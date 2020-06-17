Как представляет себе сложившуюся в стране ситуацию окружение Владимира Зеленского

Сегодня у здания президентской администрации будет шумно – сразу несколько митингов на сравнительно небольшом пятачке. Сторонники Анатолия Шария обещают научить бандеровцев, как правильно родину любить, а те, в ответ, выводят на улицу боевиков из самых отмороженных экстремистских структур, «Демократической секиры» и «Сичи». Смогут ли несколько тысяч активистов, которых роднит только неприятие Зеленского, не передраться между собой у зловещего «Дома с химерами», и не «снесут» ли Зеленского?

Пока представитель президентской администрации Кирилл Тимошенко увещевал своего шефа нипочём не выходить к протестующим, чтобы не увеличивать тем самым популярность Шария, в окружении Зеленского решали, как им отреагировать на массовые волнения – сделать ли вид, что ничего не происходит, отправить главу государства в регионы, от греха подальше, или организовать разгон митингующих. С разгоном может не срастись, ведь национальная гвардия, охраняющая президентскую администрацию, на три четверти состоит из бывших карателей. Это «побратимы» отморозков из «Демсекиры» и «Сичи». Сторонников Шария они вполне могут разогнать, но своих они нипочём не тронут. Бежать из Киева поздно. Остаётся одно – делать вид, что ничего не происходит.

На этом фоне военные заканчивают приготовления к штурму народных республик. Техника стянута, боеприпасы подвезли сегодня утром, ждут отмашки. По нашим данным, Минобороны не желает брать на себя ответственность за эскалацию, и ждут приказа Зеленского. А Зеленский отдавать приказ не спешит, вероятно, подозревая, что, отдав его, он станет военным преступником. И «коммуникаций» (это словечко любят в его окружении) с Москвой тогда ему не выстроить. А ведь Зеленский всё ещё тщится при помощи европейских партнёров принудить Москву пересмотреть минские соглашения (в окружении Зе употребляют словечко «апгрейд»). Сколько раз Зеленскому разъясняли, что пересмотр соглашений невозможен, но тот свято верит, что украинская хитрость поможет ему объегорить простаков-москалей.

Таким образом, перспектива из президентского окошка видится так. С бузотёрами – никаких переговоров, но и жёстко задерживать националистов тоже нельзя. С Донбассом – ни мира, ни войны, но армия, на всякий случай, пускай стоит на подступах в боеготовности. С Москвой договариваться на тех условиях, что есть, глупо, а значит попробуем её перехитрить. Никакого, как видите, конструктивного подхода. А значит, и никаких изменений не предвидится.