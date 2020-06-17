Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
Главная / Украина

Как представляет себе сложившуюся в стране ситуацию окружение Владимира Зеленского

17 июня 2020, 14:00  •  120 • Украина
Сегодня у здания президентской администрации будет шумно – сразу несколько митингов на сравнительно небольшом пятачке. Сторонники Анатолия Шария обещают научить бандеровцев, как правильно родину любить, а те, в ответ, выводят на улицу боевиков из самых отмороженных экстремистских структур, «Демократической секиры» и «Сичи». Смогут ли несколько тысяч активистов, которых роднит только неприятие Зеленского, не передраться между собой у зловещего «Дома с химерами», и не «снесут» ли Зеленского?
Пока представитель президентской администрации Кирилл Тимошенко увещевал своего шефа нипочём не выходить к протестующим, чтобы не увеличивать тем самым популярность Шария, в окружении Зеленского решали, как им отреагировать на массовые волнения – сделать ли вид, что ничего не происходит, отправить главу государства в регионы, от греха подальше, или организовать разгон митингующих. С разгоном может не срастись, ведь национальная гвардия, охраняющая президентскую администрацию, на три четверти состоит из бывших карателей. Это «побратимы» отморозков из «Демсекиры» и «Сичи». Сторонников Шария они вполне могут разогнать, но своих они нипочём не тронут. Бежать из Киева поздно. Остаётся одно – делать вид, что ничего не происходит.
На этом фоне военные заканчивают приготовления к штурму народных республик. Техника стянута, боеприпасы подвезли сегодня утром, ждут отмашки. По нашим данным, Минобороны не желает брать на себя ответственность за эскалацию, и ждут приказа Зеленского. А Зеленский отдавать приказ не спешит, вероятно, подозревая, что, отдав его, он станет военным преступником. И «коммуникаций» (это словечко любят в его окружении) с Москвой тогда ему не выстроить. А ведь Зеленский всё ещё тщится при помощи европейских партнёров принудить Москву пересмотреть минские соглашения (в окружении Зе употребляют словечко «апгрейд»). Сколько раз Зеленскому разъясняли, что пересмотр соглашений невозможен, но тот свято верит, что украинская хитрость поможет ему объегорить простаков-москалей.
Таким образом, перспектива из президентского окошка видится так. С бузотёрами – никаких переговоров, но и жёстко задерживать националистов тоже нельзя. С Донбассом – ни мира, ни войны, но армия, на всякий случай, пускай стоит на подступах в боеготовности. С Москвой договариваться на тех условиях, что есть, глупо, а значит попробуем её перехитрить. Никакого, как видите, конструктивного подхода. А значит, и никаких изменений не предвидится.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
16 июня 2020, 17:00
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и движутся к Луганску и Донецку
15 июня 2020, 17:00
Украинский политик напомнил про Одессу и Харьков в ответ на дело о «госизмене» Януковича
17 июня 2020, 09:00
Бродячие активисты Киева повторяют путь фашистских штурмовиков
17 июня 2020, 09:00
Кабинет главы СБУ прослушивали сразу тремя устройствами
16 июня 2020, 15:00
Плахотнюку пора домой – ему отказали предоставить убежище в США
15 июня 2020, 12:00
eNews: «У прозападных политиков Молдовы нет будущего»
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от ...
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо&quo...
17 июня 2020, 08:00
Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извинитьс...
17 июня 2020, 02:00
"Нас с вами поимели": Как Сбербанк ввёл "новый налог" в России
17 июня 2020, 04:00
"Это самоубийство". Взрыв под Сеулом - что дальше? Эксперт оценил возможнос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
14 июня 2020, 20:25
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзвуковом оружии
11 июня 2020, 12:25
«Стыдно будет Зеленскому и всей Украине»: В Крыму ответили на заявления Киева
12 июня 2020, 21:00
"Тут было что скрывать": Тимошенко рассказала, что отдал Зеленский за деньги МВФ
12 июня 2020, 02:00
"Русские эти? Да они никто!" США боятся ввязываться в войну, но гадят в Сирии - Тимошенко
13 июня 2020, 05:00
Китайцы об отношениях с Россией
14 июня 2020, 00:00
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на странности
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.