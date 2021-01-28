Как правильно наказывать за насилие на митингах: Эксперт предложил использовать "креативный" подход

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что по итогам акций в поддержку Навального возбуждено и расследуется 21 уголовное дело, а также проводится шесть доследственных проверок. По мнению политического обозревателя Дмитрия Бабича, российским правоохранительным органам следует более изобретательно подходить к наказанию участников беспорядков.

Он отметил, что, несмотря на последние события, Россия почти не меняет законодательство в части наказаний для лиц, допускающих акты насилия на несогласованных митингах. По мнению политобозревателя, это большое упущение.

России стоило бы перенять у Европы огромный диапазон наказаний за насильственные действия во время акций,

- считает Дмитрий Бабич.

В качестве примера он привёл Францию, где было принято около 400 решений по "жёлтым жилетам". В качестве одной из мер подросткам запретили общаться с теми, кто на них плохо влияет.

Нам нужно разнообразить спектр административных и уголовных наказаний,

- цитирует эксперта Nation News.