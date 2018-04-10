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Как правительству ответить на санкции? Поработать в своей стране!

10 апреля 2018, 07:39  •  23 • Аналитика
Не прошло и пяти лет после «крымского обострения» взаимоотношений России с Западом, как санкции против нас стали носить реально адресный характер. В новом списке оказались персоны и компании, которые не без оснований числись когда-то «неприкасаемыми». Но это – в России, в американские и европейские списки неприкасаемых записаться очень хотелось бы, да не берут. До сих пор не трогали тех, без кого, как казалось, Европе с Америкой не жизнь.



Теперь тронули, поскольку в так называемый список особых национальных структур и граждан (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN) на этот раз попали и глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления ВТБ Андрей Костин, и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и фактический хозяин UC Rusal Олег Дерипаска. Следом за ними — председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, а также сенатор-бизнесмен Сулейман Керимов. В качестве весьма тревожного звонка многие расценили появление в списке зампреда Центробанка Александра Торшина, что, впрочем, может быть связано с его предшествующей политической деятельностью на посту заместителя председателя Совета Федерации.



Помимо них, в список вполне ожидаемо попали фамилии высокопоставленных чиновников: тут и министр внутренних дел Владимир Колокольцев, и директор Росгвардии Виктор Золотов, и начальник управления внутренней политики администрации президента Олег Говорун, и экс-глава ФСБ Николай Патрушев, ну и, разумеется, бывший президентский телохранитель, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Всего американцы решили записать в свой санкционный кондуит ещё двадцать четырёх граждан России и пятнадцать связанных с ними компаний.

Среди компаний восемь, включая En+ и UC Rusal, числятся за Олегом Дерипаской, как минимум три, не включая «Рособоронэкспорт», за Игорем Ротенбергом, а АО «Группа компаний «Ренова» — за Романом Вексельбергом. При этом от «избирательности» американцы отказаться всё же не смогли, оставив за скобками сам «Газпром» и тот же ВТБ.

Наиболее болезненным, по мнению большинства экспертов, может оказаться удар по алюминиевой отрасли, причём затронет он не только Россию, но и всех тех, кто продолжает покупать у нас летучий металл, причём не только в виде сырья. А среди таковых многочисленные европейские компании, способные вообще-то весьма активно пролоббировать противодействие американским санкциям. Впрочем, в конце концов всё может в итоге вылиться в тривиальный рост издержек у структур Олега Дерипаски, за которые расплачиваться придётся казне, и в итоге – рядовым россиянам. А им, как обычно, не привыкать.

Нет, разного рода персоналий в санкционных списках было с избытком и раньше, но там имели место списки сугубо «политизированные», вряд ли реально затрагивающие саму суть всей нашей системы власти. При этом, настоящую панику в рядах бизнес-элиты в своё время – весной 2014-го вызвали как раз не «персональные», а «секторальные» санкции, направленные против финансового сектора. Однако, несмотря на тяжёлые потери в ТОП-списках банков, России удалось именно финансовые санкции довольно ловко обернуть в свою пользу. Даже почти двукратное падение курса рубля осенью 2014 года не помешало Центробанку снизить на сегодня инфляцию фактически до уровня стабилизации – ниже 4 процентов.

Да, это обошлось большинству населения весьма дорого: реальные доходы россиян упали почти на четверть, но в условиях, когда падение экономики сменилось пусть небольшим, но ростом, рост доходов должен достаточно быстро восстановиться. Разумеется, при условии, что Россия сумеет справиться с новой порцией западных санкций. Для нашей исполнительной власти подготовка ответных мер и разного рода антикризисных сценариев стала вообще чем-то вроде своеобразного спорта. При этом нельзя исключать, что те персонажи и структуры, которые оказались в последнем санкционном списке, могли, и вообще-то должны были ожидать чего-то в этом роде. Не зря же профессор Юлий Нисневич сразу отметил, что «все ждали этих санкций и что это только начало процесса». Так значит, ждали! И значит, и могли, и должны были готовиться к этому заранее, на рассчитывая на то, что всё как-нибудь само собой рассосётся.
Синайская кампания. Часть 1-я. Пролог


Безусловно, привязка, точнее, зависимость российской экономики от мировой, а значит, и от американской, куда сильнее, чем американской от нашей. Но при этом зависимость европейской экономики, и весьма ощутимая, от российской имеет место быть, и в обозримом будущем заметно снизиться она не может по определению. Исходя из этого, России теперь и придётся действовать. Нам нельзя не воспользоваться теми фактами, которые имеются в наличии одновременно с введением новых санкций. Речь идёт о торговой войне американцев с Китаем, а также о том, что Китай не так давно принял решение перейти на расчёты в юанях в значительной части свой торговли (читай – покупок) нефтью. В условиях, когда США фактически подталкивают многих своих же потенциальных партнёров к поиску обходных бизнес-путей, они тем самым лишь стимулируют процесс снижения собственного доминирования в мировой торговле. Стоит ли в таком случае вообще доказывать, что России просто необходимо идти по пути, когда сами США и будут, пусть частично и косвенно, оплачивать введённые ими же санкции.

Ну а российской публике, которая вообще-то давно осознала, что руководство страны во многом воспринимает олигархов у власти как некую данность, конечно, хотелось бы узнать, чего ей-то опасаться. И лучше узнать это из уст самих «пострадавших». Пока же господа Дерипаска и Вексельберг отмалчиваются, явно пытаясь поддержать видимость того, что ничего страшного не случилось, ну а господин Костин и вовсе мило улыбается в телекамеру, повторяя при этом, как заклинание: «Будем работать».

Напомним, когда-то, в разгар кризиса 2008-2009 годов, нынешние «пострадавшие» были в совсем ином списке – списке получателей антикризисных миллиардов, за возврат которых никто с них даже не спросил. Мало у кого есть сомнения, что и сейчас Кремль «своих не бросит». Тем более что теперь возможностей для разного рода асимметричных ответов стало не меньше, а скорее больше. Не будем повторять то, что уже проанонсировала замглавы российского МИДа Мария Захарова. Попробуем назвать что-то своё: «поворот на Восток» и «атомный роман» с Турцией, активные торги с ней же, а заодно и с Ираном по поводу того, что же делать с Сирией и как восстанавливать её потом. А ведь есть ещё и сама по себе необъятная Россия, где, помимо мирового чемпионата по футболу и Крымского моста, непочатый край работы!
Итоги недели. Что ещё есть у «этих русских»?


Интересно, что Иран в контексте санкций уже успел помянуть прибывший туда сегодня с визитом спикер нижней палаты российского Федерального собрания Вячеслав Володин, считающий, что это лишь ещё одна попытка сдержать развитие России. И даже известный своими неординарно либеральными взглядами политолог Дмитрий Орлов отнюдь не случайно отреагировал на новые санкционные списки с оттенком иронии:

«Да, есть определённые ограничения, которые были и раньше, в основном связанные со сроками заимствования на западных финансовых рынках, что приводит к необходимости создавать новые схемы, чтобы преодолевать эти трудности. Российские банки и компании овладели этими схемами. Я не вижу существенных рисков».


Ирония тут, похоже, именно в последней фразе, поскольку структуры Дерипаски уже успели потерять из-за санкций миллиарды. Возможно, многое из этого удастся впоследствии вернуть, но, как говорят биржевики, важны не котировки, а тренды. Пока же они, увы не в нашу пользу.

Автор: Алексей Подымов

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