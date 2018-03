Как правильно разговаривать с лжецами • 54 • Аналитика







И вспоминается спецпредставитель США Курт Волкер, которому ещё в 2017 году, во время переговоров с Владиславом Сурковым, какой-то журналист задал вопрос: что будет, если сорвётся ввод миротворцев в Донбасс по американскому сценарию? Волкер ответил: будет нарастать изоляция России в мире. Другими словами, если Россия не сдаст Донбасс по хорватскому сценарию, с неприемлемым для себя ущербом, она будет изолироваться дальше с тем, чтобы нанести ей неприемлемый ущерб другими способами.





Надо сказать, наш Курт просто пророк, действительно, мы видим нарастание попыток изолировать Россию любыми способами после того, как захват Донбасса «миротворцами» по хорватскому сценарию, с «расформированием» ЛДНР, провалился. Сразу был раскручен «допинговый скандал» с бездоказательными обвинениями «информатора Родченкова» с целью не допустить Россию на Олимпиаду в Южную Корею. Тогда инициатором была ВАДА, прописанная в Канаде. Теперь эстафету подхватил другой верный союзник США – Англия, с помощью не менее бездоказательного «русского следа» в применении в Англии «боевого отравляющего вещества».



О чём говорит пророческий дар Курта Волкера? О том, что «операция Скрипаль» задумана и проводится некой международной политической силой, которая настолько могущественна, что может использовать в своих интересах целую Англию, или сама Англия является частью этой силы. Правительство Терезы Мей просто выполняет спущенный откуда-то сверху план, несмотря на все его несуразности, выставляющие Англию в глупом виде.



Есть только одна такая сила в мире – так называемая глобальная финансовая элита, руководимая из Америки неоконами, к числу агентов которой принадлежат сенатор Джон Маккейн и его верный сотрудник и пророк Курт Волкер. Наш бизнесмен Олег Дерипаска недавно сообщил, что лично знаком с представителями теневой власти в США из конгломерата спецслужб, медиа и финансовых элит, которая совсем не тождественна Белому Дому в Вашингтоне. Таким образом, гипотеза Карена Шахназарова о банальном международном заговоре глобалистов против России находит своё подтверждение.



Даже глобалистский заговор — всё равно банальный заговор, хоть и по достижению мирового господства, его провал может иметь губительные последствия для самих заговорщиков, и этот заговор уже проваливается — поэтому нарастает истерика в мировых фейк-СМИ. Последствия этого провала фейк-СМИ и выдают за неожиданные и сокрушительные успехи «российской пропаганды» в лице одинокой RT и 13 «питерских троллей», и ожидают ещё больших её успехов, потому что дела мировых заговорщиков плохи.



В Англии, ввиду глупейшего положения, в котором оказалась Тереза Мей с идиотскими посылами о «русском следе» в Солсбери, англичане в социальных сетях разделились примерно 50/50 в оценке честности своего правительства. Это – реальный раскол английского общества, который, несомненно, припишут «российской пропаганде».



В США президент Трамп отправил в позорно быструю отставку госсекретаря Рэкса Тиллерсона, и американская пресса поговаривает, что столь стремительный финал Рэкса был вызван его заявлением по делу Скрипаля. Он стразу присоединился к Терезе Мэй, что в Солсбери «след явно идёт из России», причём доказательства ему были не нужны. А вот Трамп попросил у Терезы доказательств.



Новым госсекретарём Трамп назначает Майка Помпео, директора ЦРУ, консерватора и ястреба, но и противника глобалистов-неоконов. То есть Трамп выставил из Госдепа глобалиста Тиллерсона и поставил своего республиканца Помпео. Это значит, что «операция Скрипаль» не была согласована с Трампом, и он обиделся. Чистое топливо для Европы. Made in Russia



Самую верную позицию по отношению к «операции Скрипаль» занял глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Лондону придётся ответить «за попытку ввести в заблуждение мировую общественность», за это он повергся личным оскорблениям со стороны главного двигателя скандала – Терезы Мей. Почему? Лавров, хоть и на дипломатическом языке, обвинил Терезу Мей во лжи.



Старинная мудрость гласит, что у лжи короткие ноги, отсюда – ложь нужно бить по её коротким ногам, понимая, что она планируется всегда на короткие дистанции, всегда одномоментного употребления. Долговременные стратегии с осмыслением истории вопроса (западной русофобии) или текущего политического момента здесь всегда опаздывают.



Здесь уместнее вспомнить, что экс-премьер Англии Тони Блэр был вынужден сделать признание, что английские спецслужбы лгали ему перед вторжением в Ирак. ЦРУ лгало тогда госсекретарю США Колину Пауэллу так, что он пришёл с пробиркой в ООН, английские Шерлоки Хомсы лгали Тони Блэру. Значит, они могут лгать и сейчас. Уместно вспомнить в этой связи, что странные, не расследованные до конца и засекреченные убийства русских перебежчиков в Англии напоминают «сакральные» убийства МИ 6 отыгравших своё шпионов.



Спринтерская стратегия борьбы с ложью подразумевает, что нужно предъявлять альтернативные версии произошедшего и не стесняться в собственных подозрениях по поводу лжеца. Продолжим мысль Сергей Лаврова, поскольку дипломатам далее развивать её не пристало.



Главный вопрос-обвинение Терезы Мэй в скрипалёвской кампании звучит так: каким образом российское боевое отравляющее вещество «Новичок» оказалось в Солсбери? Этот вопрос, предполагающий ответственность России, на самом деле нелогичен, глуп, поэтому ответ на него нужно, по Михаилу Задорнову, давать простой, чтобы он был понятен самым тупым. «Новичок», весьма вероятно, попал в Солсбери с английской базы Портон Даун, которая уже 20 лет не проверяется экспертами ОЗХО, и где есть соответствующее для его производства оборудование. Хорошо бы это проверить. Оливковая ветвь: настроения в турецком обществе



О лаборатории в Портон Дауне, который находится рядом с Солсбери, сообщил наш эксперт в ОЗХО Игорь Никулин, и добавил, что в 1999 году утилизацию «Новичка» в Узбекистане проводили США, при этом «все материалы, которые представляли ценность, и рецептуру американцы увезли с собой». В Солсбери западные спецслужбы, возможно, проверили убойную силу западного аналога «Новичка» на том, кого не жалко, и чтобы подозрение пало на Россию.



По существу «английского скандала». Отравление Скрипаля в Солсбери стоит в одном ряду с другими провокациями Запада против России и мира, такими как убийства Литвиненко и Березовского в той же Англии, «допинговым скандалом», лживыми поводами для агрессии против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии. Всё дело в том, что глобалистическая элита Запада не признаёт Россию и остальной мир равноправной стороной, и пытается применять колониальную практику, что отметил Сергей Лавров.



Запад занимает позицию: наши обвинения не нуждаются в доказательствах, по Полю Сартру: мы хотим, чтобы вы были виновны. Объективно, это позиция расизма и фашизма. По возможности, Запад старается проводить свою политику в мире в белых перчатках, с помощью «мягкой силы», но когда встречает сопротивление, как сегодня со стороны России, прибегает и к чёрным колониальным перчаткам, как в Солсбери.



Расизм – это истинное лицо глобалистских западных элит, поэтому они не видят нацизма и фашизма на Украине, поэтому можно согласиться с Кареном Шахназаровым, что «они не остановятся». Пока их заговор полностью не провалится. Вообще, стоит ввести оценку мировой глобалистской лжи в геббельсах. Английскую ложь в Солсбери можно принять за эталон в один полный геббельс. 