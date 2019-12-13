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Как правильно плюнуть в память о Великой Отечественной

13 декабря 2019, 08:24  •  99 • Аналитика

Да, мы снова продолжаем россошанскую тему. Кому-то, возможно, уже надоело, но что делать, если там окопались такие господа, любители баварского, точнее, туринского?

Итак, город Россошь, Воронежская область, Россия.


Тот самый город, где обожают подарки от потомков итальянских фашистов и крепко держать оборону вокруг памятника с фашистской итальянской символикой. И памятник в обиду не дают, хоть ты что говори.

Патриоты...

Но для разнообразия, как нам сообщили, администрация Россошанского района и города Россоши решила кинуть кость этим недовольным, чтобы они хоть ненадолго замолчали и перестали раскачивать лодку. До очередной годовщины, которую будут отмечать в Россоши потомки фашистов.


А значит, надо что-то сделать, правильно?

И не просто сделать, а так, с показом по ТВ, статьями в прессе и так далее. Ну, вы в курсе уже, картинка должна быть.

Мы в свое время ткнули россошанским властям в лицо тем, что памятник фашистам (и не один) они запилили. А вот памятника жертвам их любимых итальянцев нет.

Точнее, он вроде бы и есть, на месте массового захоронения расстрелянных итальянцами жителей Россоши и пленных красноармейцев, но чтобы понять, что это памятник, надо было быть в курсе того, что это невнятное строение означает.

Ну да, как можно, холя и лелея итальянцев, взять и сказать, что вот место где покоятся те, кого эти добрые и милые (по тому же Морозову-пособнику) итальянцы расстреляли.

Между прочим, речь не о паре десятков идет, а о тысячах.

Но вот россошанские власти решили все-таки сделать реверанс и что-то такое совершить.

Смотрим? Анализируем?



Снимок первый. Есть определенная претензия. Эти люди не погибли. Погибают от голода, холода, болезней. А конкретно в этом концлагере не виртуальные фашисты, а конкретно итальянские РАССТРЕЛИВАЛИ людей.

Так что эти люди были УБИТЫ итальянскими фашистами, которых теперь так нежно обожают в администрациях и за память которых готовы бороться до конца.

Как по мне – разница есть.

Но не в этом главное. А в том, КАК установлен памятный знак.

А установлен он просто роскошно. Спиной к невнятным строениям. Чтобы на 146% было непонятно, что это такое.

Ведь это так просто, правда? Взять, выйти за пределы отведенной площадки и заглянуть за гранитную плиту, чтобы узнать, что там начертано.


Если это лето, кое-как можно будет сделать. А вот весной, осенью или зимой, когда там ничего не чистится и не убирается (как с уборкой памятников в Россоши мы тоже в этом году писали), то еще удовольствие будет.

В целом хочу поздравить главу района Мишанкова, главу городского поселения Кобылкина, всех причастных к этому великому событию: увековечиванию памяти жертв итальянских фашистов.

Да, наверное, можно было бы сделать все еще более равнодушно и похабно. Возможно. Но на ум просто не приходит, как это надо сделать. Господа россошанские градоначальники в этом плане могут кому угодно преподать этакий мастер-класс на тему «Как успешно плюнуть в память предков».

Премия имени Геббельса и Коли Уренгойского гарантирована.



Просто удивляет, насколько все в этом городе всем на все плевать. Памятники в снегу и грязи – нормально. Вечный огонь разжигают два раза в год на пару часов – всех все устраивает. Памятник убитым земляками и просто советским гражданам установить кое-как и через то самое место – запросто!

Действительно, как подачку швырнули.

В целом такое наплевательское отношение в стране уже не удивляет. Откровенно подлые фильмы, героизация предателей, реабилитация палачей – все это звенья одной цепи. Суть которой — под вывеской почитания памяти предков творить подлости в ассортименте.

Что же, верной дорогой идете, господа. К сожалению.
Роман Скоморохов

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