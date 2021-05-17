Как при Петре Великом. Шведские генералы объявили войну России

Все трое командующих Вооружёнными силами Швеции синхронно заявили, что их армия готова воевать с Россией и даже создать ей "военные проблемы". Непонятно, что подвигло их вдруг на подобные откровения, – ясно, что ни при каких оперативных и стратегических раскладах Москва не рассматривает Швецию в качестве цели для нападения. А вот в качестве угрозы, получается, рассматривать её нужно. Об этом ведь попросило всё командование шведской армии…

Сначала о том, что было заявлено.

В Швеции имеется три вида войск – сухопутные силы, ВВС и ВМС. И всех трёх командующих ими отловили в ходе какой-то конференции газетчики из местного авторитетного издания Dagens Nyheter и задали вопросы о… ну, в общем, об агрессивной России и перспективах шведской армии укротить Москву.

Создать русским военные проблемы? Можно!

В ответах журналистам главнокомандующий ВВС Карл-Юхан Эдстрём (Carl-Johan Edström) заявил, что шведского военного потенциала достаточно для того, чтобы "создать военные проблемы даже такому крупному противнику, как Россия". И шведская армия во время манёвров планирует отрабатывать удары по слабым местам русского потенциального врага. Ведь, отметил он,

нужно смотреть на общую картину происходящего в Арктике и в Балтийском и Чёрном морях. Российская сторона явно стала чаще проводить учения, не только более масштабные, но и более сложные.

Командующий сухопутными войсками Карл Энгельбректсон (Karl Engelbrektson) присоединился к коллеге в том смысле, что "уже сам факт, что у нас есть силы на Готланде, создаёт много проблем потенциальному противнику".

Наша важнейшая задача – сгруппироваться и всегда быть готовыми к действиям в стратегически важных областях страны, а также участвовать в совместных учениях с Финляндией, чтобы иметь возможность помочь и финнам.

Командующий(ая) ВМС Эва Скуг Хаслум (Ewa Skoog Haslum) объявила, что Стокгольм "ни при каких обстоятельствах" не сможет остаться в стороне от конфликта НАТО и России: "Если он случится неподалёку от нас, нас обязательно втянут в него". А потому нужно быть готовыми к такому сценарию и иметь соответствующий план действий:

Наша важная задача – продумать план действий на этот случай и подготовиться.

Что всё это значит? Вскипела охота пересмотреть итоги Полтавской битвы? И нам что, нужно готовиться перепоказать их? Или, если быть исторически корректным, напомнить про сражение при Ратане, где русский корпус под командованием генерала Николая Каменского 2-го наголову разгромил превосходящий его по численности шведский отряд генерала Вахтмейстера. Дело было уже не на шведской территории, Стокгольм лежал у ног русского солдата, и на том и завершилась последняя из шестнадцати русско-шведская война. Фридрихсгамский мир, заключённый в сентябре 1809 года, лишил Швецию Финляндии и Аландских островов, а главное, последних остатков статуса былой мировой державы.

Так что нынешние слова Карла Энгельбректсона о совместных действиях с Финляндией и помощи финнам – исторически ой как неспроста…

Что это значит?

Ещё одно примечательное обстоятельство заключается в том, что конференция, где разоткровенничались шведские командующие, была не "какой-то", а вполне определённым семинаром на тему "Кто контролирует Балтийское море?". И организован он был компанией Saab. То есть одной из экономически системообразующих шведских корпораций, очень сильно вовлечённой в деятельность военно-промышленного комплекса страны. Самолёты, бронемашины, моторы и так далее.

Вот тут и начинается, похоже, предмет для размышлений о том, что это было и что это значит, с высказываниями шведских военных относительно России.

Скажем, сама тема контроля над Балтийским морем. Почему вообще об этом зашла речь? Времена, слава Богу, не те, когда шведское королевство справедливо считало Балтику своим внутренним озером. И тем более не те, когда шведские пираты на протяжении двух столетий творили на Балтике филиал ада для торговых моряков похлеще карибских флибустьеров. Ныне Балтийское море – для своего экономического и географического положения – ничьему контролю подчинено быть не может. По количеству разных трампов и танкеров, пассажирских судов и военных кораблей оно напоминает лужу, кишмя кишащую живностью. И практически у всех прибалтийских стран Балтика не просто ключевая, а единственная водная магистраль для жизненно важных торговых перевозок.

Так что контролировать это всё – задача для пиратов. Или… для НАТО. С понятной целью: блокирования балтийских маршрутов для России.

Ставим восклицательный знак? Нет, погодим пока. Потому что Россия, ясное дело, с таким решением согласиться не сможет. И будет пресекать блокаду любыми способами. Если нужно будет, будет сопровождать торговые суда военными кораблями. Нападение на военный корабль – это однозначный акт войны.

Так что там насчёт военных проблем России от Швеции? Насчёт неизбежности участия в конфликте между НАТО и Россией? И что там насчёт сил на Готланде, создающих опять-таки проблемы опять-таки России?

Вот теперь можно и восклицательный знак. В случае блокады силами НАТО русского трафика на Балтике Швеция готова и готовится выступить на стороне НАТО против России, приняв участие в её блокаде!

Война и экономика

При взгляде на карту всё стремительно проясняется.

Ясно, что все три минных тральщика и все два катера береговой охраны Эстонии перекрыть русским путь никак не смогут. Их спорадические учения и так вызывают лишь здоровый смех у наблюдающих за ними русских военных. И старомодное корыто EML Admiral Cowan, вздумай оно приказать остановиться, в общем, способно устроить на борту, скажем, малюсенького такого ракетного кораблика проекта 21631 "Буян-М" "Мытищи" несколько летальных случаев – от хохота.

Латвийские ВМС способны будут добить русский экипаж.

А вот шведские новенькие корветы типа Visby, базирующиеся на Карлскруну и оперирующие на траверзе острова Готланд, способны действительно устроить серьёзные неприятности для связи по морю между Калининградом и метрополией. И мало дела до того, что Швеция сама по себе добавит одиннадцатую победу России в русско-шведских войнах. Ибо на сей раз её немедленно возьмёт под своё крылышко блок НАТО, а у него над Россией тотальное материально-техническое превосходство на ТВД. Значит, или большая война, или Россия, крупно вздрагивая, уползает в своё логово.

А ведь ровно с того момента, как Россия катастрофически ослабла в начале 1990-х годов, и отмечается экспертами сближение Швеции с НАТО. Да что эксперты, когда Стокгольм в 1994 году стал участником программы НАТО "Партнёрство во имя мира", а с 1997 года является ассоциативным членом Совета евроатлантического партнёрства. По сути, нейтральный статус Швеции сегодня – такая же фикция, как и во времена Второй мировой войны, когда она снабжала гитлеровский рейх оружием, металлом, рудой, была финансовым посредником между фашистами и англосаксонским бизнесом!

Второе обстоятельство довольно-таки банально. "Растущая" русская угроза – прекрасное обоснование для требования новых денег из бюджета для вооружённых сил и военно-промышленного комплекса. Шведские вооружённые силы используют в основном шведское вооружение. Основной самолёт ВВС – Saab JAS 39 Gripen ("Грифон") – разработка компании Saab Avionics. Той самой, что семинары по контролю над Балтийским морем устраивает. Основной корабль ВМС – корвет типа Visby – изделие верфи Saab Kockums AB. Той самой… э-э, да, сказали уже. Энергетика, электроника, стрелковка – всё по преимуществу шведское. И когда у Швеции растёт "русская угроза", у фирмы Saab растёт жертвенное желание уберечь родную страну от ужасного агрессора. А благодарная страна такую жертвенность оплачивает. Так, в 2021 году военный бюджет свёрстан в размере 7,9 млрд долларов. При том, что в 2018 году он составлял 5,8 млрд долларов. А к 2025 году он должен быть доведён до 10,7 млрд. В расчёте на душу населения военный бюджет Швеции на четверть выше, чем у России! Такая вот мирная, нейтральная страна…

Лапочка Эва во главе ВМС уже хищно ощеривается:

20 лет назад у нас было время, но не хватало денег. Сейчас денег нам дали, зато времени нет. Это должны понять не только мы, военные, но также и Управление материально-технического снабжения вооружённых сил, и военная промышленность. Сейчас важно высокое качество за очень короткое время.

А добряк Карл-Юхан во главе ВВС сулит поощрение тем, кто поможет им больше денег освоить:

Важнее всего гарантировать нужный эффект, но так, чтобы не пришлось слишком сильно администрировать этот процесс. Мы намерены вознаграждать руководство, которое осмелится бросить вызов структурам, правилам и методам, выработанным за период, когда нам никто по-настоящему не угрожал.

Так что, всё ради денег? Да, но не всё. Не только. Историческая рана Швеции глубока: из 16 войн с Россией она победила всего в двух. Да и то, в общем, в обоих случаях по-шакальи вырывала куски из спины России, пока та отражала агрессию Польши. Потому шведский комплекс неполноценности нельзя недооценивать. Сама она воевать с Россией не будет, конечно. Но в случае серьёзного столкновения России с сильным врагом обязательно окажется на его стороне.

Хоть и шакалом…