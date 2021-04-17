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Как повязали консула Украины: ФСБ обнародовала видео задержания дипломата

17 апреля 2021, 18:00  •  177 • Политика
ФСБ опубликовала кадры задержания украинского консула в Санкт-Петербурге, пытавшегося получить закрытые данные. На записи видно, как правоохранители изымают улику со стола дипломата.
Кадры задержания украинского консула Александра Сосонюка в ресторане Санкт-Петербурга появились в Сети. Видеозапись обнародовал Центр общественных связей ФСБ России.
На записи видно, как украинский консул сидит за столом в ресторане и с кем-то общается. Собеседник украинского дипломата сидит спиной к камере. Затем появляются сотрудники ФСБ. В кадре можно заметить небольшую черную коробочку, которая лежит на столе перед украинским консулом. Сотрудники ФСБ аккуратно изымают её, как улику. Предположительно, это какой-то носитель информации.
Напомним, что операция по задержанию украинского консула прошла в пятницу 16 апреля. Поводом для неё стали попытки украинского дипломата получить доступ к закрытой информации из баз данных правоохранительных органов.

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