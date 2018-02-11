Как предсказывал МИД: СМИ обвинили "русских хакеров" в атаке на ресурсы Олимпиады

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Британское издание сообщило о причастности "русских хакеров" к кибератаке на сайты ОИ-2018, совершенной во время церемонии открытия.

Кибератака на олимпийские ресурсы во время открытия Игр в Пхенчхане стала местью "русских хакеров", пишет Daily Mail.

За 45 минут до начала церемонии открытия Олимпийских игр в Южной Корее ее серверы атаковали, что вызвало проблемы с билетами. Кибернападение вынудило организаторов выключить серверы на 15 часов, чтобы предотвратить ущерб. В итоге сайт Олимпиады перестал работать.

Организаторы заявили, что не знают, кто стоит за атакой на олимпийские ресурсы. Однако некие эксперты предположили, что ее организовали неуловимые "русские хакеры" якобы для отмщения за недопуск российских спортсменов на ОИ.

Ранее МИД России предупреждал, что РФ могут обвинить в кибератаках на серверы Олимпийских игр.