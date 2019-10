Как предотвратить войну с Америкой. России нужен новый Горбачёв! • 119 • Аналитика Проект «ЗЗ». В США укоренилось экспертное мнение, согласно которому враждебное отношение к «недемократической» России с её антиамериканизмом пойдёт на спад, когда Путина сменит просвещённый лидер либерального толка. Аналитики, считающие, что войну между США и РФ можно предотвратить таким политическим способом, верят, что россияне, стремящиеся к свободе, «рано или поздно» выдвинут на конкурентную сцену политики новых лидеров. Те проведут либеральные реформы и подружатся с Вашингтоном. Сценарий для этого уже известен: именно такой курс проводил Михаил Горбачёв и продолжал Борис Ельцин.









На тему так называемой теневой войны, которая может перейти в ядерную, рассуждает мистер Джордж Биб (George Beebe), автор книги о «русской ловушке» («The Russia Trap: How Our Shadow War with Russia Could Spiral into Nuclear Catastrophe»), вышедшей в сентябре 2019 года.



Посмотрите на обложку этой книги. Конечно, там Путин. А под его портретом — страшные слова о ядерной катастрофе. Автор, кстати, большой специалист в анализе России и всяких там катастроф: русской аналитикой он занимался не где-нибудь, а в ЦРУ. И даже возглавлял там отдел по анализу России. Нынче он директор по исследованиям в Центре национальных интересов, аналитическом центре в Вашингтоне, который не соотносит себя с какой-либо из американских партий. Словом, у нас тут настоящий аналитик со статусом, настоящий беспристрастный эксперт.







И вот этот самый Д. Биб предлагает — не в своей книге, а в журнале «Politico», обнародовавшем его материал, — обратить американским демократам и республиканцам на вероятность ядерного конфликта с Россией. Также он рассматривает ряд тезисов, которые можно счесть стереотипными основами враждебности Америки и России. В его материале приводятся и политические пути, которые могли бы привести к сближению Вашингтона и Москвы.



В материале даётся оговорка: все высказанные в статье факты, мнения или анализ принадлежат самому автору и не отражают официальных позиций или взглядов ЦРУ или любого другого правительственного агентства США. Также отмечается, что данный материал прочли в ЦРУ с целью уяснить, не разглашается ли там нечто секретное. (Видимо, нет, раз текст прошёл цензуру.)



Угроза ядерной войны с Россией выше, чем думают в США, убеждён автор. А раз так, американским законодателям из обеих партий следует заняться устранением этой опасности.



Джордж Биб напоминает, что в 1950-х и 1960-х годах американцы «справедливо опасались» перспективы ядерной войны с Советским Союзом: школьники в те времена регулярно участвовали в учениях на тему бомбёжек, федеральные органы, органы власти штатов и местные органы отрабатывали действия на случай ядерной войны. Многие граждане строили бомбоубежища на задних дворах и складировали там всякие запасы…



Сегодня старый страх ядерной катастрофы почти исчез, пишет далее Биб. Однако «реальная угроза ядерной катастрофы намного выше, чем мы думаем». Биб уверен, что дипломатия и самоуспокоение привели к «ложному чувству безопасности», что оставляет американцев «неподготовленными и крайне уязвимыми для ядерной атаки России».



Признаком надвигающейся катастрофы автор считает смерть Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Новый договор СНВ, вступивший в силу при администрации Обамы, похоже, ждёт в 2021 году «такая же судьба». Фактически почти все ключевые американо-российские положения о контроле над вооружениями и укреплении доверия эпохи «холодной войны» мертвы, полагает аналитик.



Вот и другая опасность: официальные лица США, как от демократов, так и от республиканцев, сосредоточены не на том, как избежать ядерной катастрофы. Нет, политиков интересует совсем иное: как бы показать, насколько жёстко они выглядят в противостоянии «с реваншистской Россией и её лидером Владимиром Путиным». И предложение президента Дональда Трампа насчёт изучения Соединёнными Штатами и Россией путей урегулирования разногласий на дипломатической основе вызывает главным образом осуждение.



Проработав на правительство США более четверти века, мистер Биб сделал три основных вывода — сформулировал три ошибочных предположения, которые лежат в основе самоуспокоения Соединённых Штатов.



Во-первых, американские политики считают: раз уж ни одна из сторон не хочет ядерной войны, то такая война вряд ли произойдёт. Если уж «холодная война» закончилась мирно, то к чему Америке волноваться из-за новой «теневой войны»?





Автор напоминает в связи с этим, что войны отнюдь не всегда начинаются с «замысла». Пример: Первая мировая война. Сегодня же кибертехнологии, искусственный интеллект, современные системы доставки гиперзвукового оружия и противоспутниковое вооружение делают американо-российскую теневую войну куда более сложной и опасной, чем старая геополитическая конкуренция времён «холодной войны». Традиционные границы между шпионажем и войной стёрты, ядерное и традиционное оружие «смешаны», старые различия между наступательными и оборонительными операциями ушли в прошлое.



Во-вторых, российская угроза американскими политиками рассматривается в первую очередь как «проблема сдерживания». Логика выглядит примерно так: Соединённые Штаты могут сдержать вероятный конфликт, предупреждая его посредством ужесточения экономических санкций, усиления военной помощи Европе и проведения более агрессивных киберопераций. Вот лучший путь к сохранению мира.



Но таким-то образом вместо предотвращения агрессии Америка может непреднамеренно увеличить шансы на войну, отмечает эксперт. Годы расширения НАТО и предполагаемое участие США во внутренних делах России уже убедили Кремль в том, что Америка представляет собой экзистенциальную угрозу, напоминает автор. «В свою очередь, — продолжает Биб, — вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года в сочетании с чередой агрессий против её соседей убедили Вашингтон в том, что Москва бьёт в ахиллесову пяту Запада».



С подобным явлением «спирали», полагает Биб, Соединённые Штаты столкнулись в 2008 году в Грузии. Политики из Вашингтона ускорили военную подготовку США в Грузии, открыто выступили за вступление Тбилиси в НАТО и неоднократно предупреждали Москву насчёт военных действий. Говоря это, политики в Вашингтоне верили, что их «твёрдая решимость» удержит Россию от каких-либо действий. «На самом деле получился противоположный эффект», — замечает Биб.







В-третьих, Соединённые Штаты предполагают, что «антиамериканизм России вытекает из внутренней природы её режима». Следовательно, враждебность уменьшится, когда Путина сменит «более просвещённый лидер, придерживающийся более либеральных подходов». Рано или поздно, полагают сторонники такой точки зрения, неудовлетворённое стремление русских к свободе приведёт к формированию «нового руководства в России». И эта новая власть будет «продвигать либеральные реформы и стремиться к дружественным отношениям с Вашингтоном, как это когда-то делали Михаил Горбачёв и Борис Ельцин». Что до «компромисса с режимом Путина», то таковой американские политики находят «не только аморальным, но и ненужным, и контрпродуктивным».



Однако, считает Биб, представление о том, что Москва «ненавидит нас за то, что мы есть, то есть за демократию, а не за то, как мы влияем на важные интересы России», не сходится с деловыми (если не дружественными) отношениями РФ с демократиями, которые она не находит угрозами. В качестве примеров таких демократий Д. Биб называет Израиль, Индию, Японию.



Реальность такова, что разногласия России с Вашингтоном проистекают из глубокого сочетания геополитических, исторических и системных факторов. И они отнюдь не растворятся в воздухе, когда уйдёт Путин. Куда ведёт дорога МВФ. От экономических рецептов до народного взрыва в Эквадоре



Что делать?



Контроль за изменчивыми факторами в американо-российских отношениях является сложной, но далеко не невозможной задачей, убеждён Биб. Вашингтону следует объективно подойти к данному вопросу и научиться «балансировать» твёрдость с уступчивостью, военную готовность — с дипломатическим влиянием. И при этом нельзя «чрезмерно отклоняться» в сторону уступок или конфронтации. Да, это «сложный баланс», но в настоящий момент Соединённые Штаты «даже не пытаются этого сделать», отмечает эксперт. Такой подход потребует более ответственных американо-российских коммуникаций и новых правил игры: ведь речь идёт о новых системах вооружений, кибертехнологиях и переменами в самом мировом порядке.



Однако всё это «будет невозможно», если не будет признана реальная опасность войны. Нет, не современная вариация «планируемой агрессии» в стиле Второй мировой войны, но зарождающаяся спираль эскалации конфликта по типу Первой мировой войны. Эту нарастающую опасность, уверен Биб, сегодня «мало кто осознаёт». И угроза эта, если ничего не изменится, «может привести к катастрофе».



Карибский кризис 2

Названо и место старта новой катастрофы. Похоже, грядёт Карибский кризис 2.0.



Райан Берг в журнале «Foreign Policy» призывает Вашингтон пересмотреть стратегию, ибо Россия «готовится к конфликту с США на Карибах» («Russia Is Gearing Up for a Conflict With the United States in the Caribbean»).



Москва поддерживает венесуэльского лидера Мадуро и передислоцирует свои войска у побережья, значит, Вашингтон «должен пересмотреть свою собственную стратегию», отмечает аналитик. Новые конфликты по всему миру могут быть угрожающими, но только один конфликт, «на заднем дворе США», может стать воистину опасным.



Несмотря на санкции США в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы Petróleos de Venezuela (PDVSA), нефть из этой страны всё ещё поступает на мировые рынки. И центральным посредником в экспорте нефти является «Роснефть»! Эта российская государственная нефтяная компания принимает венесуэльскую нефть в виде погашения кредита.



Берг убеждён, что таким-то вот образом президент Путин «играет ведущую роль в удержании на плаву венесуэльского диктатора Николаса Мадуро». И, пока Путин это делает, нынешняя политика санкций США мало что изменит в Венесуэле. А раз так, Вашингтону «необходимо пересмотреть свою стратегию по смещению лидера Венесуэлы — и сделать это в ближайшее время».



Поскольку список клиентов PDVSA сократился, «Роснефть» быстро обогнала все прочие компании и уже стала крупнейшим трейдером венесуэльской нефти. Если в июле 2019 г. компания обрабатывала 40 процентов экспорта нефти PDVSA, то к августу она обрабатывала уже 66%. Недавно PDVSA даже открыла офис в Москве. При таких темпах сотрудничества венесуэльские кредиты могут быть полностью погашены в конце 2019 года или в начале 2020-го.



Присутствие России в Венесуэле автор материала считает «наиболее значительным в Западном полушарии со времён ракетного кризиса на Кубе». И это присутствие (автор не сомневается) будет продолжаться «ещё долго после того, как оправдание в виде взыскания долгов Венесуэлы себя исчерпает».



Недавние шаги Кремля указывают: Путин намерен ещё «глубже» вмешаться в дела Венесуэлы — как с военной точки зрения, так и с финансовой. Августовская встреча министров обороны России и Венесуэлы привела к соглашению о том, что военные корабли двух стран могут посещать порты друг друга, возможно, в рамках подготовки к будущему сотрудничеству в области территориальной обороны. Без сомнения, россияне помнят сообщения о том, что президент США Дональд Трамп одержим идеей морской блокады Венесуэлы. В сочетании с существующим в России военно-морским соглашением с Никарагуа развёртывание военных кораблей и подводных лодок из портов Венесуэлы может быть нацелено на отказ в проведении США военно-морских операций в южной части Карибского бассейна. Вот и кубинцы уже потребовали, добавляет автор, чтобы Россия «сопровождала танкеры, перевозящие партии свободной нефти Венесуэлы» к их острову «с ограниченными ресурсами». К тому же, по словам К. Фаллера, главы U.S. Southern Command, российские войска окружили Венесуэлу гарнизонами. Сделав «вмешательство на Украину образцом, российские солдаты надевают «форму венесуэльской армии». И вот «самое плохое»: русские «открыто размышляют о размещении крылатых ракет в Венесуэле в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности». «Отголоски кубинского ракетного кризиса пугают!» — выражает свой страх автор.



Записки Колорадского Таракана. А мы пошли туда, незнамо куда



Берг советует администрации США «усилить свою игру по санкциям». Надо применить новые эмбарго и сохранить «творчески» существующие — это «единственный шанс сместить Мадуро». И наверху нового санкционного списка должна быть прописана «Роснефть» — возможно, она и есть наилучший союзник Мадуро. Кроме того, Соединённые Штаты «должны рассматривать режим Мадуро как режим, родственный криминальной сетевой группировке, а не как отдельную политическую единицу».





* * *



Итак, к третьей мировой войне, которая начнётся с конфликта США и России, приведёт самозарождающаяся «спираль эскалации». Виток за витком — и вот вам ядерная катастрофа, исторически схожая с катастрофой 1914 года, только с иными последствиями. Такими, после которых не будет ни нефти, ни США, ни России, ни, пожалуй, планеты.



И на самом деле никаких ясных рецептов предотвращения ядерной войны, перехода теневой войны в ядерный конфликт эксперты не дают. Рассуждения о контроле «за изменчивыми факторами в американо-российских отношениях» больше смахивают на досужую болтовню отставных аналитиков ЦРУ, нежели на предложения в духе «реал политик». Да и забавно наблюдать, когда разного рода аналитики твердят об уступчивости в тот момент, когда все ведущие центры мировой силы как бы сговорились демонстрировать несговорчивость. Когда на глазах меняется мировой порядок, дипломатия уступчивости невозможна. И недаром иные эксперты ждут прихода в России к власти политика, похожего на Горбачёва. Горбачёв — это как раз специалист в политике уступок в неподходящее время.



