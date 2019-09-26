Как президент Грузии в ООН призывала спасать культурное наследие Абхазии

Она не вспоминала о сожжении в 1992-м здания Абхазского института языка, литературы и истории

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что стало первым за последние пять лет выступлением грузинского президента в Организации.

Зурабишвили посвятила свой доклад, в основном, развитию здравоохранения, а также рассказала о том, как «маленькая страна Грузия» борется за демократию и свободу.

«Сегодня Грузия является одной из демократических государств в мире, которое развивается экономически и социально. Она стоит на пути трансформации и противостоит внешним вызовам, перед которыми стоит весь мир», – отметила Зурабишвили.

Также она рассказала, как в Тбилиси переживают о судьбе «оккупированных» Абхазии и Южной Осетии, особо подчёркивая: абхазы теряют свою идентичность и свой язык.

«В своём выступлении я хочу предупредить мир, что в оккупированной Абхазии абхазский язык, признанный конституцией Грузии государственным, и абхазская идентичность находятся на грани вымирания, демографическое положение абхазской нации катастрофически ухудшается. Утрата абхазского языка, самобытности и традиций станет невосполнимой потерей для всего мира. Нам всем необходимо объединиться, чтобы защитить и сохранить это богатое культурное разнообразие», – призвала Зурабишвили международную общественность.

Впрочем, глава МИД Абхазии Даур Кове ещё в начале этого года предупреждал, что Тбилиси пытается сделать всё для того, чтобы международное сообщество поверило – между Грузией и Абхазией не существует никаких противоречий. Противоречия есть только между Россией и Грузией.

Ох, как не хочется сегодня вспоминать «демократической и европейской» Грузии про события тридцатилетней давности, когда грузинская армия устроила блокаду шахтёрскому городку Ткуарчал (Тваркчели), население которого умирало от голода на улицах, а российские вертолёты, пытавшиеся вывезти из города детей, сбивали грузинские военные. Вместе с детьми сбивали. Это только один маленький эпизод той войны.

Сегодня Саломе Зурабишвили призывает сохранить культурное наследие Абхазии, без которого мир обеднеет, только вряд ли ей поверят в Сухуми, где грузинская армия сожгла 22 ноября 1992 года здание Абхазского института языка, литературы и истории. Тогда в огне пожара был уничтожен Абхазский государственный архив, а вместе с ним 17 тысяч документов и экспонатов древнего периода.

Институт сожгли преднамеренно – в подвалы залили бензин и подожгли, а тех, кто пытался тушить – расстреливали грузинские солдаты. Сожгли и Историко-археологический музей в Гаграх с уникальными коллекциями древних артефактов.

На этом фоне все призывы Грузии спасать культурное наследие Абхазии выглядят издевательством.

Впрочем, трибуна Генеральной Ассамблеи ООН всё стерпит.