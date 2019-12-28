Как превратить 31 декабря в выходной: Минтруд напомнил правила трудового законодательства

Министерство труда России предупредило регионы, решившие сделать 31 декабря выходным днём, о необходимости соблюдения норм трудового законодательства. Речь идёт о переносе рабочего дня на субботу, 28 декабря.

Первым идею сделать вторник, 31 декабря, выходным днём, а субботу, 28 декабря, - рабочим подал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он отметил, что об этом его попросили женщины, на чьи плечи обычно ложатся хлопоты по подготовке к празднованию Нового года. Инициативу поддержали в Крыму, Севастополе, Ингушетии, Татарстане, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Брянской, Курской, Магаданской, Волгоградской областях и ряде других регионов России.

В связи с этим минтруд решил напомнить о некоторых нормах трудового законодательства. В частности, назначение 31 декабря нерабочим днём взамен отработанного выходного законодательством оформляется как привлечение сотрудников к работе в выходной день. При этом оплачивается такой труд как обычно, отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, что не все регионы поддержали инициативу о выходном 31 декабря. Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не может отпустить в этот день своих чиновников по домам, поскольку на них лежит обязанность по организации новогодних мероприятий.