализации дело так и не дошло.

Между тем стратегия предполагает адекватные компромиссы с обеих сторон и имеет потенциал стать эффективной в урегулировании противоречий, считает Ниязов.