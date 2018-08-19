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Как правильно ответить на американские санкции

19 августа 2018, 13:09  •  86 • Политика
Очередной виток американских антироссийских санкций снова заставил задуматься о форме и составе нашей реакции – не в формате гневных заявлений, а по-настоящему, по-взрослому
Автор:
Запольскис Александр
Несмотря на все встречи в верхах и переговорный процесс различных форматов и уровней, США остановиться уже не в состоянии. Словно впавший в безудержную панику утопающий, они судорожно тянут под воду любого, до кого могут дотянуться. Причина происходящего секретом не является: по итогам 2017 года дефицит внешнеторгового баланса достиг 566 млрд долларов, что является худшим результатом с 2008 года. С абсолютным большинством партнеров Вашингтон торгует в убыток. Самый большой – 370 млрд долларов – с Китаем. Дальше идут: страны ЕС – 151,4 млрд; Мексика – 71,1 млрд; Япония – 68,8 млрд; Канада – 17,6 млрд долларов.
За что США не любят Россию
На этом фоне Соединенным Штатам торговые отношения с Россией следовало бы беречь, холить и лелеять, так как они являются одним из немногих направлений, приносящих прибыль. Но тут на первое место выходит вопрос геополитики. Действия Москвы на международной арене слишком очевидно и чрезвычайно сильно подрывают авторитет Вашингтона как единственного мирового гегемона. А это главная основа американского экономического благосостояния.
Объем российского газового экспорта в ЕС составляет порядка 195 млрд кубометров. Фото: www.globallookpress.com
Просто для примера. Объем российского газового экспорта в ЕС составляет порядка 195 млрд кубометров. При его средней цене там в 200 долларов за тысячу кубов общая экспортная выручка «Газпрома» составляет около 39 млрд долларов в год. Которые могли бы стать американскими в случае успешного перекрытия российских поставок в Европу и их замещения американским сжиженным природным газом.
Впрочем, хватает и других поводов не любить нас. Не имей Брюссель дешевого и большого поставщика энергоносителей, он бы был куда более сговорчив в торговых переговорах насчет стали, алюминия, автомобилей и многих других товаров, по которым американские производители у себя дома проигрывают конкуренцию. В некоторых источниках даже выдвигается предположение, что, «не будь русских», дефицит торгового баланса США с ЕС мог бы легко сократиться минимум вдвое, а то и до нуля.
Страшны ли санкции?
Так что санкции против России Америке необходимы остро. И пока «град на холме» сохраняет ощущение мирового экономического лидерства, он будет пытаться реализовывать это преимущество. В какой степени новый санкционный пакет действительно нов, а в чем является лишь ремейком уже давно действующих норм – вопрос отдельный.

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