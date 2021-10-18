Как правильно читать статьи Путина и Медведева

Дмитрий Медведев опубликовал статью об отношениях между Россией и Украиной. Текст её оказался необычайно жёстким – киевское руководство едва ли не прямо называется врагом, с которым Москва не будет иметь дело. Просто так подобные откровения не появляются. Стало быть, это сигнал. Но что за ним последует? Мы решили проанализировать, что и когда происходило в стране и мире в контексте прошлых публикаций Путина и Медведева.

Пожалуй, самый яркий пример того, «как слово наше отзовётся», – две публикации Путина об итогах Второй мировой вой­ны, вышедшие с разницей в один год в американском журнале The National Interest («75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» от 18 июня 2020 года) и в германской газете Die Zeit («Будьте открытыми, несмотря на прошлое» от

22 июня 2021 года). Контекст публикаций был примерно один и тот же: после Второй мировой России и Европе удалось преодолеть взаимное отчуждение и вернуться к взаимному доверию и уважению, произошло историческое примирение россиян с немцами. Это заложило основу для конструктивной взаимозависимости, чему подтверждением стало строительство газопровода «Северный поток». Однако, напомнил Путин, в итоге возобладал иной подход. Рост взаимного недоверия, продвижение Североатлантического альянса на восток. Как следствие – система европейской безопасности оказалась в подвешенном состоянии. Но Россия открыта к восстановлению партнёрства – в интересах процветания Европы и всего мира. То, что написано выше, по сути, выжимка из немецкой статьи, и именно после этой публикации Германия окончательно разморозила строительство «Северного потока – 2». Может, совпало так, а может, и нет. Но Ангела Меркель эту статью прочла – она сама об этом упоминала.

Сила исторических аналогий

Обе вышеупомянутые публикации содержали исторические реминисценции (американская – в большей мере, германская – в меньшей). Имеет смысл привести такой пассаж из американской статьи: «Глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой. Версальский договор стал для Германии символом глубокой несправедливости. Фактически речь шла об ограблении страны, которая обязана была выплатить западным союзникам огромные репарации, истощавшие её экономику. Главнокомандующий союзными войсками французский маршал Фош пророчески охарактеризовал Версаль: «Это не мир, это перемирие на 20 лет». Нет ощущения, что Путин, говоря о Германии, имеет в виду постсоветскую Россию? И про 20 лет наверняка ведь сказано неспроста. Германия поднялась с колен, и Европе мало не показалось. Неужели вы, европейцы, так и не сделали выводы, поступая аналогичным образом с постперестроечной Россией?

Вот что ещё обращает на себя внимание в обеих статьях – украинские реминисценции. Путин вспоминает Бандеру (в одном ряду с Власовым, Петеном и Квислингом), приспешников нацистов, «рядившихся в одежды борцов за национальную независимость или свободу от коммунизма, но по сути являвшихся предателями и палачами». Но «единая Европа» Гитлера этих приспешников привечала. А сегодня похожий пример – «украинская трагедия 2014 года». «Европа, – напоминает Путин в германском издании, – активно поддержала вооружённый неконституционный переворот на Украине. Всё началось с этого. Для чего это было нужно? Действующий тогда президент Украины Янукович уже принял все требования оппозиции. Почему же США организовали этот переворот, а государства Евросоюза безвольно его поддержали и тем самым спровоцировали раскол внутри Украины и выход Крыма из состава украинского государства?» А далее речь заходит о том, что будь у Запада и России единая система безопасности, а главное – доверие друг к другу, и Крым бы, глядишь, от Украины не «отвалился». Но если вы не умеете выбирать партнёров, делая ставку то на Бандеру с Власовым, то на тех, кто сверг Януковича и пытался «шатать» законную власть в России, – не забывайте об исторических аналогиях.

Намёки и паузы

Речь заходит о том, что будь у Запада и России единая система безопасности, а главное – доверие друг к другу, и Крым бы, глядишь, от Украины не «отвалился». Но если вы не умеете выбирать партнёров – не забывайте об исторических аналогиях

Вот ещё две статьи, следующие как бы в паре и дополняющие одна другую, – июльская программная статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» и свежайшие «пять коротких полемических тезисов» Медведева – «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». Один текст как бы вытекает из другого и становится чем-то вроде ультиматума Украине. Путин писал о том, что русские и украинцы – один народ. С общей историей и с одним общим будущим. Намёк понятен? Вот в Киеве, кажется, с первого раза недопоняли. И тогда, видимо, осознав, что пространный, с многочисленными погружениями в историю текст нынешнее руководство Украины осилить не в состоянии, Медведев предложил свой, адаптированный вариант. Как говорится, для особо одарённых. Статья уместилась в пять тезисов. «Украинские руководители, особенно первые лица, – люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации», «люди абсолютно несамостоятельные», «слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы» – «невежественные и необязательные люди». Что делать в этой ситуации? – риторически вопрошает автор и тут же даёт ответ: а ничего. «Дождаться появления на Украине вменяемого руководства». Но откуда ему там появиться, вменяемому, если за 30 лет независимости, как вытекает из текста Путина, никаких предпосылок к такому раскладу в принципе не возникало? Вот тут-то и наступает тревожная тишина. И Медведев, и Путин держат красноречивую, совершенно театральную паузу. Вот в этой характерной паузе – сила таких публикаций. Руководство Украины, пожалуй, прошибает до дрожи – о чём пишет, к примеру, киевский публицист Виталий Портников. «Нас, Украину, ломают через колено – одним только словом, только одним намёком!» Стало быть, выходит, доходчиво. Наверняка и в Европе с Америкой публикации Путина достигают того же эффекта – но без истерики.

Мостик из прошлого в будущее

Стоит, пожалуй, припомнить ещё одну примечательную публикацию Путина, шестилетней давности, в журнале «Русский пионер» – «Жизнь такая простая штука и жестокая». Тогда президент рассказал о членах своей семьи, переживших Великую Отечественную. Об отношении к пленным немцам, о том, как советский народ переживал послевоенную разруху. Но имелась там одна примечательная ремарка, на которую тогда мало кто обратил внимание: «Мы воспитывались на советских книгах». Чуть раньше, в 2011 году, Путин написал статью для американского исторического журнала World War II, также упомянув там о книгах, которые, на его взгляд, в значительной степени формировали личность его ровесников, – «Живые и мёртвые» Симонова, «Они сражались за Родину» Шолохова и «А зори здесь тихие...» Васильева. Как оказалось, упоминания эти в статьях возникли неспроста – фактически Путин ещё тогда задал вектор формирования сегодняшней молодёжи с опорой на патриотическую послевоенную литературу. А сегодня, по сути, это уже государственная программа патриотического воспитания.

Ну и, пожалуй, ещё один мазок кисти – для полноты картины. В феврале 2008 года Путин на Госсовете зачитал свой доклад «О стратегии развития России до 2020 года», перечислив в нём тезисы нескольких своих публикаций. Главный посыл – Россия слишком зависима от импорта и иностранных технологий, а это путь в энергетические придатки. Альтернатива – самостоятельное инновационное развитие. Собственно, с тех пор по этому пути страна и идёт. Средняя продолжительность жизни, как и обещал Путин, достигла 75 лет (правда, мужчины не стали жить дольше в отличие от женщин), численность населения в целом стабилизировалась (пусть за счёт Крыма и отчасти миграции). Уровень жизни заметно вырос (речь шла, напомним, о 60-процентном росте). Доклад длинный, но если читать его, используя свежие экономические выкладки, он мнится мостиком, соединяющим прошлое с настоящим. И, наверное, с ближайшим будущим.