Как повязали консула Украины: ФСБ обнародовала видео задержания дипломата

ФСБ опубликовала кадры задержания украинского консула в Санкт-Петербурге, пытавшегося получить закрытые данные. На записи видно, как правоохранители изымают улику со стола дипломата.

Кадры задержания украинского консула Александра Сосонюка в ресторане Санкт-Петербурга появились в Сети. Видеозапись обнародовал Центр общественных связей ФСБ России.

На записи видно, как украинский консул сидит за столом в ресторане и с кем-то общается. Собеседник украинского дипломата сидит спиной к камере. Затем появляются сотрудники ФСБ. В кадре можно заметить небольшую черную коробочку, которая лежит на столе перед украинским консулом. Сотрудники ФСБ аккуратно изымают её, как улику. Предположительно, это какой-то носитель информации.

Напомним, что операция по задержанию украинского консула прошла в пятницу 16 апреля. Поводом для неё стали попытки украинского дипломата получить доступ к закрытой информации из баз данных правоохранительных органов.