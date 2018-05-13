Как предать собственный народ и плюнуть на его историю • 54 • Аналитика







Как известно, нынешних сочинителей «альтернативной истории» из города Киева буквально распирает от гордости за собственное «изобретение» – о равной ответственности Гитлера и Сталина за Вторую мировую войну. Дескать, оба тирана тайно сговорились, напали на Польшу, а дальше и пошло и поехало.





Однако в этой струганной на коленке псевдоисторической деревяшке, рассчитанной на самый невзыскательный хуторской интеллект, упущена одна очень существенная деталь, которую авторы данной версии старательно обходят десятой дорогой. И, надо сказать, обходят неспроста.



Потому что это такая деталь, которая, будучи явлена широкой аудитории, не просто лишает их построения изначального смысла, но и грозит им самим очень крупными неприятностями как прямым сторонникам и «крышевателям» самых отвратительных преступлений нацизма, в том числе Холокоста.



Тщательно скрываемые от широкой общественности исторические факты заключаются в том, что действия Советского Союза, предпринятые в 1939-40 гг. в Восточной Европе, были фактически спасательной операцией в интересах европейского еврейства, в ходе которой были спасены сотни тысяч жизней людей этой национальности. В сущности, СССР оказался в тот момент единственной страной в мире, которая оказала европейским евреям реальную помощь и фактически спасла многих из них от неминуемого уничтожения. Если бы не эти упреждающие действия СССР, масштабы Холокоста в Европе уже в 1939-40 гг. были бы куда более грандиозными.



После нападения гитлеровской Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, огромное количество польских евреев, наслышанных о принятых в Третьем рейхе человеконенавистнических и юдофобских «расовых законах», бросились бежать на восток в надежде найти там спасение от нацистского произвола. Вступление Красной Армии на территорию Польши 17 сентября 1939 года, которое трудно назвать агрессией уже потому, что ей практически никто не оказывал сопротивления, оказалось благой вестью не только для настрадавшихся от гнета польских панов западных украинцев, но и для сотен тысяч польских граждан еврейской национальности Значительная часть которых, оказавшись на территории Советского Союза, избежала верной смерти в концлагерях и гетто в немецкой зоне оккупации.



О масштабе бегства еврейского населения в советскую зону контроля из оккупированной немцами части Польши можно судить, например, по такому отдельному факту. «К июню 1941 г. еврейское население Кременца на Волыни возросло на четыре тысячи человек за счет беженцев из оккупированной Германией Польши», — свидетельствует Электронная еврейская энциклопедия».



То есть население этого городка возросло почти наполовину. Остается добавить, что таких городков, наводненных еврейскими беженцами в 1939-40 г. г. на освобожденной Красной армией Западной Украине, были десятки. А общее количество нашедших там спасение евреев исчисляется цифрой, существенно превышающей один миллион человек.



Если бы Советский Союз не предпринял тогда свой освободительный поход, все эти люди, вне всяких сомнений, оказались бы в Освенциме, Треблинке и других подобных местах, выход из которых был только один – через трубу крематория. Иначе говоря, именно СССР своими действиями, в отличие от абсолютного бездействия в то время западных держав, оказался единственной в мире страной, предпринявшей реальные шаги для ограничения масштабов Холокоста на тех европейских территориях, где он, в противном случае, был бы совершенно неизбежен.



Особенно с учетом весьма своеобразной политики Запада, который на словах осуждал нацистский антисемитизм, а на практике не делал ровно ничего для того, чтобы остановить европейский Холокост. И даже более того, помогал Гитлеру в его черном деле, принуждая в ряде случае евреев-эмигрантов из европейских стран вернуться на родину, где их ждала неминуемая смерть. ЭТА больше нет



Однако ситуацией с Польшей тема спасения Москвой европейского еврейства в начальный период Второй мировой войны отнюдь не исчерпывается. Примерно такая же ситуация возникла и в отношении соседней Румынии.



«Когда летом 1939 года был подписан советско-германский пакт о ненападении, Германия согласилась вернуть Советскому Союзу Бессарабию и Северную Буковину, входившие на тот момент в состав Румынии. Это вызвало серьезные проблемы для евреев, живущих на данных территориях. В Буковине и Северной Молдавии деревенские жители и солдаты выводимых румынских войск вымещали свой гнев на евреях и убили сотни человек. В то же время румыны, стремясь угодить немцам, приняли законы, лишающие гражданства большинство евреев и запрещающие браки между евреями и румынами. С возвратом указанных выше территорий Советскому Союзу, Венгрии и Болгарии еврейское население Румынии сократилось с 760.000 до 342.000».



Иначе говоря, после возвращения Советскому Союзу указанных территорий больше половины еврейского населения Румынии было спасено от превращения в потенциальных жертв погромов, массовых убийств и нацистских концлагерей. Что подтверждается судьбой оставшейся в Румынии второй части:



«Когда Румыния присоединилась к Германии в войне против СССР, Гитлер поставил Антонеску в известность о своем плане уничтожить европейское еврейство. Антонеску выразил готовность содействовать осуществлению этого плана. Армии был отдан приказ брать под стражу городских евреев, а полиции — убивать евреев в сельских районах. Немецкие и румынские воинские подразделения, при содействии эйнзацгрупп, проводили операции по истреблению евреев Румынии: на первом этапе были убиты 160.000 человек, еще десятки тысяч украинских евреев были убиты румынской армией и полицией. В сентябре 1941 года Антонеску приказал депортировать 150.000 евреев в Транснистрию. Десятки тысяч из них погибли по дороге». Американские самолёты держат курс на Европу



Таким образом, спасение Советским Союзом примерно двух миллионов европейских евреев от их уничтожения нацистами в 1939-1940 гг. является бесспорным историческим фактом. Как и то, что таковое спасение стало возможным только благодаря активным действиям СССР и его Красной армии на территориях некоторых сопредельных государств. Если бы не эти действия, никто бы этих людей не спас.



И те негодяи, которые сегодня тужатся переписать историю и сделать Советский Союз виновником войны наряду с гитлеровским рейхом, фактически являются прямыми пособниками нацистских головорезов. И такими же приверженцами Холокоста, как Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер, Адольф Эйхман и другие палачи евреев Европы.



И самое отвратительное то, что на Украине этими пособниками массовых убийц, имеющими наглость фактически осуждать Советский Союз за беспримерный акт спасения миллионов человеческих жизней, являются главари нынешнего киевского режима. Которые практически все до единого — лица еврейской национальности. Воистину, таких подлых изменников и предателей собственного народа чрево еврейской матери не порождало за все тысячи лет иудейской истории! Своими попытками поставить знак равенства между гитлеровской Германией и Советским Союзом киевский режим и его западные покровители фактически выступают на стороне Третьего рейха с его политикой массового уничтожения европейских евреев.Как известно, нынешних сочинителей «альтернативной истории» из города Киева буквально распирает от гордости за собственное «изобретение» – о равной ответственности Гитлера и Сталина за Вторую мировую войну. Дескать, оба тирана тайно сговорились, напали на Польшу, а дальше и пошло и поехало.Однако в этой струганной на коленке псевдоисторической деревяшке, рассчитанной на самый невзыскательный хуторской интеллект, упущена одна очень существенная деталь, которую авторы данной версии старательно обходят десятой дорогой. И, надо сказать, обходят неспроста.Потому что это такая деталь, которая, будучи явлена широкой аудитории, не просто лишает их построения изначального смысла, но и грозит им самим очень крупными неприятностями как прямым сторонникам и «крышевателям» самых отвратительных преступлений нацизма, в том числе Холокоста.Тщательно скрываемые от широкой общественности исторические факты заключаются в том, что действия Советского Союза, предпринятые в 1939-40 гг. в Восточной Европе, были фактически спасательной операцией в интересах европейского еврейства, в ходе которой были спасены сотни тысяч жизней людей этой национальности. В сущности, СССР оказался в тот момент единственной страной в мире, которая оказала европейским евреям реальную помощь и фактически спасла многих из них от неминуемого уничтожения. Если бы не эти упреждающие действия СССР, масштабы Холокоста в Европе уже в 1939-40 гг. были бы куда более грандиозными.После нападения гитлеровской Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, огромное количество польских евреев, наслышанных о принятых в Третьем рейхе человеконенавистнических и юдофобских «расовых законах», бросились бежать на восток в надежде найти там спасение от нацистского произвола. Вступление Красной Армии на территорию Польши 17 сентября 1939 года, которое трудно назвать агрессией уже потому, что ей практически никто не оказывал сопротивления, оказалось благой вестью не только для настрадавшихся от гнета польских панов западных украинцев, но и для сотен тысяч польских граждан еврейской национальности Значительная часть которых, оказавшись на территории Советского Союза, избежала верной смерти в концлагерях и гетто в немецкой зоне оккупации.О масштабе бегства еврейского населения в советскую зону контроля из оккупированной немцами части Польши можно судить, например, по такому отдельному факту. «К июню 1941 г. еврейское население Кременца на Волыни возросло на четыре тысячи человек за счет беженцев из оккупированной Германией Польши», — свидетельствует Электронная еврейская энциклопедия».То есть население этого городка возросло почти наполовину. Остается добавить, что таких городков, наводненных еврейскими беженцами в 1939-40 г. г. на освобожденной Красной армией Западной Украине, были десятки. А общее количество нашедших там спасение евреев исчисляется цифрой, существенно превышающей один миллион человек.Если бы Советский Союз не предпринял тогда свой освободительный поход, все эти люди, вне всяких сомнений, оказались бы в Освенциме, Треблинке и других подобных местах, выход из которых был только один – через трубу крематория. Иначе говоря, именно СССР своими действиями, в отличие от абсолютного бездействия в то время западных держав, оказался единственной в мире страной, предпринявшей реальные шаги для ограничения масштабов Холокоста на тех европейских территориях, где он, в противном случае, был бы совершенно неизбежен.Особенно с учетом весьма своеобразной политики Запада, который на словах осуждал нацистский антисемитизм, а на практике не делал ровно ничего для того, чтобы остановить европейский Холокост. И даже более того, помогал Гитлеру в его черном деле, принуждая в ряде случае евреев-эмигрантов из европейских стран вернуться на родину, где их ждала неминуемая смерть.Однако ситуацией с Польшей тема спасения Москвой европейского еврейства в начальный период Второй мировой войны отнюдь не исчерпывается. Примерно такая же ситуация возникла и в отношении соседней Румынии.Иначе говоря, после возвращения Советскому Союзу указанных территорий больше половины еврейского населения Румынии было спасено от превращения в потенциальных жертв погромов, массовых убийств и нацистских концлагерей. Что подтверждается судьбой оставшейся в Румынии второй части:Таким образом, спасение Советским Союзом примерно двух миллионов европейских евреев от их уничтожения нацистами в 1939-1940 гг. является бесспорным историческим фактом. Как и то, что таковое спасение стало возможным только благодаря активным действиям СССР и его Красной армии на территориях некоторых сопредельных государств. Если бы не эти действия, никто бы этих людей не спас.И те негодяи, которые сегодня тужатся переписать историю и сделать Советский Союз виновником войны наряду с гитлеровским рейхом, фактически являются прямыми пособниками нацистских головорезов. И такими же приверженцами Холокоста, как Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер, Адольф Эйхман и другие палачи евреев Европы.И самое отвратительное то, что на Украине этими пособниками массовых убийц, имеющими наглость фактически осуждать Советский Союз за беспримерный акт спасения миллионов человеческих жизней, являются главари нынешнего киевского режима. Которые практически все до единого — лица еврейской национальности. Воистину, таких подлых изменников и предателей собственного народа чрево еврейской матери не порождало за все тысячи лет иудейской истории! Автор: Юрий Селиванов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 54 Источник Похожие новости Скалы чёрной реки. Ядерная свалка Террор и борьба с ним. 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