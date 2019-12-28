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Как превратить 31 декабря в выходной: Минтруд напомнил правила трудового законодательства

28 декабря 2019, 15:39  •  56 • Политика
Минтруд напомнил регионам о нормах при переносе рабочего дня с 31 декабря. По законодательству это оформляется как привлечение сотрудников в выходной день, подчеркнули в ведомстве.
Министерство труда России предупредило регионы, решившие сделать 31 декабря выходным днём, о необходимости соблюдения норм трудового законодательства. Речь идёт о переносе рабочего дня на субботу, 28 декабря.
Первым идею сделать вторник, 31 декабря, выходным днём, а субботу, 28 декабря, - рабочим подал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он отметил, что об этом его попросили женщины, на чьи плечи обычно ложатся хлопоты по подготовке к празднованию Нового года. Инициативу поддержали в Крыму, Севастополе, Ингушетии, Татарстане, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Брянской, Курской, Магаданской, Волгоградской областях и ряде других регионов России.
В связи с этим минтруд решил напомнить о некоторых нормах трудового законодательства. В частности, назначение 31 декабря нерабочим днём взамен отработанного выходного законодательством оформляется как привлечение сотрудников к работе в выходной день. При этом оплачивается такой труд как обычно, отмечается в сообщении ведомства.
Напомним, что не все регионы поддержали инициативу о выходном 31 декабря. Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не может отпустить в этот день своих чиновников по домам, поскольку на них лежит обязанность по организации новогодних мероприятий.

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