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Как правильно наказывать за насилие на митингах: Эксперт предложил использовать "креативный" подход

28 января 2021, 11:10  •  167 • Политика
СК возбудил 21 уголовное дело после несогласованных акций 23 января. "России стоило бы перенять у Европы огромный диапазон наказаний за насильственные действия во время акций", - считает Дмитрий Бабич.
Следственный комитет России (СКР) сообщил, что по итогам акций в поддержку Навального возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок. По мнению политического обозревателя Дмитрия Бабича, российским правоохранительным органам следует более изобретательно подходить к наказанию участников беспорядков.
Он отметил, что, несмотря на последние события, Россия почти не меняет законодательство в части наказаний для лиц, допускающих акты насилия на несогласованных митингах. По мнению политобозревателя, это большое упущение.
России стоило бы перенять у Европы огромный диапазон наказаний за насильственные действия во время акций,
- считает Дмитрий Бабич.
В качестве примера он привёл Францию, где было принято около 400 решений по "жёлтым жилетам". В качестве одной из мер подросткам запретили общаться с теми, кто на них плохо влияет.
Нам нужно разнообразить спектр административных и уголовных наказаний,
- цитирует эксперта Nation News.

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