Как повлияет на Россию убийство Сулеймани: Американские эксперты назвали возможные последствия

Американские эксперты утверждают, что совершенное армией США убийство иранского генерала Касема Сулеймани может привести к расколу в руководстве Сирии. Об этом говорится в репортаже американского канала Fox News.

Утверждается, что убитый генерал имел большое влияние на президента Сирии Башара Асада. Благодаря поддержке Сулеймани Арабская Республика получала большие партии оружия и наземную поддержку от спецназа иранских вооружённых сил, заявляют эксперты США. Его уничтожение может привести к расколу в сирийских правящих кругах, добавляют они.

При этом аналитики США пытаются выставить преступление своей страны как выгодное для России. Якобы Москва может ещё сильнее укрепить своё влияние на Сирию. Американцы утверждают, что до убийства иранского генерала Асад якобы находился под подавляющим влиянием Тегерана.

Отметим, что Россия однозначно продемонстрировала своё отношение к случившемуся, заблокировав антииранскую резолюцию Совбеза ООН, которую пытались протолкнуть США. Также Москва напрямую осудила действия США в Иране.

Напомним, что Сулеймани был убит в результате удара США по аэропорту Багдада 3 января. Приказ об атаке лично отдал президент США Дональд Трамп. Также он пообещал нанести 52 удара по различным гражданским объектам в Иране.

В свою очередь Иран пообещал американцам жестокую месть за нападение и убийство генерала. Также Тегеран полностью вышел из ядерной сделки, прекратив исполнять по ней какие-либо обязательства относительно ядерных разработок.