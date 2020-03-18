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Как правильно оформить больничный при карантине? Рекомендации правительства
18 марта 2020, 21:35 • 42 • Политика
В России начинают действовать временные правила оформления листков нетрудоспособности, а также выплат пособий в связи с карантином по коронавирусу. Касаются они тех граждан, кто вернулся из-за рубежа с территории стран, в которых зарегистрированы случаи 2019-nCoV, а также всех тех, кто проживает вместе с ними.
Одно из главных условий для оформления электронного больничного - человек должен подлежать обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также быть зарегистрированным в системе ЕСИА. Конечно, если человек ранее не прошел регистрацию в системе, и больничный, и выплаты он получит всё равно: с его подтверждённого разрешения это может сделать любой участник ЕСИА.
Документ уже опубликован на сайте правительства. Чтобы гражданин мог получить полагающиеся ему выплаты по временной нетрудоспособности в связи с карантином, необходимо оформить электронный больничный, который после соответствующего заявления застрахованного лица будет сформирован и размещён в информационной системе Фонда социального страхования.
Оплата пособия за первую неделю нетрудоспособности будет производиться в течение одного дня с момента получения Фондом электронного больничного, но не позднее семи дней. Последующие дни, проведенные на карантине, будут оплачиваться в течение одного дня с момента окончания листка нетрудоспособности.
Напомним, 11 марта ВОЗ признал вспышку нового штамма коронавируса пандемией. На сегодняшний день в мире зарегистрировано 199 844 случая заболевания, скончалось больше восьми тысяч человек.
По последним данным в России выявлено 147 случаев заболевания, выздоровело пять человек. Медики провели 122 854 исследования на коронавирус. В Москве зарегистрирован 31 случай заболевания.
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