Как повысить доверие к онлайн-выборам: Депутат МГД рассказал о специальном сервисе

Сервис проверки статуса заявок на онлайн-голосование повысит доверие к выборным процедурам, заявил депутат Мосгордумы. "Нам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, интерес к политическим фигурам такого уровня традиционно высок", - отметил парламентарий.

Чтобы повысить доверие к электронному голосованию, на официальном сайте мэра Москвы появился сервис проверки статуса заявлений на дистанционное электронное голосование. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

Он отметил, что теперь москвичи могут проследить весь путь изменения статуса заявки: отправка, проверка, одобрение. Парламентарий добавил, что все данные в обязательном порядке проходят сверку в Центральной избирательной комиссии. Поэтому на обработку заявления может уйти некоторое время.

Данные заявителя должны подтвердиться в федеральной базе избирателей,

- пояснил Александр Козлов.

По его словам, каждому заявлению присваивается уникальный номер. А в качестве дополнительной меры безопасности данные пользователя хранятся и передаются с использованием технологии блокчейн.

Депутат Мосгордумы напомнил, что первый эксперимент в области онлайн-голосования прошёл в Москве ещё в 2020 году. Тогда технология была опробована на референдуме по внесению поправок в Конституцию.

В этом году интерес будет ещё выше - нам предстоит выбрать депутатов Государственной думы, интерес к политическим фигурам такого уровня традиционно высок,

- отметил Александр Козлов в комментарии Агентству городских новостей "Москва".

На всякий случай он уточнил, что подать заявление на участие в электронном голосовании можно до 13 сентября включительно. Однако заявку необходимо направить не позднее 24:00 последнего дня.