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Как повысить доверие к онлайн-выборам: Депутат МГД рассказал о специальном сервисе

01 сентября 2021, 17:40  •  81 • Политика
Сервис проверки статуса заявок на онлайн-голосование повысит доверие к выборным процедурам, заявил депутат Мосгордумы. "Нам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, интерес к политическим фигурам такого уровня традиционно высок", - отметил парламентарий.
Чтобы повысить доверие к электронному голосованию, на официальном сайте мэра Москвы появился сервис проверки статуса заявлений на дистанционное электронное голосование. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.
Он отметил, что теперь москвичи могут проследить весь путь изменения статуса заявки: отправка, проверка, одобрение. Парламентарий добавил, что все данные в обязательном порядке проходят сверку в Центральной избирательной комиссии. Поэтому на обработку заявления может уйти некоторое время.
Данные заявителя должны подтвердиться в федеральной базе избирателей,
- пояснил Александр Козлов.
По его словам, каждому заявлению присваивается уникальный номер. А в качестве дополнительной меры безопасности данные пользователя хранятся и передаются с использованием технологии блокчейн.
Депутат Мосгордумы напомнил, что первый эксперимент в области онлайн-голосования прошёл в Москве ещё в 2020 году. Тогда технология была опробована на референдуме по внесению поправок в Конституцию.
В этом году интерес будет ещё выше - нам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, интерес к политическим фигурам такого уровня традиционно высок,
- отметил Александр Козлов в комментарии Агентству городских новостей "Москва".
На всякий случай он уточнил, что подать заявление на участие в электронном голосовании можно до 13 сентября включительно. Однако заявку необходимо направить не позднее 24:00 последнего дня.

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