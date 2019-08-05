Как поймают - под стражу на два месяца: Суд в Москве заочно арестовал сбежавшего молдавского олигарха Плахотнюка

Следствие ходатайствовало об аресте Плахотнюка на два месяца. Теперь, если его удастся задержать, он отправится под стражу.

В пресс-службе МВД России уточнили, что молдавскому бизнесмену и политику, а также его доверенному лицу Константину Цуцу вменяют части 1 и 2 статьи 210 УК РФ соответственно. Более того, оба фигуранта проходят по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

По версии следствия, Плахотнюк имел возможности влиять на политическую ситуацию в Молдавии и на правоохранительные органы республики, используя в том числе криминальные методы. Также с целью обогащения он состоял в преступном сговоре с несколькими криминальными авторитетами Молдавии.

Примерно с 2012 года Плахотнюк сам возглавил международный наркосиндикат, подчеркнули в МВД России.

14 июня Плахотнюк на автомобиле сбежал из Молдавии, бросив собственную партию. Об уходе с поста лидера Демократической партии Молдавии Плахотнюк написал на странице в соцсети Facebook.

"Я заявляю, что решил не баллотироваться на этом съезде в какой-либо должности в партии".

Напомним, именно из-за Плахотнюка и подконтрольных ему людей в руководстве различных госструктур республика пережила фактически период двоевластия.